Тренд и уровни - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да ты опять все усложняешь.
У нас есть два уровня, один с месяца, другой с дня... Оба пробиты. Что это значит - два плюса в поддержку продаж...
Далее ты ставишь стопы отталкиваясь от АТР, значит точка входа должна быть идеальная, значит должна быть выполнена от более выгодной цены, чтобы риск был как можно меньше...
Тут по моему все вопросы отпадают, от какого уровня я бы предпочла входить ...
я бы и рад в эту тему не лезть, но есть аргументы, которые покоя лишают.
1)Герчик напрямую говорит(а его опыту можно доверять), чем больший таймфрейм на котором уровень сформирован, тем он надежнее
2)есть же общая картинка происходящего, тренд, и в нем уровни, принцип, который ты изложила, чем дальше уровень от текущей цены, тем он надежнее имеет место быть, но он к другому подходит, когда уровни равнозначны, равны, вот как здесь Евро/Японская йена, зеркальные уровни, которые образованы точками откатов в Восходящих импульсах, тут да, который подальше, тот и надежнее, а по евро/Кад несколько иначе, ладно пофиг, надо подумать, как все это рассортировать
я бы и рад в эту тему не лезть, но есть аргументы, которые покоя лишают.
1)Герчик напрямую говорит(а его опыту можно доверять), чем больший таймфрейм на котором уровень сформирован, тем он надежнее
2)есть же общая картинка происходящего, тренд, и в нем уровни, принцип, который ты изложила, чем дальше уровень от текущей цены, тем он надежнее имеет место быть, но он к другому подходит, когда уровни равнозначны, равны, вот как здесь Евро/Японская йена, зеркальные уровни, которые образованы точками откатов в Восходящих импульсах, тут да, который подальше, тот и надежнее, а по евро/Кад несколько иначе, ладно пофиг, надо подумать, как все это рассортировать
все вопросов нет, надежнее и надежнее))) я просто как еврей в душе хочу продать повыгоднее)))
все вопросов нет, надежнее и надежнее))) я просто как еврей в душе хочу продать повыгоднее)))
так тут все к этому и идет, коли ты пропустишь надежную сделку, то потеряешь, ведь коли предположение о надежности уровней с большего таймфрейма имеет место быть, то по Евро/Кад цена отвалится вниз от уровня Месячного ранга, и просто не дойдет до более высокого, с Дневного ранга, протухнет уровень и все. А если не будем эти уровни точно ранжировать, то не почувстувем ничего мы, скоко бы не сидели и не смотрели. Ведь у Герчика тухловато все, ближний рететс, дальний и все, а тренды не учитывает.. Вот уже 10,0 пунктов вниз ушло
так тут все к этому и идет, коли ты пропустишь надежную сделку, то потеряешь, ведь коли предположение о надежности уровней с большего таймфрейма имеет место быть, то по Евро/Кад цена отвалится вниз от уровня Месячного ранга, и просто не дойдет до более высокого, с Дневного ранга, протухнет уровень и все. А если не будем эти уровни точно ранжировать, то не почувстувем ничего мы, скоко бы не сидели и не смотрели. Ведь у Герчика тухловато все, ближний рететс, дальний и все, а тренды не учитывает.. Вот уже 10,0 пунктов вниз ушло
Я не понимаю что такое надежный и ненадежный. Все уровни для меня 50 на 50.. что с месяца, что с дня..они могут отработать, могут не отработать.
Я не понимаю что такое надежный и ненадежный. Все уровни для меня 50 на 50.. что с месяца, что с дня..они могут отработать, могут не отработать.
конечно не надежнее, не то сказал, как то по другому надо
Вот счас по снова к Евро/Канадский доллар возваращаюсь, произошел возврат к уровню, причем после разворотной свечи на Н1, то есть пошел разворот(ЛП), но рынок его не поддержал, входить снова - нету явно смысла, надо ждать либо когда к твоему уровню цена уйдет, либо что то такое, что покажет, ход вверх не идет..
Вот счас по снова к Евро/Канадский доллар возваращаюсь, произошел возврат к уровню, причем после разворотной свечи на Н1, то есть пошел разворот(ЛП), но рынок его не поддержал, входить снова - нету явно смысла, надо ждать либо когда к твоему уровню цена уйдет, либо что то такое, что покажет, ход вверх не идет..
согласна
Вот счас по снова к Евро/Канадский доллар возваращаюсь, произошел возврат к уровню, причем после разворотной свечи на Н1, то есть пошел разворот(ЛП), но р
Так шел хорошо и слил. Герчак не подсказал?
это форекс
хорошее не может длиться вечно
это форекс
хорошее не может длиться вечно