Тренд и уровни - страница 121

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Vitaly Muzichenko #:

Это некоторым кажется.

Я также неоднократно показывал, что нарисованные линии от балды работают точно также.

Цена имеет свойство отбиваться от любой линии также, как и нарисованной от гуру-теханализа. Вообще не увидите разницы.

пипец, вы заогните на счет 100 баксов и попробуйте как вы говорите сделайте. А потом поговорим, обсудим

 
Maxim Kuznetsov #:

это вам кажется, а я пытаюсь вам (не тебе конкретно, а читателям) объяснить откуда заблуждения..почему цена отбивается, откуда каналы, отчего грезятся тренды. 

ну шо, загоняй сотку баксов и поехали по твоим каналам и моим, сравним,

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

ну шо, загоняй сотку баксов и поехали по твоим каналам и моим, сравним,

Загнал, что дальше?

 

Покажу последний раз... Можете сравнить с предыдущим скрином, и найти несколько совпадений. Или не найти, тут же спецы по Лобачевскому, а у него все намного сложнее школьной геометрии! :)


[Удален]  
Bogard_11 #:

Покажу последний раз... Можете сравнить с предыдущим скрином, и найти несколько совпадений. Или не найти, тут же спецы по Лобачевскому, а у него все намного сложнее школьной геометрии! :)


В натуре достал уже пустомелить

 
Nikolai Starkovskii #:

Загнал, что дальше?

покажи чего ты там торгуешь, вот чего

 
Bogard_11 #:

Покажу последний раз... Можете сравнить с предыдущим скрином, и найти несколько совпадений. Или не найти, тут же спецы по Лобачевскому, а у него все намного сложнее школьной геометрии! :)


мужик сказал, мужик сделал. В последний раз. и чтоб духу твоего тут не было

 

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