Тренд и уровни - страница 76

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Sergey Lazarenko #:

Трейдеры пользуются набором предпосылок, для хода вверх, вниз, и учитывая их и внимание - текущую ситуацию - принимают решение о ТВх, то есть торговля идет в режиме полуробота.


Непроверяемо на истории - один из чуйконавтских методов

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Непроверяемо на истории - один из чуйконавтских методов

знаешь что друган можно после общения с тобой сказать? Тебе опыта надо поднабраться в трейдинге, поклацать на клавиши, а то нихрена не знаешь, кроме пары мыслей, которые тебе понравились, понравились они тебе, вдохновляют, и ты их везде пропагандируешь, как пропагандоны с первого канала. Бодро и вдохновляюще, а знаешь почему их ненавидят и презирают? Потому, что за их бодрыми речами - пустота. Вот такой расклад

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Каждый дурак забет это в программу - выступление Пауэлла было запланировано заранее, его дата и время было известно как минимум за неделю и опубликовано во всех календарях.  

пипец, ты вообще хотя бы представляешь что такое трейдинг? Как поймать импульс. Извини, но твое представление о трейдинге - на уровне первого года знакомства.. Короч набирайся опыта, потом придешь - поговорим

 
Sergey Lazarenko #:


Обиделся?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Непроверяемо на истории - один из чуйконавтских методов

хотя может я ошибаюсь? Ты логику решения при открытия сделки распиши, посмотри чего ты там напроверял в тестере

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Обиделся?

да нет, не обиделся, дело в том что формально ты прав, но только формально, потому что следовать твоей логике просто физически невозможно

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

да нет, не обиделся, дело в том что формально ты прав, но только формально, потому что следовать твоей логике просто физически невозможно

Твоей тоже не особо последуешь, субъективное мнение
 

Серебро, Глобальный Нисходящий тренд, но общее настароение, коррекционный откат был сломан, цена прошла его опорную точку

на Д1 узкая нисходящая тенденция

Внутри-дня ясно видимый коррекционный откат, которой с минуту на минуту будет сломан, причем дополнительный фактор надежности, есть неудачная попытка пойти вверх, чуть чуть повышает надежность модели


 
Vladimir Baskakov #:
Твоей тоже не особо последуешь, субъективное мнение

Вован, вот по Серебру расписал, есть какие то сложности? Вообще ИМХО, все просто, по экстремумам определяем направление в котором происходит движение, потом ждем в нем коррекции, и на сломе коррекции идем по направлению основного тренда.

Или чего не понятно?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Каждый дурак забет это в программу - выступление Пауэлла было запланировано заранее, его дата и время было известно как минимум за неделю и опубликовано во всех календарях.  

Речь же не о дате и времени, а о том, что именно он там скажет и как на это отреагируют участники рынка. 

Вот например:

Глава ФРС заявил, что высокая инфляция в США может сохраняться, но не станет постоянной
Какие у этого заявления есть количественные характеристики? Что здесь можно измерить? Это даже не макроэкономические индикаторы с циферками, а просто слова. Человеку они понятны, а роботу как такое объяснить?
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