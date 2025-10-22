Тренд и уровни - страница 120
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Сравним с ПРАВИЛЬНОЙ сеткой по Ганну. Надеюсь каждый увидит, где должна была развернуться цена, после пробития первого движения?!
Наверное не каждый т.к. я например не вижу.
1. Где тут первое движение?
2. Где его пробитие?
3. Где должна была остановиться цена?
Или те, кто хорошо изучал физику и геометрию в школе! :) Вот такая простая проверка на знания.
Физику и геометрию (Лобачевского в т.ч.) изучал не только в школе, но эти знания не имеют ничего общего с разметкой на скриншоте.
И еще: всегда полезнее показывать не где должна была развернуться цена, а где она развернется.
Объяснение прошлых явлений - удел аналитиков.
1. Где тут первое движение?
2. Где его пробитие?
3. Где должна была остановиться цена?
Мдааа.... Маразм крепчает. Т.е. вы даже выделенное первое движение на скрине увидеть не можете? Тогда понятно, как вы Лобачевского изучали. Прочли первое предложение и последнее, на этом курс был пройден! )))
Мдааа.... Маразм крепчает. Т.е. вы даже выделенное первое движение на скрине увидеть не можете? Тогда понятно, как вы Лобачевского изучали. Прочли первое предложение и последнее, на этом курс был пройден! )))
Ладно, аналитик, разводи лохов дальше. Ты скучен.
те-же самые линии, нарисованные "от балды"
почему-то продолжают работать :
ещё раз - это просто такое свойство линий, цены и волатильности. Оно очень красиво и (визуально) точно отрабатывает.
на этом фокусе графические построители, волновики и ганно-воды или сами заблуждаются или разводят наивным неофитов.
те-же самые линии, нарисованные "от балды"
почему-то продолжают работать :
ещё раз - это просто такое свойство линий, цены и волатильности. Оно очень красиво и (визуально) точно отрабатывает.
на этом фокусе графические построители, волновики и ганно-воды или сами заблуждаются или разводят наивным неофитов.
пояснительная бригада, без привлечения быков/медведей и знаков зодиака:
вероятность пересечения ценой произвольного горизонтального уровня - почти в точности описывается тиковым объёмом. Для внутри-дня положение вершин/впадин этого графика практически фиксированно и вызвано естественными рыночными циклами и периодичными событиями.
при измении наклона уровня/диагонали - меняются взаимные размеры вершин/впадин. Если уровень имеет наклон к цене (например диагональ выше текущей цены и наклонена вниз), то вершины графика вероятностей будут более резкими и высокими, а впадины почти до 0. Если вдоль цены то наоборот график сглаживаются. (кстати во втором случае событие может не произойти вообще)
отсюда несколько симпатичных визуальных эффектов - 1) отбой цены от встречных диагональных линий (последние скриншоты) и 2) следование цены трендам или каналам. 3) и так далее..
те-же самые линии, нарисованные "от балды"
почему-то продолжают работать :
ещё раз - это просто такое свойство линий, цены и волатильности. Оно очень красиво и (визуально) точно отрабатывает.
на этом фокусе графические построители, волновики и ганно-воды или сами заблуждаются или разводят наивным неофитов.
это тебе кажется
эт тебе кажется
это вам кажется, а я пытаюсь вам (не тебе конкретно, а читателям) объяснить откуда заблуждения..почему цена отбивается, откуда каналы, отчего грезятся тренды.
Сравним с ПРАВИЛЬНОЙ сеткой по Ганну. Надеюсь каждый увидит, где должна была развернуться цена, после пробития первого движения?!
Примени эту сетку к графику подбрасывания монетки - эффект тот же
это тебе кажется
Это некоторым кажется.
Я также неоднократно показывал, что нарисованные линии от балды работают точно также.
Цена имеет свойство отбиваться от любой линии также, как и нарисованной от гуру-теханализа. Вообще не увидите разницы.