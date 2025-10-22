Тренд и уровни - страница 47
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Евро/Американский доллар, внутри-дня развился серьезный коррекционный откат
дело в том, что пока последняя впадина не пройдена, то будет выполняться условие Ап тренда.. Или ты про что говоришь?
На последнем нижнем рисунке желтый уровень это не последняя впадина, а первая, последняя это на верхнем нижняя синяя, ее не видно. Бары вроде как справа налево)
На последнем нижнем рисунке желтый уровень это не последняя впадина, а первая, последняя это на верхнем нижняя синяя, ее не видно. Бары вроде как справа налево)
там Н6 и Н1, чем дольше по времени цена не может пройти уровень, тем он значимее, я для наглядности и показал, Восходящий тренд на Н6, и потом коррекцию на Н1
Биткоин, готовность к развороту внутри-часа, на Н1 Нисходящий тренд, внутри-часа, сформирована Восходящая тенденция(М15), в рамках восходящего тренда была попытка уйти вверх, но неудачная, счас - падение, еще чуток - и сломается восходящий тренд
там Н6 и Н1, чем дольше по времени цена не может пройти уровень, тем он значимее, я для наглядности и показал, Восходящий тренд на Н6, и потом коррекцию на Н1
Правильно, но коррекция не до последнего синего уровня, а до первого желтого. Или не так понимаю?
Правильно, но коррекция не до последнего синего уровня, а до первого желтого. Или не так понимаю?
да вроде все правильно, пока до желтого уровня не упадем, все происходящее - коррекционный откат в рамках восходящего тренда
да вроде все правильно, пока до желтого уровня не упадем, все происходящее - коррекционный откат в рамках восходящего тренда
Ну так это первая впадина) Нулевой бар и первая впадина)
Биткоин, дал рывок вверх, но в общей картинке - доминирования медведей ничего не изменил, образовался тренд в Ускорении
Настало время уровней, Английский фунт, сильное падение - не может длиться вечно, предпосылка с Д1, Длинное, безоткатное движение на Юг, уровень поддержки 1.36702, внутри-дня, длинное, безоткатное движение от 4 часов, Ложный пробой неизбежен.
Канадский доллар, последний из Могикан, прет как танк, вероятная остановка 1.28077