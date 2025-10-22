Тренд и уровни - страница 80
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GBP/JPY. 155.212 Лонг
Евро/Японская йена, 129,39, зеркало, Лонг в Пробое
Американский доллар/Канадский доллар
1.26554, Шорт в Пробое
Золото, лонг на утро, сопротивление 1807,99
GBP/NZD
Внутри-дневной сопротивление 2,04875, Лонг в пробое
Японская йена, зеркальный уровень, Локальный тренд - в Шорт
Канадский доллар, готов в Лонгам, в Пробой
Уровни для Ложного пробоя в Шорт
Монетка
Монетка
не очень оригинальное название метода :-)
хотя главное: отражает суть