Тренд и уровни - страница 106
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Угу) Покуривая сигару и пьет чашку кофе перед
Рискну предположить, может Хантер Б.?
Хантер Б
Hunter = охотник, Biden = бидончик (Охотник за бидончиками)
Рынком он вряд-ли манипулирует, а вот если вдруг приедет в страну, то бидончики нужно прятать и не оставлять без присмотра, а то не будет во что молоко купить :)
Рискну предположить, может Хантер Б.?
JP225
индекс по Японии
Находиться под историческим Экстремумом
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
JP225, D1, 2024.07.07
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
Внутри-дня, есть уровень, под которым есть Накопление с признаками Поджатия..
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
JP225, H1, 2024.07.07
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
Евро/Американский доллар, в пятницу дал Импульс в пробой
Английский фунт
Первый день выхода из Накопления..
Проявился лимитный уровень, внутри-дня - после Паранормального бара - нет отката
Английский фунт
Первый день выхода из Накопления..
Проявился лимитный уровень, внутри-дня - после Паранормального бара - нет отката
В чем смысл ветки, рассказывать о прошедших событиях?
Общий Шорт на рынке Крипты. Вечер воскресенья
В чем смысл ветки, рассказывать о прошедших событиях?
Вижу как ты мучаешься, готов твои мучения прекратить, но мне надо точно знать, что ты хочешь? Можешь внятно пояснить? От этого зависит твой сон, ты точно говоришь, что тебя волнует тут, я даю ответ. Все, мир, дружба, жвачка.
Золото, по итогам пятницы - встало под уровнем, с хорошим закрытием, но внутри-дня начался откат, так что там пока делать нечего