Тренд и уровни - страница 261
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пробой
А риск-ревард в среднем какой используешь
По этой стратегии полно советников. Всё уже перепробовано.
По уровням есть две стратегии: пробой и отскок. .Известны сто лет. Никто не разбогател
опять против тренда встал!!!
А риск-ревард в среднем какой используешь
какой получиться, чем больше - тем лучше, и спокойнее спишь
опять против тренда встал!!!
Против , за, ты прям знаток трендов. За всё время родили пробивную систему , на пару с Герчиком, про которую и так все знали
А я не понял, у Герчика теперь свой ДЦ? Крут парень.
пипец, S@P500 просто сдурел сегодня, чего там с ним случилось то?
А я не понял, у Герчика теперь свой ДЦ? Крут парень.
какая разница? Чужие деньги считать - неудачный подход
Меня интересуют не деньги, а энергия людей. Когда из человека фонтанируют идеи - это прикольно.
понимаю. Да,Герчик организовал брокера, напару с Крошным