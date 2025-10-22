Тренд и уровни - страница 49

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Рывок состоялся, полет нормальный


 

Японская йена пошла.. Отрабатывать прогноз


 

Нефть, марки Брент

Общее направление - Лонг, наступило время откатов

вот как он выглядит на W1

А вот на Д1, вчерашний день завершился максимумом падения, начинается коррекция


Внутри-дня последний Импульс вниз сломан, намечается пробой внутри-дневного сопротивления 66.55


 

Японская йена, готовиться(зреет) к пробою в Шорт


 

Евро/Американский доллар, зреет Шорт


 

Евро/Американский доллар, произошло Локальное обновление предыдущей Впадины, внутренний тренд стал крупнее, и цена ушла опять в откат


 
Sergey Lazarenko:

Евро/Американский доллар, произошло Локальное обновление предыдущей Впадины, внутренний тренд стал крупнее, и цена ушла опять в откат


я бы предположил, что цель по евро - диапазон .16402 - .16295.

если его проскочат - где-то .12900 - .12850 на мой взгляд.

[Удален]  
Dmitry Bogdanov:

я бы предположил, что цель по евро - диапазон .16402 - .16295.

если его проскочат - где-то .12900 - .12850 на мой взгляд.

Серьезно???
 
Vladimir Baskakov:
Серьезно???

как больше нравится.

если вы оцениваете тренды в масштабе 2 - 4 года, пользуясь ТФ месяц - вас не должно интересовать то, что я написал.

в рамках таких циклов это незначительные колебания.

 
Dmitry Bogdanov:

я бы предположил, что цель по евро - диапазон .16402 - .16295.

если его проскочат - где-то .12900 - .12850 на мой взгляд.

неблагодарное это занятие, прогнозировать с дальними целями, попасть то можно, но вклинивается фактор времени, может быстро прилететь до цели, а может и зависнуть

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