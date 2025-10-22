Тренд и уровни - страница 208

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Nikolai Starkovskii #:

А SL используешь?

для начала прекрати глумиться над тех.анализом, а после вопросы задавай

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

для начала прекрати глумиться над тех.анализом, а после вопросы задавай

Теханализ это поджатие и поиск лимитного игрока?

 
#XNGUSD

Натуральный газ


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
#XNGUSD

Натуральный газ


Ты бы не за газ переживал, а за счёт 

 
Sergey Lazarenko #:
Ты от темы не уходил. Шо там за стенки? И как они прибыль берут?


вот две совсем близкие стенки даже с подпорками, они формируют(ограничивают) спред. Они по объёму кроют всё что внутри и ближайшее как бык овцу и спред будет болтаться внутри них.

И внутри дополнительно насыпано. Чем больше сделок проходит внутри тем больше прибыль.Поэтому стенки перемещаются выискивая рыбные места.

На увеличенном масштабе можно рассмотреть ещё подобные структуры.

Если отфильтровать подобное, высмотрев только обычные лимитки и найти-таки плотные лимитные уровни - но рынок пройдёт сквозь них даже не спотыкаясь. Что они есть, что их нет. Реакция как на любую произвольную линию.

На валютах "лимитных игроков" и сильных уровней нет.

На акциях есть, ваш Гречик оттуда притащил терминологию и ею по ушам цыганит.

 

Sergey Lazarenko #:

#XNGUSD

Натуральный газ


пошел пробой в Лонг


 
Nikolai Starkovskii #:

Ты бы не за газ переживал, а за счёт 

Это в точку сказано :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Это в точку сказано :)

ну вот, убили прыть человека наповал...

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

пошел пробой в Лонг


А ММ соблюдаешь? Ты говорил это главное 

 
Nikolai Starkovskii #:

А ММ соблюдаешь? Ты говорил это главное 

Чо вы спамите? Ошибся и что дальше?    Человеку свойственно ошибаться.     А вот в поганных троллей не надо превращаться. Могут забанить.

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