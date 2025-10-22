Тренд и уровни - страница 227

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#EURCAD

Есть Импульс 


 
Sergey Lazarenko #:

Надеюсь мимо выстрел, не убило?

 
Sergey Lazarenko #:

#EURCAD

Есть Импульс 


Ну дык!
Там, пока в боковике график лежал, стопов по-на-ставили с обеих сторон - где "цепанёт", туда и импульс будет.

Классика!

 
Vitaly Muzichenko #:

Надеюсь мимо выстрел, не убило?

фары свои протри, выстрел холостой оказался, смотришь, и не видишь реальности

 
#NZDUSD

Д1, тренд вверх, сегодня резкое падение..

 

 


 

#XBRUSD

Лонг в пробой 74,9

#откаты_выкупают

 


 
#XBRUSD

#Зеркальный_уровень сильнейший уровень

 

 


 

#XBRUSD

После ПНБ - нет отката

График XBRUSD, D1, 2025.04.04 03:43 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real 


  

График XBRUSD, M15, 2025.04.04 03:46 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real 

 


История повторяется, ровно также уже было парцу часов назад..

#XAGUSD

График XAGUSD, D1, 2025.04.04 03:53 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real 

График XAGUSD, M15, 2025.04.04 03:54 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real

 
Тема недели - Ключевые уровни.
Ключевой уровень на графике - это ценовое значение, от которого началось, либо на котором закончилось значимое событие на графике цены.
#Ключевой_уровень
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
Тема недели - Ключевые уровни.
Ключевой уровень на графике - это ценовое значение, от которого началось, либо на котором закончилось значимое событие на графике цены.
#Ключевой_уровень

Отличная тема! Покажи на евро ключевой уровень пжл

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