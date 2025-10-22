Тренд и уровни - страница 110
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Вангую, NZDJPY, на Пике произошел микроразворот, поступательное движение изменило направление в Шорт
Я так понимаю, стратегия у вас с Герчиком такая: если долго растёт, надо продавать, когда -нибудь да упадёт. это на ней он миллионы заработал?
Я так понимаю, стратегия у вас с Герчиком такая: если долго растёт, надо продавать, когда -нибудь да упадёт. это на ней он миллионы заработал?
дружбан, ты выглядишь как Лох, с большой буквы. Просто исчезни, чтоб не лажаться. У тебя поди высшее образование, зачеты сдавал, 5 лет в университет ходил.
Sergey Lazarenko, а ты только пробой торгуешь? Доливки на коррекциях не практикуешь?
это как? покажи на графике
Вангую, NZDJPY, на Пике произошел микроразворот, поступательное движение изменило направление в Шорт
Мимо, как всегда
это как? покажи на графике
ну например оверандер
вход не на пробое, а на возврате к уровню
паттерн 123 (ретест трендовой) и подобные формации
тут кривой 123, но суть думаю понятна
ну например оверандер
вход не на пробое, а на возврате к уровню
паттерн 123 (ретест трендовой) и подобные формации
тут кривой 123, но суть думаю понятна
принцип конечно используется, точка входа - на пике коррекционного отката, только ТВх поизящнее
доливок нет. каждая точка входа - это самостоятельна позиция
#EURGBP
Шорт
принцип конечно используется, точка входа - на пике коррекционного отката, только ТВх поизящнее
доливок нет. каждая точка входа - это самостоятельна позиция
Точка входа - на пике коррекционного отката - это круто, но пик видно только на истории,
а входить на истории уже поздно.
Поэтому ... звучит странно.
Точка входа - на пике коррекционного отката - это круто, но пик видно только на истории,
а входить на истории уже поздно.
Поэтому ... звучит странно.
у Пика/Дна есть признаки, которые возникают первыми, перед тем, как проявится разворот, который ты уже видишь как постфактум. то есть сначала эти признаки появляются, а после уже сам разворот идет.
Вот от этих признаков и работают.
звучит странно то что ты говоришь. ты ж опытный трейдер, а таких простых вещей не слышал.
ты в каком мире вращаешься? В ваккууме?
ПАоявляются признаки коррекционного отката, опираясь на них - возникает гипотеза - что это Пик, соответственно идет ТВх на Пике, если гипотеза подтвердиться - все пройдет удачно, сформируется Пик, ТВх даст плсю, если это не Пик окажется, то словитсЯ стоп