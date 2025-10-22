Тренд и уровни - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотри, если смотришь обычно, то вверх это ложный, а если монитор перевернуть , то вниз ложный.
Правда непонятно куда тренд? А, тренд вправо.
Осталось найти лимитного игрока и всё, дело в шляпе
Осталось найти лимитного игрока и всё, дело в шляпе
двумя-тремя страницами раньше было "лимитный игрок ушёл" :-)
ждёмс..до первой звезды :-)
пока будем наслаждаться продвижением TradingView (хорошая-же платформа, сильно лучше MetaTrader, вот в выходные работает, картинки красивые)
и прочей рекламой
Понять рынок я сумел, а вот тебя нет, поэтому и спрашиваю. А заумной хренотнëй я тебе такого наговорю, но при этом знаю то чего ты не узнаешь ни когда, понимаешь. Ты говоришь про ложные пробои но цена давно вверху, вот и хотелось бы понять о чëм ты.
в тренде цена движется волнообразно. Импульс, коррекция, импульс, коррекция..
Размер Импульса и коррекции можно предсказать по предыдущему поведению цены.
Если перед импульсов происходит консолидация, то он будет большим, если перед коррекционной волной был Импульс длинный, то коррекция также будет длинной.
Ап тренд, каждая последующая Вершина выше предыдущей.
1.Консолидация
2. После консолидации - длинный Импульс
3.Консолидация
4. После Консолидации - сильный Импульс
5. После сильного Импульса - сильный откат
--------------------------
Цена отскакивает от сильный уровней
В физике есть такое понятие - резонанс, когда несколько процессов накладываются один на другой, то эффект усиливается.
Цена перед коррекцией прошла много, что провоцирует само по себе как сильный откат
Цена дошла до сильного уровня, что провоцирует сильный откат
#SOLana вышла на второе место по объему за последние сутки
#TRUMPUSDT вышел на рынок и набрал громадное количество денег
#BTCUSDT
пытается пробиться вверх
а вот Эфир - рванут все таки
Предпосылки
#IOUSDT