Тренд и уровни - страница 127

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[Удален]  
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?
 
Nikolai Starkovskii #:
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?

это ты не догоняешь, что ставить риск весь депозит - дорога в Ад

 
Nikolai Starkovskii #:
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?

я тебе дал обоснование, а ты читаешь и не понимаешь. Мне что сделать то? Головой об стену начать биться?

 
Nikolai Starkovskii #:
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?

это не мои уровни, это уровни где есть деньги.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

это не мои уровни, это уровни где есть деньги.

Там то они есть, у тебя их нет

 
Sergey Lazarenko #:

Заранее предупреждаю, на Золоте вот отсюда буду искать точку входа на Отскок, или Ложный пробой - это начало Коррекционного отката\ вниз, тут есть Энергия для отскока.


поcмотрим, хотя по личному мнению цена этот уровень уже даже и не заметит..(потом конечно можно объяснить про Энергию, Быков, Коров.. главное термин писать с заглавной) :-) 

статистика про золото :

читающим, для справки

суточная волатильность золота задаёт темп в ~4000 _point/неделю (в точности 4170) в неделю
и на H4 - структуру по цене в ~3000 _Point.

цифры объективные, можете использовать в тралах,стопах,ММ и ренко

 
Maxim Kuznetsov #:

поcмотрим, хотя по личному мнению цена этот уровень уже даже и не заметит..(потом конечно можно объяснить про Энергию, Быков, Коров.. главное термин писать с заглавной) :-) 

статистика про золото :

читающим, для справки

суточная волатильность золота задаёт темп в ~4000 _point/неделю (в точности 4170) в неделю
и на H4 - структуру по цене в ~3000 _Point.

цифры объективные, можете использовать в тралах,стопах,ММ и ренко

туфту не смотрю

и тебе не советую, не трать на нее свою жизнь, она дается один раз
 
Maxim Kuznetsov #:

поcмотрим, хотя по личному мнению цена этот уровень уже даже и не заметит..(потом конечно можно объяснить про Энергию, Быков, Коров.. главное термин писать с заглавной) :-) 

статистика про золото :

читающим, для справки

суточная волатильность золота задаёт темп в ~4000 _point/неделю (в точности 4170) в неделю
и на H4 - структуру по цене в ~3000 _Point.

цифры объективные, можете использовать в тралах,стопах,ММ и ренко

суть трейдинга от уровней вот в чем.

1.Определяем Ключевой уровень. Уровень, на котором есть деньги.

2. После того, как цена подходит к уровню, на основании характера движения цены, принимаем решение, в пробой и Отбой от него торговать.

3.Характер движения цены - определяется по предпосылкам, предрасположенности у пробой или Отбой.

То есть сам по себе уровень - ничто и нафиг никому не нужен. Важно к чему есть предрасположенность.

Надеюсь теперь тебе понятно стало, что есть такое: Трейдинг от уровней?

 
Sergey Lazarenko #:

суть трейдинга от уровней вот в чем.

1.Определяем Ключевой уровень. Уровень, на котором есть деньги.

2. После того, как цена подходит к уровню, на основании характера движения цены, принимаем решение, в пробой и Отбой от него торговать.

3.Характер движения цены - определяется по предпосылкам, предрасположенности у пробой или Отбой.

То есть сам по себе уровень - ничто и нафиг никому не нужен. Важно к чему есть предрасположенность.

Надеюсь теперь тебе понятно стало, что есть такое: Трейдинг от уровней?

по 1-2-3 потом можно обосновать всё что угодно :-) как Герчик

 
Maxim Kuznetsov #:

по 1-2-3 потом можно обосновать всё что угодно :-) как Герчик

такое впечатление возникает у тех, кто не в теме, материала не понимает.

Все пройдет.

Для этого нужно просто набрать в гугле - предпосылки в пробой, или Ложный пробой. Инет материалом забит под завязку.

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