Тренд и уровни - страница 106

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spiderman8811 #:
Угу) Покуривая сигару и пьет чашку кофе перед 

Рискну предположить, может Хантер Б.?

 
Nikolai Starkovskii #:
Хантер Б

Hunter = охотник, Biden = бидончик (Охотник за бидончиками)

Рынком он вряд-ли манипулирует, а вот если вдруг приедет в страну, то бидончики нужно прятать и не оставлять без присмотра, а то не будет во что молоко купить :)

 
Nikolai Starkovskii #:

Рискну предположить, может Хантер Б.?

А может так?)
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JP225

индекс по Японии

Находиться под историческим Экстремумом

Внутри-дня, есть уровень, под которым есть Накопление с признаками Поджатия..

 

Евро/Американский доллар, в пятницу дал Импульс в пробой

 

 

Английский фунт

Первый день выхода из Накопления..

Проявился лимитный уровень, внутри-дня - после Паранормального бара - нет отката

 

 


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Sergey Lazarenko #:

Английский фунт

Первый день выхода из Накопления..

Проявился лимитный уровень, внутри-дня - после Паранормального бара - нет отката

 

 


В чем смысл ветки, рассказывать о прошедших событиях?

 

Общий Шорт на рынке Крипты. Вечер воскресенья

 

 
Nikolai Starkovskii #:

В чем смысл ветки, рассказывать о прошедших событиях?

Вижу как ты мучаешься, готов твои мучения прекратить, но мне надо точно знать, что ты хочешь? Можешь внятно пояснить? От этого зависит твой сон, ты точно говоришь, что тебя волнует тут, я даю ответ. Все, мир, дружба, жвачка.

 

Золото, по итогам пятницы - встало под уровнем, с хорошим закрытием, но внутри-дня начался откат, так что там пока делать нечего

 

 
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