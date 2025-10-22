Тренд и уровни - страница 247

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Sergey Lazarenko #:

#EURGBP

Тренд вниз, а в нем откат, вчера

 

Н1, проявился Лимитный игрок, который покупает

 

М15, 


пошло падение

 
Sergey Lazarenko #:

пошло падение

Рынок пошёл против лимитного игрока?

Ну тогда внизу их несколько.😁🤫😉

 
Pavel Ustinov #:

Рынок пошёл против лимитного игрока?

Ну тогда внизу их несколько.😁🤫😉

пока до туда дойдет, уже и прибыль можно забирать

 

#GBPCAD

Уровни Накоплений


 
Sergey Lazarenko #:

пока до туда дойдет, уже и прибыль можно забирать

Заберём,когда дойдёт.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#EURGBP

Тренд вниз, а в нем откат, вчера

 

Н1, проявился Лимитный игрок, который покупает

 

М15, 


Вот к чему это писать? Сеанс саморазоблачения. Твои прогнозы не сходятся постоянно, как и у герчика на бумажке. иди на завод, больше пользы обществу принесешь

 
Nikolai Starkovskii #:

Вот к чему это писать? Сеанс саморазоблачения. Твои прогнозы не сходятся постоянно, как и у герчика на бумажке. иди на завод, больше пользы обществу принесешь

ты себя то вообще видишь? или все как в тумане, на что ты рассчитываешь когда делаешь просадку в одном трейде 50% от депозита?

Это значит только одно, вчера повезло, а завтра мы твоего счета не увидим, и может быть и тебя

 
Nikolai Starkovskii #:

Вот к чему это писать? Сеанс саморазоблачения. Твои прогнозы не сходятся постоянно, как и у герчика на бумажке. иди на завод, больше пользы обществу принесешь

тв реально больной, в этой сделкт получился риск/профит сделки 1 к 3

 вот графика, а у тебя что? Что ты несешь?

пипец  просто


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

тв реально больной, в этой сделкт получился риск/профит сделки 1 к 3

 вот графика, а у тебя что? Что ты несешь?

пипец  просто


Sergey Lazarenko #:

ты себя то вообще видишь? или все как в тумане, на что ты рассчитываешь когда делаешь просадку в одном трейде 50% от депозита?

Это значит только одно, вчера повезло, а завтра мы твоего счета не увидим, и может быть и тебя

На свою загрузку депо посмотри, жахальщик.

Ты обычный скальпер, а втираешь про уровни , тренды , накопления и сжатия

 
Nikolai Starkovskii #:

На свою загрузку депо посмотри, жахальщик.

Ты обычный скальпер, а втираешь про уровни , тренды , накопления и сжатия

скальпер от уровней, так устроит?

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