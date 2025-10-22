Тренд и уровни - страница 208
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А SL используешь?
для начала прекрати глумиться над тех.анализом, а после вопросы задавай
для начала прекрати глумиться над тех.анализом, а после вопросы задавай
Теханализ это поджатие и поиск лимитного игрока?
Натуральный газ
Натуральный газ
Ты бы не за газ переживал, а за счёт
Ты от темы не уходил. Шо там за стенки? И как они прибыль берут?
вот две совсем близкие стенки даже с подпорками, они формируют(ограничивают) спред. Они по объёму кроют всё что внутри и ближайшее как бык овцу и спред будет болтаться внутри них.
И внутри дополнительно насыпано. Чем больше сделок проходит внутри тем больше прибыль.Поэтому стенки перемещаются выискивая рыбные места.
На увеличенном масштабе можно рассмотреть ещё подобные структуры.
Если отфильтровать подобное, высмотрев только обычные лимитки и найти-таки плотные лимитные уровни - но рынок пройдёт сквозь них даже не спотыкаясь. Что они есть, что их нет. Реакция как на любую произвольную линию.
На валютах "лимитных игроков" и сильных уровней нет.
На акциях есть, ваш Гречик оттуда притащил терминологию и ею по ушам цыганит.
Sergey Lazarenko #:
Натуральный газ
пошел пробой в Лонг
Ты бы не за газ переживал, а за счёт
Это в точку сказано :)
Это в точку сказано :)
ну вот, убили прыть человека наповал...
пошел пробой в Лонг
А ММ соблюдаешь? Ты говорил это главное
А ММ соблюдаешь? Ты говорил это главное