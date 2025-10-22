Тренд и уровни - страница 160

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Sergey Lazarenko #:

это спец - сливает счета непрерывно, в связи с этим - он пребывает в постоянном стрессе, и из-за этого у него с логикой проблемы. Поэтому, что его вернуть в действительность, в реальность, нужно сначала наладить с ММ у него в технике, а потом уже все остальное

Василий, приди в себя, ты ветку ведёшь для всех, не для меня. Как я торгую тебя не должно волновать 

 
Nikolai Starkovskii #:

Какое основание для прогнозирования на голых графиках?

кстати, удачно так отскочило, согласен? 


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Sergey Lazarenko #:

кстати, удачно так отскочило, согласен? 


Выпей таблеточку

 
#USDCHF
Ситуация двойного прочтения. С одной стороны - Восходящий тренд, Вершины и Впадины повышаются. Хай и Лоу с Д1  - повышаются.
С другой - разворотный бар вчера.
Внутри-дня, проявился внутри-дневной уровень

На нем засел лимитный игрок в Шорт, и виден рыночный игрок в Лонг.

 

 


 
#алгоритм
Трейдинг в пробой на Пике/Дне Восходящего/Нисходящего тренда
1.Торгуем по тренду с большего таймфрейма;
2.Когда на Пике Восходящего тренда происходит Накопление, то это дает возможность присоединиться к к тренда в его направлении с небольшим риском;
Либо, на Дне Нисходящего тренда, возникновение Накопления дает возможность присоединиться к тренду в его направлении;
3.Тренд определяем на Д1;
4.Накопление ждем на Н1.
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Sergey Lazarenko #:
#USDCHF
Ситуация двойного прочтения. С одной стороны - Восходящий тренд, Вершины и Впадины повышаются. Хай и Лоу с Д1  - повышаются.
С другой - разворотный бар вчера.
Внутри-дня, проявился внутри-дневной уровень

На нем засел лимитный игрок в Шорт, и виден рыночный игрок в Лонг.

 

 


Засел лимитный игрок и рыночный? Кто-нибудь, кроме тебя, их видит?

 
Nikolai Starkovskii #:

Засел лимитный игрок и рыночный? Кто-нибудь, кроме тебя, их видит?

видят это все, кто способен сложит 1+ 1.

Когда проявляется лимитный игрок? Когда на графике появятся признаки от действия лимитный ордеров - кк работает лимитный ордер? Он гарантирует точную цену, но не гарантирует обязательное исполнение. То есть проявиться линия, ну или уровень, выше/ниже которого не может пройти цена

Когда проявляется рыночные игрок? Сильный игрок, когда появятся признаки маркет ордеров, а как они работают? Они гарантируют исполнение, но не гарантируют цену. Это видно как сильные импульсные движения, когда покупаешь крупным объемом - всегда будет проскальзывание..

Вот чел, который это видит - подводит итоги года, депозит более 600 000

https://www.youtube.com/live/QyQ3ePI9TeM?si=wF-62pmueJb5fMfS

 
#USDZAR
#ложный_пробой

На Н1 - чистая зона, дорога вниз свободна

 

 


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Sergey Lazarenko #:

видят это все, кто способен сложит 1+ 1.

Когда проявляется лимитный игрок? Когда на графике появятся признаки от действия лимитный ордеров - кк работает лимитный ордер? Он гарантирует точную цену, но не гарантирует обязательное исполнение. То есть проявиться линия, ну или уровень, выше/ниже которого не может пройти цена

Когда проявляется рыночные игрок? Сильный игрок, когда появятся признаки маркет ордеров, а как они работают? Они гарантируют исполнение, но не гарантируют цену. Это видно как сильные импульсные движения, когда покупаешь крупным объемом - всегда будет проскальзывание..

Вот чел, который это видит - подводит итоги года, депозит более 600 000

https://www.youtube.com/live/QyQ3ePI9TeM?si=wF-62pmueJb5fMfS

Аа, Блиновский, это другое дело, теперь и я увидел

 

Идентификация ценовых уровней


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