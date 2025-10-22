Тренд и уровни - страница 234

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Nikolai Starkovskii #:

Ты его знаешь?

не пришлось пока

со всеми интересными рад встретиться

[Удален]  
lynxntech #:

не пришлось пока

со всеми интересными рад встретиться

Запишись на курсы, ума наберешься хоть

 
Nikolai Starkovskii #:

Запишись на курсы, ума наберешься хоть

ты сперва общего ума наберись,

 
#NZDUSD
#Пробой
#Накопление

#Поджатие

 

 


 

#AUDCHF

Несколько дней назад был Импульс, по итогам торгов за вчера, явно видно, начался отката, в тренд всегда будут откаты, но они должны быть короче Импульсов.

Внутри-дня, есть Лимитный Лонгист, который верил в продолжение Ап тренда, но реальность - другая.

Шортисты - сильнее 


 

вот что нравится в теме: всегда можно почитать, поржать и поступить наоборот :-)

по киви - куча палочек, пожатие, ещё какие-то термины..но он в лонг со вчерашнего вечера..и никакого там пробоя нет, есть рост волатильности..и сжатий/поджатий/отжатий там тоже нет - это ежедневное явление, вокруг 0:0 он никакой

вход по франку был вообще Герчик-стайл: сначала "там покупают и продают, можно и так и эдак".Отличный прогноз по надёжной системе. Потом "чёта-вниз нейдёт, значит перевернём (ещё и с доливкой поди)". Кстати, так никуда и не дошёл вовремя - теперь только методом пересидки

 
Maxim Kuznetsov #:

вот что нравится в теме: всегда можно почитать, поржать и поступить наоборот :-)

по киви - куча палочек, пожатие, ещё какие-то термины..но он в лонг со вчерашнего вечера..и никакого там пробоя нет, есть рост волатильности..и сжатий/поджатий/отжатий там тоже нет - это ежедневное явление, вокруг 0:0 он никакой

вход по франку был вообще Герчик-стайл: сначала "там покупают и продают, можно и так и эдак".Отличный прогноз по надёжной системе. Потом "чёта-вниз нейдёт, значит перевернём (ещё и с доливкой поди)". Кстати, так никуда и не дошёл вовремя - теперь только методом пересидки

не нравиться - будь собой, продолжай в том же духе, как раньше делал. Ты ж умный, оптмизируй, переоптимизируй и прочее.

Это не система, система это у тебя, ты ее в коде пишешь. А тут все гораздо проще, трейдер присоединеятся к тем, кто в текущем моменте - доминирует на рынке. Поэтому все меняется мгновенно. Изменилось соотношение объемов, хороший трейдер примет убытки и пойдет с теми, кто в силе.

 
Maxim Kuznetsov #:

вот что нравится в теме: всегда можно почитать, поржать и поступить наоборот :-)

по киви - куча палочек, пожатие, ещё какие-то термины..но он в лонг со вчерашнего вечера..и никакого там пробоя нет, есть рост волатильности..и сжатий/поджатий/отжатий там тоже нет - это ежедневное явление, вокруг 0:0 он никакой

вход по франку был вообще Герчик-стайл: сначала "там покупают и продают, можно и так и эдак".Отличный прогноз по надёжной системе. Потом "чёта-вниз нейдёт, значит перевернём (ещё и с доливкой поди)". Кстати, так никуда и не дошёл вовремя - теперь только методом пересидки

еще немного, еще чуть чуть..


 
Sergey Lazarenko #:

еще немного, еще чуть чуть..


кстати : по скриншотам, то что ты делаешь - чистокровный внутридневной скальпинг. Торговый диапазон меньше суточного размаха, 1-2% номинала предел, в норме сделка ~8-10 часов

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

еще немного, еще чуть чуть..


Так ты заводишь сигнал, потом публикуешь скрины, типа как торгуешь. Сливаешь и заводишь новый. В чем смысл? Показать как Не надо торговать?

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