Тренд и уровни - страница 110

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Sergey Lazarenko, а ты только пробой торгуешь? Доливки на коррекциях не практикуешь?
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Вангую, NZDJPY, на Пике произошел микроразворот, поступательное движение изменило направление в Шорт

 


Я так понимаю, стратегия у вас с Герчиком такая: если долго растёт, надо продавать, когда -нибудь да упадёт. это на ней он миллионы заработал?

 
Nikolai Starkovskii #:

Я так понимаю, стратегия у вас с Герчиком такая: если долго растёт, надо продавать, когда -нибудь да упадёт. это на ней он миллионы заработал?

дружбан, ты выглядишь как Лох, с большой буквы. Просто исчезни, чтоб не лажаться. У тебя поди высшее образование, зачеты сдавал, 5 лет в университет ходил.

 
WWolf #:
Sergey Lazarenko, а ты только пробой торгуешь? Доливки на коррекциях не практикуешь?

это как? покажи на графике

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Вангую, NZDJPY, на Пике произошел микроразворот, поступательное движение изменило направление в Шорт

 


Мимо, как всегда 

 
Sergey Lazarenko #:
это как? покажи на графике

ну например оверандер

График EURUSDrfd, M15, 2024.08.16 15:24 UTC, ООО ''Альфа-Форекс'', MetaTrader 5, Real


вход не на пробое, а на возврате к уровню


паттерн 123 (ретест трендовой) и подобные формации


График GBPUSDrfd, M15, 2024.08.16 15:33 UTC, ООО ''Альфа-Форекс'', MetaTrader 5, Real

тут кривой 123, но суть думаю понятна

 
WWolf #:

ну например оверандер


вход не на пробое, а на возврате к уровню


паттерн 123 (ретест трендовой) и подобные формации


тут кривой 123, но суть думаю понятна

принцип конечно используется, точка входа - на пике коррекционного отката, только ТВх  поизящнее

доливок нет. каждая точка входа - это самостоятельна позиция

 

#EURGBP

Шорт

#Marching_On 


#поджатие


#поджатие

 
Sergey Lazarenko #:

принцип конечно используется, точка входа - на пике коррекционного отката, только ТВх  поизящнее

доливок нет. каждая точка входа - это самостоятельна позиция

Точка входа - на пике коррекционного отката - это круто, но пик видно только на истории,
а входить на истории уже поздно.

Поэтому ... звучит странно.

 
Grigori.S.B #:

Точка входа - на пике коррекционного отката - это круто, но пик видно только на истории,
а входить на истории уже поздно.

Поэтому ... звучит странно.

у Пика/Дна есть признаки, которые возникают первыми, перед тем, как проявится разворот, который ты уже видишь как постфактум. то есть сначала эти признаки появляются, а после уже сам разворот идет.

Вот от этих признаков и работают.

звучит странно то что ты говоришь. ты ж опытный трейдер, а таких простых вещей не слышал.

ты в каком мире вращаешься? В ваккууме?

ПАоявляются признаки коррекционного отката, опираясь на них - возникает гипотеза - что это Пик, соответственно идет ТВх на Пике, если гипотеза подтвердиться - все пройдет удачно, сформируется Пик, ТВх даст плсю, если это не Пик окажется, то словитсЯ стоп 

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