Тренд и уровни - страница 221

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Михалыч Трейдинг #:

Сначала нормальных людей отсюда выжили, потом друг друга погрызли

и наступила тишина, успокоились - дело сделано.

Одни леменги.
 
mvf358 #:
Одни леменги.

Леменги — это не существующее в реальности понятие или название. Возможно, вы имели в виду что-то другое или допустили опечатку. Вот несколько вариантов, которые могут быть связаны с этим словом:

  1. Лемминги — это небольшие грызуны, обитающие в тундре. Они известны своим массовым поведением, включая миграции, которые иногда ошибочно связывают с "самоубийством" (хотя это миф).

  2. Леманги — это может быть искаженное название какого-либо племени, народа или географического объекта. Например, в Африке есть народы с похожими названиями.

  3. Леменги — возможно, это опечатка или искажение другого слова.

 
moskitman #:

Леменги — это не существующее в реальности понятие или название. Возможно, вы имели в виду что-то другое или допустили опечатку. Вот несколько вариантов, которые могут быть связаны с этим словом:

  1. Лемминги — это небольшие грызуны, обитающие в тундре. Они известны своим массовым поведением, включая миграции, которые иногда ошибочно связывают с "самоубийством" (хотя это миф).

  2. Леманги — это может быть искаженное название какого-либо племени, народа или географического объекта. Например, в Африке есть народы с похожими названиями.

  3. Леменги — возможно, это опечатка или искажение другого слова.

Не умничайте кольцо в профит выводите
 

#Gold

Очень длительный подъем, а значит те, кто купил на дНЕ, резко разбогатели, и ждут, не дождуться момента, гласа Божьего, чтоб фиксануть прибыль.

Где то должно быть место, откуда к этому движению - можно присоедениться

 



[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#Gold

Очень длительный подъем, а значит те, кто купил на дНЕ, резко разбогатели, и ждут, не дождуться момента, гласа Божьего, чтоб фиксануть прибыль.

Где то должно быть место, откуда к этому движению - можно присоедениться

 



Это ТА или мысли вслух?

 
Nikolai Starkovskii #:

Это ТА или мысли вслух?

цена ходит от уровня и до уровня, а вот графика, которая доказывает этот постулат

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

цена ходит от уровня и до уровня, а вот графика, которая доказывает этот постулат

 


Посмотри на график монеты, то же самое. Постфактум можно и лик Мадонны увидеть 

 

#домашка_форекс

 

 

 

  

 



[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#домашка_форекс

 

 

 

  

 



Ждём сигнал по этим надежным прогнозам

 
Nikolai Starkovskii #:

Ждём сигнал по этим надежным прогнозам

#USDJPY

1 к 5..

 


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