Тренд и уровни - страница 121
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Это некоторым кажется.
Я также неоднократно показывал, что нарисованные линии от балды работают точно также.
Цена имеет свойство отбиваться от любой линии также, как и нарисованной от гуру-теханализа. Вообще не увидите разницы.
пипец, вы заогните на счет 100 баксов и попробуйте как вы говорите сделайте. А потом поговорим, обсудим
это вам кажется, а я пытаюсь вам (не тебе конкретно, а читателям) объяснить откуда заблуждения..почему цена отбивается, откуда каналы, отчего грезятся тренды.
ну шо, загоняй сотку баксов и поехали по твоим каналам и моим, сравним,
ну шо, загоняй сотку баксов и поехали по твоим каналам и моим, сравним,
Загнал, что дальше?
Покажу последний раз... Можете сравнить с предыдущим скрином, и найти несколько совпадений. Или не найти, тут же спецы по Лобачевскому, а у него все намного сложнее школьной геометрии! :)
Покажу последний раз... Можете сравнить с предыдущим скрином, и найти несколько совпадений. Или не найти, тут же спецы по Лобачевскому, а у него все намного сложнее школьной геометрии! :)
В натуре достал уже пустомелить
Загнал, что дальше?
покажи чего ты там торгуешь, вот чего
Покажу последний раз... Можете сравнить с предыдущим скрином, и найти несколько совпадений. Или не найти, тут же спецы по Лобачевскому, а у него все намного сложнее школьной геометрии! :)
мужик сказал, мужик сделал. В последний раз. и чтоб духу твоего тут не было
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