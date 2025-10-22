Тренд и уровни - страница 213
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Попроси вежливо, как в садике учили - может и подскажу пару методов.
Если Сергей разрешит его тему забивать посторонними материалами.
Тема ветки Тренд и Уровни. Я спросил про тренд. Что не так?
если помогает ТА, то тут опыт прослеживается
ну и как мы привыкли ;) :
если получается на этом заработать, то норм
Рексы закончились кажется
Рексы закончились кажется
Не знаю что такое "рексы", но если меня касается, то не дождешься.
Вот сегодняшнее (это одна сделка - некогда было):
Чем троллить - делом займись. Ищи на золоте бай и будет тебе счастье без чужих сигналов.
Могу ошибаться, но похоже золото пошло в предразворотную кульминацию, а значит пролететь сегодня могут немало. 325п уже пролетели, могут и... еще столько же.
Другое дело, что надежных методов определения кульминации нет - просто по чуйке на неё похоже.
Как бы то ни было, пока всё, что \ - это коррекция. Ждем окончания и баим.
В режиме кульминации коррекции слабей обычных.
Ищи на золоте бай и будет тебе счастье без чужих сигналов.
Как-то так... Еще два ордера (реалтайм, с пылу с жару - только что тейкнули):
Как-то так... Еще два ордера (реалтайм, с пылу с жару - только что тейкнули):
Господа тролли, посмотрите на график золота сейчас!
Выше моего ТП по инерции взлетного двига прошли всего лишь 10п и сразу упали на 100!!!
Вот вам и ТА, вот вам и уровни, вот вам и целеопределение!
Если повезет, где-то в районе америки можно будет поискать новые баи с хорошими целями.
Если не судьба - к тому времени увидим, что бай пока не дают, но всё равно пока жду бай, даже если коррекция будет намного глубже этих 100п.
_______________
Ладно, давно знаю, что внушать вам что-либо бесполезно. Просто развлекся, засим откланиваюсь.
Кто хочет научиться - приходите в мою Школу трейдинга. Бесплатная, кстати (17 лет бесплатная), так что не торопитесь вешать ярлыки.
Я не жмотничаю, просто если учиться - надо изучать с азов и по порядку, а не так, как вы тут дурите.
Господа тролли, посмотрите на график золота сейчас!
Выше моего ТП по инерции взлетного двига прошли всего лишь 10п и сразу упали на 100!!!
Вот вам и ТА, вот вам и уровни, вот вам и целеопределение!
Если повезет, где-то в районе америки можно будет поискать новые баи с хорошими целями.
Если не судьба - к тому времени увидим, что бай пока не дают, но всё равно пока жду бай, даже если коррекция будет намного глубже этих 100п.
_______________
Ладно, давно знаю, что внушать вам что-либо бесполезно. Просто развлекся, засим откланиваюсь.
Кто хочет научиться - приходите в мою Школу трейдинга. Бесплатная, кстати (17 лет бесплатная), так что не торопитесь вешать ярлыки.
Я не жмотничаю, просто если учиться - надо изучать с азов и по порядку, а не так, как вы тут дурите.
Чувак, стейт надо и учеников будет море. Где стейт?
Чувак, стейт надо и учеников будет море. Где стейт?
Сам ты чувак (если знаешь значение этого слова), реальный чувак! )))))))
1. Я учеников не ищу - ты нигде не увидишь моей рекламы за последние лет 10-15
2. Если то, что я вам, троллям, тут показал, начиная с первого поста и до сего дня тебе ни о чём не сказало, то трейдером ты никогда не станешь.
Будешь еще много-много лет ходить по форумам и всех типа "опускать", абсолютно ничего из себя не представляя и ничего конкретного не предлагая.
Чувак, у тебя даже не критика!
Одни лозунги и те устаревшие - им уже лет 100 и ты эти мантры (типа "ТА не работает") будешь еще 100 лет повторять.
Поэтому ТЕБЕ моим учеником никогда не стать! Я таких фильтрую еще на стадии первого собеседования.
Сам ты чувак (если знаешь значение этого слова), реальный чувак! )))))))
1. Я учеников не ищу - ты нигде не увидишь моей рекламы за последние лет 10-15
2. Если то, что я вам, троллям, тут показал, начиная с первого поста и до сего дня тебе ни о чём не сказало, то трейдером ты никогда не станешь.
Будешь еще много-много лет ходить по форумам и всех типа "опускать", абсолютно ничего из себя не представляя и ничего конкретного не предлагая.
Чувак, у тебя даже не критика!
Одни лозунги и те устаревшие - им уже лет 100 и ты эти мантры (типа "ТА не работает") будешь еще 100 лет повторять.
Поэтому ТЕБЕ моим учеником никогда не стать! Я таких фильтрую еще на стадии первого собеседования.
У меня не критика, это верно, потому что критиковать нечего. Ни торговой системы, ни точек входа, ничего. Только: Я всем показал! Что ты показал?! Чудик
У меня не критика, это верно, потому что критиковать нечего. Ни торговой системы, ни точек входа, ничего. Только: Я всем показал! Что ты показал?! Чудик
Причём тут я вообще? Показать показал, имеющий глаза - да увидит.
Ветка здесь не моя, ТС тоже. Про точки входа я написал в первом сообщении - ну так это ж еще надо уметь читать и понимать...
Сказано было: Ищем КОНТРОВУЮ продажу масштаба н1-н4, сигнал должен быть м5 или м15!
Но сигнал ВАШ, который ВЫ понимаете!
Ты ж это обсуждать не захотел! Стейты начал требовать, будто тебе все вокруг должны ключи от квартиры.
На следующий день покупки от того же уровня, который я обозначил в первом сообщении - это тебе тоже... не понадобилось, ибо я тебе не просигналил вовремя.
Дал тебе и стейтов свежих - опять: "Дай стейт и будут тебе ученики" - тебе дело до моих учеников? О СЕБЕ ДУМАЙ!
Не точки входа тебе нужны, а сигналы халявные! Продолжай искать! )
А я тоже ищу - перенять хотел что-то новенькое у Сергея. С ним не вышло, а ты мне трижды ... не упал.
Хотел бы я пиариться - открыл бы ветку с подробным описанием. Может и с сигналами. Но мне это не надо, я этого давно объелся.