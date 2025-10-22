Тренд и уровни - страница 221
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Сначала нормальных людей отсюда выжили, потом друг друга погрызли
и наступила тишина, успокоились - дело сделано.
Одни леменги.
Леменги — это не существующее в реальности понятие или название. Возможно, вы имели в виду что-то другое или допустили опечатку. Вот несколько вариантов, которые могут быть связаны с этим словом:
Лемминги — это небольшие грызуны, обитающие в тундре. Они известны своим массовым поведением, включая миграции, которые иногда ошибочно связывают с "самоубийством" (хотя это миф).
Леманги — это может быть искаженное название какого-либо племени, народа или географического объекта. Например, в Африке есть народы с похожими названиями.
Леменги — возможно, это опечатка или искажение другого слова.
Леменги — это не существующее в реальности понятие или название. Возможно, вы имели в виду что-то другое или допустили опечатку. Вот несколько вариантов, которые могут быть связаны с этим словом:
Лемминги — это небольшие грызуны, обитающие в тундре. Они известны своим массовым поведением, включая миграции, которые иногда ошибочно связывают с "самоубийством" (хотя это миф).
Леманги — это может быть искаженное название какого-либо племени, народа или географического объекта. Например, в Африке есть народы с похожими названиями.
Леменги — возможно, это опечатка или искажение другого слова.
#Gold
Очень длительный подъем, а значит те, кто купил на дНЕ, резко разбогатели, и ждут, не дождуться момента, гласа Божьего, чтоб фиксануть прибыль.
Где то должно быть место, откуда к этому движению - можно присоедениться
#Gold
Очень длительный подъем, а значит те, кто купил на дНЕ, резко разбогатели, и ждут, не дождуться момента, гласа Божьего, чтоб фиксануть прибыль.
Где то должно быть место, откуда к этому движению - можно присоедениться
Это ТА или мысли вслух?
Это ТА или мысли вслух?
цена ходит от уровня и до уровня, а вот графика, которая доказывает этот постулат
цена ходит от уровня и до уровня, а вот графика, которая доказывает этот постулат
Посмотри на график монеты, то же самое. Постфактум можно и лик Мадонны увидеть
#домашка_форекс
#домашка_форекс
Ждём сигнал по этим надежным прогнозам
Ждём сигнал по этим надежным прогнозам
#USDJPY
1 к 5..