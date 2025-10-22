Тренд и уровни - страница 85

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Предполагаю 1.06800 Дойдет!

 

До 1.067800 Дойдёт и в верх отскочит! Там на покупку можно попытаться сыграть.

Поскольку постольку 1.06780, это уровень, как завещал ВЕЛИКИЙ Герчик шарлатан!!!

 

фьючерс на нефть марки Брент

Тренд на Север, внутри-дня после Выкупного бара - Лонг в пробое

 


 
Sergey Lazarenko #:

фьючерс на нефть марки Брент

Тренд на Север, внутри-дня после Выкупного бара - Лонг в пробое

 


Вы и правда в это играете? 

 
Алексей Тарабанов #:

Вы и правда в это играете? 

истинная и неоспоримая, не стал я сильного хода ждать, потому как пятница - откатница, без профита уходить на выходные - абсолютно неохота


 
Алексей Тарабанов #:

Вы и правда в это играете? 

а бывает посреди недели веселее, 2 стопа, а после 1 к 7..

А в чем проблемы?


 

Некоторые предпосылки для продолжения хода


 

#EURCAD

Намечается падение на Юг.

Дневной график, лимитный уровень 1.32444

Внутри-дневной график, уровень немного сместился

  



 

#GBPNZD

Шорт на Ложном пробое от 0,93816, Шорт в пробое от 0,92235

 



 

#NZDCHF

Продолжение падения, пробой в Шорт 0,57008


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