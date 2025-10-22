Тренд и уровни - страница 247
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#EURGBP
Тренд вниз, а в нем откат, вчера
Н1, проявился Лимитный игрок, который покупает
М15,
пошло падение
пошло падение
Рынок пошёл против лимитного игрока?
Ну тогда внизу их несколько.😁🤫😉
Рынок пошёл против лимитного игрока?
Ну тогда внизу их несколько.😁🤫😉
пока до туда дойдет, уже и прибыль можно забирать
#GBPCAD
Уровни Накоплений
пока до туда дойдет, уже и прибыль можно забирать
Заберём,когда дойдёт.
#EURGBP
Тренд вниз, а в нем откат, вчера
Н1, проявился Лимитный игрок, который покупает
М15,
Вот к чему это писать? Сеанс саморазоблачения. Твои прогнозы не сходятся постоянно, как и у герчика на бумажке. иди на завод, больше пользы обществу принесешь
Вот к чему это писать? Сеанс саморазоблачения. Твои прогнозы не сходятся постоянно, как и у герчика на бумажке. иди на завод, больше пользы обществу принесешь
ты себя то вообще видишь? или все как в тумане, на что ты рассчитываешь когда делаешь просадку в одном трейде 50% от депозита?
Это значит только одно, вчера повезло, а завтра мы твоего счета не увидим, и может быть и тебя
Вот к чему это писать? Сеанс саморазоблачения. Твои прогнозы не сходятся постоянно, как и у герчика на бумажке. иди на завод, больше пользы обществу принесешь
тв реально больной, в этой сделкт получился риск/профит сделки 1 к 3
вот графика, а у тебя что? Что ты несешь?
пипец просто
тв реально больной, в этой сделкт получился риск/профит сделки 1 к 3
вот графика, а у тебя что? Что ты несешь?
пипец просто
ты себя то вообще видишь? или все как в тумане, на что ты рассчитываешь когда делаешь просадку в одном трейде 50% от депозита?
Это значит только одно, вчера повезло, а завтра мы твоего счета не увидим, и может быть и тебя
На свою загрузку депо посмотри, жахальщик.
Ты обычный скальпер, а втираешь про уровни , тренды , накопления и сжатия
На свою загрузку депо посмотри, жахальщик.
Ты обычный скальпер, а втираешь про уровни , тренды , накопления и сжатия
скальпер от уровней, так устроит?