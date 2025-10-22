Тренд и уровни - страница 65
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они переставляют "вагончик" на новые рельсы. В их моменты просто не лезть в рынок, и "не лезть" не сложно, они-же по расписанию. Как только волатить перестаёт - видно куда повернуло.
сетка на картинках, публикуемых на форуме рассчитана для внутридня около 2-х месяцев назад. Всё ходит по сети и статистика не сбивается. И не только по йене (просто йену начал публиковать, чего-уж менять то)
а ведь есть ещё "горизонтальная сетка" (об неё основные развороты) и "диагонали более старшего таймфрейма".
по логике вещей сетки должны "плыть" когда цены по большинству символов сильно и надолго уходят от прежних номиналов и паритетов. но это настолько долгий процесс, что можно пожалуй пренебречь
По какому расписанию наступил 2008 год или март 2020? Как туда не лезть, если это продолжительные участки рынка и везде так колбасит? Сетка красивая и вроде даже че-то кажет, но так навскидку любые построения по абсолютным значениям цены кажутся утопией. Ну какая сетка на графике цены биткоина или теслы? Хотя валюты конечно так не летают.
По какому расписанию наступил 2008 год или март 2020? Как туда не лезть, если это продолжительные участки рынка и везде так колбасит? Сетка красивая и вроде даже че-то кажет, но так навскидку любые построения по абсолютным значениям цены кажутся утопией. Ну какая сетка на графике цены биткоина или теслы? Хотя валюты конечно так не летают.
вы меня видимо с кем-то путаете, я не Юсуф и даже не Рена ;-) не обладаю истиной в последней инстанции и не заявляю что можно тут предсказать всё глядя только и исключительно на 1 график
делюсь находками и идеями, то иногда да..не всегда корректно правда выходит. Приведённым ромбикам несколько месяцев от роду. А основу алгоритма я описывал на форуме (правда пару лет уже как наверное). Алгоритм кстати был вполне благополучно проигнорирован :-)
и сетки не я придумал - это классическая сетка Гана. Я просто сообразил откуда она взялась и как её можно рассчитать (и углы и привязки) и проверить, не упарываясь в мистицизм и нумерологию, а просто статистикой и математикой. Всё вполне обосновано и это не "я художник я так вижу".
на реальных валютах сетки очень чёткие, что на кроссах, что на мажорах. Про фонду не скажу, её не занимался. Но раз они исторически родом оттуда, то должны быть.
на крипте тоже должны присутствовать. И как наведёнка от основных валют и по их собственным свойствам. Возможно размытые хайпом, но будут, никуда от них не деться
PS/ упомянутые ранее диагональные и горизонтальные структуры на франке, тоже рассчитано отнюдь не сегодня:
Продай еньку прям сейчас и будет тебе счастье)))
Стоп 50 п.
Возьмешь больше чем 1 к 10
как прекрасен этот мир
отработали ВСЕ лимитки, на всех парах где были...почти в тютельку
Ты же обещал до понедельника не сливать!
Это просто набор позиций. Все под контролем.
Биткоин, вчерашняя бар на Д1 дал Клоуз под уровнем 49276, и под Хай, это признак силы быков, ожидается пробой
внутри-дня происходит накопление
Эфир, практически тоже самое, но с одной особенностью, уровень переЛоу был вчера пробит, сегодня ушли в откат, структура отката видна на Н1, при пробое Опорной точки - Лонг
Чел торгует третий год на одном счете, с 1500 до 42 000 догнал уже
Эфир, практически произошел разворот в коррекционном откате
Биткоин, практически всегда есть ТВх и в Лонг, и альтерантива, в Шорт, сейчас именно так, есть предрасположенность для Шорта, после восходящего импульса откат был такой силы, что пробил Опорную точку, а это предпосылка для дальнейшего развития отката, поэтому Шорт, стоп за экстремум последнего импульса