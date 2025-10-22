Тренд и уровни - страница 50

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Sergey Lazarenko:

неблагодарное это занятие, прогнозировать с дальними целями, попасть то можно, но вклинивается фактор времени, может быстро прилететь до цели, а может и зависнуть

Через три года Евро будет стоить 3 Доллара!
 
Sergey Lazarenko:

неблагодарное это занятие, прогнозировать с дальними целями, попасть то можно, но вклинивается фактор времени, может быстро прилететь до цели, а может и зависнуть

никто не знает будущего.

уровни и реакция на них тоже имеют вероятностную природу.

можно сказать, что в данном случае просто уровни большего масштаба.

 
Speculator:
Через три года Евро будет стоить 3 Доллара!

ну да, где-то три плюс\минус семь ...

 
Dmitry Bogdanov:

ну да, где-то три плюс\минус семь ...

Три это много возможно и быстрее
 

Суббота, форекс закрыл, остается Крипта

Риппл, Д1, Восходящий тренд, происходят попытки выбраться из коррекционного отката


Внутри-часа, Восходящая тенденция в Ускорении, простая форма коррекционного отката


 

Биткоин, Д1, Восходящий тренд и коррекционный, внутри-дневной откат


Внутри-дня, цена вышла из границ Нисходящей тенденции, прошибла Опорную точку, и пытается пойти в продолжение Юга.. Если не получиться, то Бай


 

По Биткоину внутри-час проявилась структура: уровни, тренд, откат, так что Твх скорректирую


 

Биткоин, во итоге всех передряг, сформирован Восходящий, разворотный канал


 

Биткоин, началась отработка прогноза

 

 

После удара об Опорную точку Коррекционного отката, при восходящем тренде - пошел отскок


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