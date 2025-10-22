Тренд и уровни - страница 160
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это спец - сливает счета непрерывно, в связи с этим - он пребывает в постоянном стрессе, и из-за этого у него с логикой проблемы. Поэтому, что его вернуть в действительность, в реальность, нужно сначала наладить с ММ у него в технике, а потом уже все остальное
Василий, приди в себя, ты ветку ведёшь для всех, не для меня. Как я торгую тебя не должно волновать
Какое основание для прогнозирования на голых графиках?
кстати, удачно так отскочило, согласен?
кстати, удачно так отскочило, согласен?
Выпей таблеточку
На нем засел лимитный игрок в Шорт, и виден рыночный игрок в Лонг.
На нем засел лимитный игрок в Шорт, и виден рыночный игрок в Лонг.
Засел лимитный игрок и рыночный? Кто-нибудь, кроме тебя, их видит?
Засел лимитный игрок и рыночный? Кто-нибудь, кроме тебя, их видит?
видят это все, кто способен сложит 1+ 1.
Когда проявляется лимитный игрок? Когда на графике появятся признаки от действия лимитный ордеров - кк работает лимитный ордер? Он гарантирует точную цену, но не гарантирует обязательное исполнение. То есть проявиться линия, ну или уровень, выше/ниже которого не может пройти цена
Когда проявляется рыночные игрок? Сильный игрок, когда появятся признаки маркет ордеров, а как они работают? Они гарантируют исполнение, но не гарантируют цену. Это видно как сильные импульсные движения, когда покупаешь крупным объемом - всегда будет проскальзывание..
Вот чел, который это видит - подводит итоги года, депозит более 600 000
https://www.youtube.com/live/QyQ3ePI9TeM?si=wF-62pmueJb5fMfS
На Н1 - чистая зона, дорога вниз свободна
видят это все, кто способен сложит 1+ 1.
Когда проявляется лимитный игрок? Когда на графике появятся признаки от действия лимитный ордеров - кк работает лимитный ордер? Он гарантирует точную цену, но не гарантирует обязательное исполнение. То есть проявиться линия, ну или уровень, выше/ниже которого не может пройти цена
Когда проявляется рыночные игрок? Сильный игрок, когда появятся признаки маркет ордеров, а как они работают? Они гарантируют исполнение, но не гарантируют цену. Это видно как сильные импульсные движения, когда покупаешь крупным объемом - всегда будет проскальзывание..
Вот чел, который это видит - подводит итоги года, депозит более 600 000
https://www.youtube.com/live/QyQ3ePI9TeM?si=wF-62pmueJb5fMfS
Аа, Блиновский, это другое дело, теперь и я увидел
Идентификация ценовых уровней