Тренд и уровни - страница 85
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Предполагаю 1.06800 Дойдет!
До 1.067800 Дойдёт и в верх отскочит! Там на покупку можно попытаться сыграть.
Поскольку постольку 1.06780, это уровень, как завещал ВЕЛИКИЙ Герчик шарлатан!!!
фьючерс на нефть марки Брент
Тренд на Север, внутри-дня после Выкупного бара - Лонг в пробое
фьючерс на нефть марки Брент
Тренд на Север, внутри-дня после Выкупного бара - Лонг в пробое
Вы и правда в это играете?
Вы и правда в это играете?
истинная и неоспоримая, не стал я сильного хода ждать, потому как пятница - откатница, без профита уходить на выходные - абсолютно неохота
Вы и правда в это играете?
а бывает посреди недели веселее, 2 стопа, а после 1 к 7..
А в чем проблемы?
Некоторые предпосылки для продолжения хода
#EURCAD
Намечается падение на Юг.
Дневной график, лимитный уровень 1.32444
Внутри-дневной график, уровень немного сместился
#GBPNZD
Шорт на Ложном пробое от 0,93816, Шорт в пробое от 0,92235
#NZDCHF
Продолжение падения, пробой в Шорт 0,57008