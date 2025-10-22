Тренд и уровни - страница 80

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GBP/JPY. 155.212 Лонг


 

Евро/Японская йена, 129,39, зеркало, Лонг в Пробое


 

Американский доллар/Канадский доллар

1.26554, Шорт в Пробое


 

Золото, лонг на утро, сопротивление 1807,99


 

GBP/NZD

Внутри-дневной сопротивление 2,04875, Лонг в пробое


 

Японская йена, зеркальный уровень, Локальный тренд - в Шорт


 

Канадский доллар, готов в Лонгам, в Пробой


 

Уровни для Ложного пробоя в Шорт

 

 

Монетка

   

 
Sergey Lazarenko #:

Монетка

  

не очень оригинальное название метода :-)

хотя главное: отражает суть

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