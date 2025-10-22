Тренд и уровни - страница 227
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#EURCAD
Есть Импульс
Надеюсь мимо выстрел, не убило?
#EURCAD
Есть Импульс
Ну дык!
Там, пока в боковике график лежал, стопов по-на-ставили с обеих сторон - где "цепанёт", туда и импульс будет.
Классика!
Надеюсь мимо выстрел, не убило?
фары свои протри, выстрел холостой оказался, смотришь, и не видишь реальности
Д1, тренд вверх, сегодня резкое падение..
#XBRUSD
Лонг в пробой 74,9
#откаты_выкупают
#Зеркальный_уровень сильнейший уровень
#XBRUSD
После ПНБ - нет отката
История повторяется, ровно также уже было парцу часов назад..
#XAGUSD
Отличная тема! Покажи на евро ключевой уровень пжл