Тренд и уровни - страница 178

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mvf358 #:
А когда я лгал? Просто вы не слышите меня.
Вполне, возможно! 😁
 
Sergey Lazarenko #:

это все туфта, основной смысл, который работает на всех биржах

Маркет ордер - гарантированно будет исполнен, но цена исполнения не гарантированна. Лимит - точная цена, но не гарантированно исполнение. На этом мир стоит

Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.

 
Grigori.S.B #:

Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.

Это верно. 
 
Grigori.S.B #:

Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.

Я до 2016 тоже торговал уровни, на форуме постил входы и выходы.

После 2016 система быстро сломалась и по сей день не работает, и вряд-ли уже заработает.

Кончилось время, когда котировки печатали в газетах.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

это все туфта, основной смысл, который работает на всех биржах

Маркет ордер - гарантированно будет исполнен, но цена исполнения не гарантированна. Лимит - точная цена, но не гарантированно исполнение. На этом мир стоит

Вода мокрая, лёд холодный, понедельник после воскресенья. Какие ещё открытия нас ждут 

 
Nikolai Starkovskii #:

Вода мокрая, лёд холодный, понедельник после воскресенья. Какие ещё открытия нас ждут 

напиши статус - жахальщик и сливатор

 

Новый день, день хотя и пятница, но обещает быть интересным

 

 

 
Grigori.S.B #:

Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.

все что ты перечислил - это примочки, которые не изменяют главного, если ты захочешь обменять одну сумму денег на другую, то у тебя есть всего два варианта: лимит и маркет. Другого нет

 

Золото

 

 


 

#Герчик


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