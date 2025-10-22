Тренд и уровни - страница 49
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Рывок состоялся, полет нормальный
Японская йена пошла.. Отрабатывать прогноз
Нефть, марки Брент
Общее направление - Лонг, наступило время откатов
вот как он выглядит на W1
А вот на Д1, вчерашний день завершился максимумом падения, начинается коррекция
Внутри-дня последний Импульс вниз сломан, намечается пробой внутри-дневного сопротивления 66.55
Японская йена, готовиться(зреет) к пробою в Шорт
Евро/Американский доллар, зреет Шорт
Евро/Американский доллар, произошло Локальное обновление предыдущей Впадины, внутренний тренд стал крупнее, и цена ушла опять в откат
Евро/Американский доллар, произошло Локальное обновление предыдущей Впадины, внутренний тренд стал крупнее, и цена ушла опять в откат
я бы предположил, что цель по евро - диапазон .16402 - .16295.
если его проскочат - где-то .12900 - .12850 на мой взгляд.
я бы предположил, что цель по евро - диапазон .16402 - .16295.
если его проскочат - где-то .12900 - .12850 на мой взгляд.
Серьезно???
как больше нравится.
если вы оцениваете тренды в масштабе 2 - 4 года, пользуясь ТФ месяц - вас не должно интересовать то, что я написал.
в рамках таких циклов это незначительные колебания.
я бы предположил, что цель по евро - диапазон .16402 - .16295.
если его проскочат - где-то .12900 - .12850 на мой взгляд.
неблагодарное это занятие, прогнозировать с дальними целями, попасть то можно, но вклинивается фактор времени, может быстро прилететь до цели, а может и зависнуть