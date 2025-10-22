Тренд и уровни - страница 50
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неблагодарное это занятие, прогнозировать с дальними целями, попасть то можно, но вклинивается фактор времени, может быстро прилететь до цели, а может и зависнуть
неблагодарное это занятие, прогнозировать с дальними целями, попасть то можно, но вклинивается фактор времени, может быстро прилететь до цели, а может и зависнуть
никто не знает будущего.
уровни и реакция на них тоже имеют вероятностную природу.
можно сказать, что в данном случае просто уровни большего масштаба.
Через три года Евро будет стоить 3 Доллара!
ну да, где-то три плюс\минус семь ...
ну да, где-то три плюс\минус семь ...
Суббота, форекс закрыл, остается Крипта
Риппл, Д1, Восходящий тренд, происходят попытки выбраться из коррекционного отката
Внутри-часа, Восходящая тенденция в Ускорении, простая форма коррекционного отката
Биткоин, Д1, Восходящий тренд и коррекционный, внутри-дневной откат
Внутри-дня, цена вышла из границ Нисходящей тенденции, прошибла Опорную точку, и пытается пойти в продолжение Юга.. Если не получиться, то Бай
По Биткоину внутри-час проявилась структура: уровни, тренд, откат, так что Твх скорректирую
Биткоин, во итоге всех передряг, сформирован Восходящий, разворотный канал
Биткоин, началась отработка прогноза
После удара об Опорную точку Коррекционного отката, при восходящем тренде - пошел отскок