Тренд и уровни - страница 10
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Короч по швейцарскому франку проворонил ТВх, так по Киви вроде получилось, на Ложном пробое, от Зеркального уровня 0,71715, на М5 четкий стоп получается в 6,9 пункта, причем стоп получилось спрятать за свечу Импульса, которая привела к пробою уровня.
Канадский доллар, эффективная, бодрый проход на Импульсах, в обе стороны можно было бы, если б Михалыч не отвлек взять прибыль с риск/профит 1 к 3
ну так, к сведенью, не торгует он форекс совсем. Он просто делает анализ направления рынка... не более.. Так что ГЛУПО говорить то, чего не знаешь)))
А смотреть или нет его анализ, дело ваше... Че ж он как заноза в заднице у вас торчит))) Вряд ли успешного трейдера будет напрягать кто-то другой) Займитесь уже своей торговлей...
А вы , я вижу, за словом в карман не лезете. Видимо рынок привлекает именно таких достойных женщин, ни в чём не уступающим лучшим представителям сильного пола.)
Короч по швейцарскому франку проворонил ТВх, так по Киви вроде получилось, на Ложном пробое, от Зеркального уровня 0,71715, на М5 четкий стоп получается в 6,9 пункта, причем стоп получилось спрятать за свечу Импульса, которая привела к пробою уровня.
Когда мы идем так хорошо вниз я перехожу на мелкий тайм и смотрю где в прошлый раз развернули и желательно чтобы эта область была совершенно незаезжена... провожу, потом перехожу на дневку и вуаля есть зеркалка идеальная 0.7149 по двум красным барам...
конечно лучше не злоупотреблять таким, можно сказать что подгон уровня, я бы назвала это идеализацией точки входа в данном конкретном случае. Может конечно и не права, но я так делаю, корректирую уровни на меньших таймах под идеал. Стоп короче, запас хода больше.
а так да уровень был проведен выше примерно там же где у тебя..
А вы , я вижу, за словом в карман не лезете. Видимо рынок привлекает именно таких достойных женщин, ни в чём не уступающим лучшим представителям сильного пола.)
Вообще нет привычки в чужие карманы лазить!
На счет сильного пола и достойных женщин)) мило прозвучало!
тут у тебя слабое место вылезло, а у кого тогда учиться? Маск, Потанину, Брину явно некогда, да и не интересно, или жаба давит секреты выдавать, а все другие не подходят, как учится то? Пояснишь?
Вообще нет привычки в чужие карманы лазить!
На счет сильного пола и достойных женщин)) мило прозвучало!
Оно не слабое, если не считать, что пришел в детский сад, где детишки радостно делятся друг с другом игрушками и конфетами. Хотя даже в детском саду уже можно по лбу лопаткой огрести. Нафиг вы (и любой другой) кому-то упали, чтобы делиться с вами прибылью? Разве что за большие деньги, но таких у желающих обучаться явно нет. Есть какие-то, вот их и берут, только берут не те, кто реально могут научить. Если отец или брат родной - успешный трейдер, вот они наверное научат. Нет таких? Ну значит ни у кого и не учиться. Читать все подряд, пробовать и думать, постепенно это (возможно, скорее нет чем да) скомпилируется в какое-то собственное понимание и набор инструментов. Не думаю, что где-то есть человек или заведение, которые реально научат прибыльной торговле за пару сотен или тысяч баксов. Вот как вечного двигателя нет, так и этого нет и не будет.
очень даже может быть.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
SVETLANA LOKSHINA, 2021.01.11 17:55
Когда мы идем так хорошо вниз я перехожу на мелкий тайм и смотрю где в прошлый раз развернули и желательно чтобы эта область была совершенно незаезжена... провожу, потом перехожу на дневку и вуаля есть зеркалка идеальная 0.7149 по двум красным барам...
конечно лучше не злоупотреблять таким, можно сказать что подгон уровня, я бы назвала это идеализацией точки входа в данном конкретном случае. Может конечно и не права, но я так делаю, корректирую уровни на меньших таймах под идеал. Стоп короче, запас хода больше.
а так да уровень был проведен выше примерно там же где у тебя..
совсем даже не подгонка, и вот аргумент, причем железный, это уточнение, это я не про переход на меньший тайм, вот смотри, уровень 0,71528(то же самое почти), только на Д1 его видно, это 1)реальное начало коррекции вниз, потом, после пробоя, начало хорошего хода вверх, чо тоя устал, просмотрел, реально крутой уровень, и ниже он, и точнее, респект
У него давно уже женщины сильный пол, это нормально
Не стоит демонстрировать свою тупость перед слабым полом. Не позорь мужской род.)
Оно не слабое, если не считать, что пришел в детский сад, где детишки радостно делятся друг с другом игрушками и конфетами. Хотя даже в детском саду уже можно по лбу лопаткой огрести. Нафиг вы (и любой другой) кому-то упали, чтобы делиться с вами прибылью? Разве что за большие деньги, но таких у желающих обучаться явно нет. Есть какие-то, вот их и берут, только берут не те, кто реально могут научить. Если отец или брат родной - успешный трейдер, вот они наверное научат. Нет таких? Ну значит ни у кого и не учиться. Читать все подряд, пробовать и думать, постепенно это (возможно, скорее нет чем да) скомпилируется в какое-то собственное понимание и набор инструментов. Не думаю, что где-то есть человек или заведение, которые реально научат прибыльной торговле за пару сотен или тысяч баксов. Вот как вечного двигателя нет, так и этого нет и не будет.