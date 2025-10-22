Тренд и уровни - страница 261

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Sergey Lazarenko #:

пробой

А риск-ревард в среднем какой используешь

 
Nikolai Starkovskii #:

По этой стратегии полно советников. Всё уже перепробовано. 

По уровням есть две стратегии: пробой и отскок. .Известны сто лет. Никто не разбогател

опять против тренда встал!!!


 
Ivan Butko #:

А риск-ревард в среднем какой используешь

какой получиться, чем больше - тем лучше, и спокойнее спишь

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Sergey Lazarenko #:

опять против тренда встал!!!


Против , за, ты прям знаток трендов. За всё время родили пробивную систему , на пару с Герчиком, про которую и так все знали

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А я не понял, у Герчика теперь свой ДЦ? Крут парень.
 
Aleksei Stepanenko #:
А я не понял, у Герчика теперь свой ДЦ? Крут парень.

пипец, S@P500 просто сдурел сегодня, чего там с ним случилось то?


 
Aleksei Stepanenko #:
А я не понял, у Герчика теперь свой ДЦ? Крут парень.

какая разница? Чужие деньги считать - неудачный подход

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Меня интересуют не деньги, а энергия людей. Когда из человека фонтанируют идеи - это прикольно.
 
Aleksei Stepanenko #:
Меня интересуют не деньги, а энергия людей. Когда из человека фонтанируют идеи - это прикольно.

понимаю. Да,Герчик организовал брокера, напару с Крошным

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Сергей, скажи как специалист, куда евро двинет?
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