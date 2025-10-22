Тренд и уровни - страница 59
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Риппл, падение стремительное очень, так что однозначно в б/у сразу, потому как вероятность возврата после такого падение - высока, а если действительно свалится, то возврата долго не будет
хотя можно и не ждать, есть все файле, там немного неудачно(на мой взгляд), но вполне можно все понять, основной принцип, прилагаю
набранная статистика будет лучшим показателем. Не всегда срабатывает как нужно эта долгая и не благодарная работа, но если теория верна, это достойное обоснование теории. Ну ветка была бы интересней ))
Евро/Американский доллар
Основное направление - Шорт, с Д1, и второй день как идет коррекционный откат
Канадский доллар, очень хороший откат, узенький, длинный, если будет разворот, то подъем такой же будет
Канадский доллар, осуществил грандиозное падение, но все в рамках Восходящего тренда
Внутри-дня цена показала, что падение вниз не идет.. После нового минимума, была попытка продолжить тренд вниз, но неудачно, и на самом Дне сформировалась Восходящий трендик, при его обновление, Лонг
Евро/Американский доллар, на самом Пике Восходящего, внутри-дневного тренда образовался разворотный канальчик, а Шорт, Твх пока нету
Канадский доллар, осуществил грандиозное падение, но все в рамках Восходящего тренда
Внутри-дня цена показала, что падение вниз не идет.. После нового минимума, была попытка продолжить тренд вниз, но неудачно, и на самом Дне сформировалась Восходящий трендик, при его обновление, Лонг
Привет. Торопишься немного. цена еще не показала свое намерение.
А вообще цена может сегодня нырнуть под 1,25950 и если она там закрепиться то
откроется путь к 1,24230.
BNBUSDT, цена на самом Пике подъема, вчерашняя свечка, паранормальная, с Д1, так что откат был бы кстати
Внутри-дня сложилась ситуация, срыв Базы называется, цена в V - образной формации подошла к внутри-дневной поддержке, уровень ПереХая, а это признак для Пробоя в Шорт
Привет. Торопишься немного. цена еще не показала свое намерение.
привет, а как она должна их показать? наскольк с рисунка понятно, выйти из границ, и потом что?
Привет. Торопишься немного. цена еще не показала свое намерение.
А вообще цена может сегодня нырнуть под 1,25950 и если она там закрепиться то
откроется путь к 1,24230.
посмотрим, недолго осталось, Европа скоро откроется