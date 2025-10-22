Тренд и уровни - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?
это ты не догоняешь, что ставить риск весь депозит - дорога в Ад
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?
я тебе дал обоснование, а ты читаешь и не понимаешь. Мне что сделать то? Головой об стену начать биться?
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?
это не мои уровни, это уровни где есть деньги.
это не мои уровни, это уровни где есть деньги.
Там то они есть, у тебя их нет
Заранее предупреждаю, на Золоте вот отсюда буду искать точку входа на Отскок, или Ложный пробой - это начало Коррекционного отката\ вниз, тут есть Энергия для отскока.
поcмотрим, хотя по личному мнению цена этот уровень уже даже и не заметит..(потом конечно можно объяснить про Энергию, Быков, Коров.. главное термин писать с заглавной) :-)
статистика про золото :
читающим, для справки
суточная волатильность золота задаёт темп в ~4000 _point/неделю (в точности 4170) в неделю
и на H4 - структуру по цене в ~3000 _Point.
цифры объективные, можете использовать в тралах,стопах,ММ и ренко
поcмотрим, хотя по личному мнению цена этот уровень уже даже и не заметит..(потом конечно можно объяснить про Энергию, Быков, Коров.. главное термин писать с заглавной) :-)
статистика про золото :
читающим, для справки
суточная волатильность золота задаёт темп в ~4000 _point/неделю (в точности 4170) в неделю
и на H4 - структуру по цене в ~3000 _Point.
цифры объективные, можете использовать в тралах,стопах,ММ и ренко
туфту не смотрюи тебе не советую, не трать на нее свою жизнь, она дается один раз
поcмотрим, хотя по личному мнению цена этот уровень уже даже и не заметит..(потом конечно можно объяснить про Энергию, Быков, Коров.. главное термин писать с заглавной) :-)
статистика про золото :
читающим, для справки
суточная волатильность золота задаёт темп в ~4000 _point/неделю (в точности 4170) в неделю
и на H4 - структуру по цене в ~3000 _Point.
цифры объективные, можете использовать в тралах,стопах,ММ и ренко
суть трейдинга от уровней вот в чем.
1.Определяем Ключевой уровень. Уровень, на котором есть деньги.
2. После того, как цена подходит к уровню, на основании характера движения цены, принимаем решение, в пробой и Отбой от него торговать.
3.Характер движения цены - определяется по предпосылкам, предрасположенности у пробой или Отбой.
То есть сам по себе уровень - ничто и нафиг никому не нужен. Важно к чему есть предрасположенность.
Надеюсь теперь тебе понятно стало, что есть такое: Трейдинг от уровней?
суть трейдинга от уровней вот в чем.
1.Определяем Ключевой уровень. Уровень, на котором есть деньги.
2. После того, как цена подходит к уровню, на основании характера движения цены, принимаем решение, в пробой и Отбой от него торговать.
3.Характер движения цены - определяется по предпосылкам, предрасположенности у пробой или Отбой.
То есть сам по себе уровень - ничто и нафиг никому не нужен. Важно к чему есть предрасположенность.
Надеюсь теперь тебе понятно стало, что есть такое: Трейдинг от уровней?
по 1-2-3 потом можно обосновать всё что угодно :-) как Герчик
по 1-2-3 потом можно обосновать всё что угодно :-) как Герчик
такое впечатление возникает у тех, кто не в теме, материала не понимает.
Все пройдет.
Для этого нужно просто набрать в гугле - предпосылки в пробой, или Ложный пробой. Инет материалом забит под завязку.