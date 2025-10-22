Тренд и уровни - страница 178
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А когда я лгал? Просто вы не слышите меня.
это все туфта, основной смысл, который работает на всех биржах
Маркет ордер - гарантированно будет исполнен, но цена исполнения не гарантированна. Лимит - точная цена, но не гарантированно исполнение. На этом мир стоит
Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.
Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.
Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.
Я до 2016 тоже торговал уровни, на форуме постил входы и выходы.
После 2016 система быстро сломалась и по сей день не работает, и вряд-ли уже заработает.
Кончилось время, когда котировки печатали в газетах.
это все туфта, основной смысл, который работает на всех биржах
Маркет ордер - гарантированно будет исполнен, но цена исполнения не гарантированна. Лимит - точная цена, но не гарантированно исполнение. На этом мир стоит
Вода мокрая, лёд холодный, понедельник после воскресенья. Какие ещё открытия нас ждут
Вода мокрая, лёд холодный, понедельник после воскресенья. Какие ещё открытия нас ждут
напиши статус - жахальщик и сливатор
Новый день, день хотя и пятница, но обещает быть интересным
Серега, мир не стоит, мир движется. А вот ты стоишь - застрял в старых догмах.
все что ты перечислил - это примочки, которые не изменяют главного, если ты захочешь обменять одну сумму денег на другую, то у тебя есть всего два варианта: лимит и маркет. Другого нет
Золото
#Герчик