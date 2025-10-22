Тренд и уровни - страница 213

Новый комментарий
[Удален]  
Михалыч Трейдинг #:

Попроси вежливо, как в садике учили - может и подскажу пару методов.

Если Сергей разрешит его тему забивать посторонними материалами.

Тема ветки Тренд и Уровни. Я спросил про тренд. Что не так?

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

если помогает ТА, то тут опыт прослеживается

ну и как мы привыкли ;) :

если получается на этом заработать, то норм

Рексы закончились кажется

 
Nikolai Starkovskii #:

Рексы закончились кажется

Не знаю что такое "рексы", но если меня касается, то не дождешься.

Вот сегодняшнее (это одна сделка - некогда было):


Чем троллить - делом займись. Ищи на золоте бай и будет тебе счастье без чужих сигналов.

Могу ошибаться, но похоже золото пошло в предразворотную кульминацию, а значит пролететь сегодня могут немало. 325п уже пролетели, могут и... еще столько же.

Другое дело, что надежных методов определения кульминации нет - просто по чуйке на неё похоже.

Как бы то ни было, пока всё, что \ - это коррекция. Ждем окончания и баим.

В режиме кульминации коррекции слабей обычных.

 
Михалыч Трейдинг #:
Ищи на золоте бай и будет тебе счастье без чужих сигналов.

Как-то так... Еще два ордера (реалтайм, с пылу с жару - только что тейкнули):


 
Михалыч Трейдинг #:

Как-то так... Еще два ордера (реалтайм, с пылу с жару - только что тейкнули):

Господа тролли, посмотрите на график золота сейчас!

Выше моего ТП по инерции взлетного двига прошли всего лишь 10п и сразу упали на 100!!!

Вот вам и ТА, вот вам и уровни, вот вам и целеопределение!


Если повезет, где-то в районе америки можно будет поискать новые баи с хорошими целями.

Если не судьба - к тому времени увидим, что бай пока не дают, но всё равно пока жду бай, даже если коррекция будет намного глубже этих 100п.

_______________

Ладно, давно знаю, что внушать вам что-либо бесполезно. Просто развлекся, засим откланиваюсь.

Кто хочет научиться - приходите в мою Школу трейдинга. Бесплатная, кстати (17 лет бесплатная), так что не торопитесь вешать ярлыки.

Я не жмотничаю, просто если учиться - надо изучать с азов и по порядку, а не так, как вы тут дурите.

[Удален]  
Михалыч Трейдинг #:

Господа тролли, посмотрите на график золота сейчас!

Выше моего ТП по инерции взлетного двига прошли всего лишь 10п и сразу упали на 100!!!

Вот вам и ТА, вот вам и уровни, вот вам и целеопределение!


Если повезет, где-то в районе америки можно будет поискать новые баи с хорошими целями.

Если не судьба - к тому времени увидим, что бай пока не дают, но всё равно пока жду бай, даже если коррекция будет намного глубже этих 100п.

_______________

Ладно, давно знаю, что внушать вам что-либо бесполезно. Просто развлекся, засим откланиваюсь.

Кто хочет научиться - приходите в мою Школу трейдинга. Бесплатная, кстати (17 лет бесплатная), так что не торопитесь вешать ярлыки.

Я не жмотничаю, просто если учиться - надо изучать с азов и по порядку, а не так, как вы тут дурите.

Чувак, стейт надо и учеников будет море. Где стейт?

 
Nikolai Starkovskii #:

Чувак, стейт надо и учеников будет море. Где стейт?

Сам ты чувак (если знаешь значение этого слова), реальный чувак!  )))))))

1. Я учеников не ищу - ты нигде не увидишь моей рекламы за последние лет 10-15

2. Если то, что я вам, троллям, тут показал, начиная с первого поста и до сего дня тебе ни о чём не сказало, то трейдером ты никогда не станешь.

Будешь еще много-много лет ходить по форумам и всех типа "опускать", абсолютно ничего из себя не представляя и ничего конкретного не предлагая.


Чувак, у тебя даже не критика!

Одни лозунги и те устаревшие - им уже лет 100 и ты эти мантры (типа "ТА не работает") будешь еще 100 лет повторять.

Поэтому ТЕБЕ моим учеником никогда не стать! Я таких фильтрую еще на стадии первого собеседования.

[Удален]  
Михалыч Трейдинг #:

Сам ты чувак (если знаешь значение этого слова), реальный чувак!  )))))))

1. Я учеников не ищу - ты нигде не увидишь моей рекламы за последние лет 10-15

2. Если то, что я вам, троллям, тут показал, начиная с первого поста и до сего дня тебе ни о чём не сказало, то трейдером ты никогда не станешь.

Будешь еще много-много лет ходить по форумам и всех типа "опускать", абсолютно ничего из себя не представляя и ничего конкретного не предлагая.


Чувак, у тебя даже не критика!

Одни лозунги и те устаревшие - им уже лет 100 и ты эти мантры (типа "ТА не работает") будешь еще 100 лет повторять.

Поэтому ТЕБЕ моим учеником никогда не стать! Я таких фильтрую еще на стадии первого собеседования.

У меня не критика, это верно, потому что критиковать нечего. Ни торговой системы, ни точек входа, ничего. Только: Я всем показал! Что ты показал?! Чудик

 
Nikolai Starkovskii #:

У меня не критика, это верно, потому что критиковать нечего. Ни торговой системы, ни точек входа, ничего. Только: Я всем показал! Что ты показал?! Чудик

Причём тут я вообще? Показать показал, имеющий глаза - да увидит.

Ветка здесь не моя, ТС тоже. Про точки входа я написал в первом сообщении - ну так это ж еще надо уметь читать и понимать...

Сказано было: Ищем КОНТРОВУЮ продажу масштаба н1-н4, сигнал должен быть м5 или м15!

Но сигнал ВАШ, который ВЫ понимаете!

Ты ж это обсуждать не захотел! Стейты начал требовать, будто тебе все вокруг должны ключи от квартиры.

На следующий день покупки от того же уровня, который я обозначил в первом сообщении - это тебе тоже... не понадобилось, ибо я тебе не просигналил вовремя.

Дал тебе и стейтов свежих - опять: "Дай стейт и будут тебе ученики" - тебе дело до моих учеников? О СЕБЕ ДУМАЙ!


Не точки входа тебе нужны, а сигналы халявные! Продолжай искать! )

А я тоже ищу - перенять хотел что-то новенькое у Сергея. С ним не вышло, а ты мне трижды ... не упал.

Хотел бы я пиариться - открыл бы ветку с подробным описанием. Может и с сигналами. Но мне это не надо, я этого давно объелся.

[Удален]  
С тобой и тс не захотел общаться по той же причине. Нечего обсуждать 
1...206207208209210211212213214215216217218219220...263
Новый комментарий