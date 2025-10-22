Тренд и уровни - страница 24

Новый комментарий
 
SVETLANA LOKSHINA:

Дак ты путаешь движение по тренду и контртренд. Это совсем две разные песни... По тренду мы можем там возится и возится сколько влезет...

А контртрнед все должно быть четко и понятно.. Хвост нарисовали и валим дальше вниз без откатов... А тут опять наверх захотелось...  Не знаю короче.  Но даже я не хочу сейчас ложный торговать там. Даже при том, что АТР пройден 

согласен, мутная картинка, с одной стороны показывает что к верхам давит, с другой вчерашняя разворотная свечка

-------------------

по франку у тебя так?

Он кстати видимо сам в шоке, не знает что делать, Кабель вверх, евро вниз, ну и видимо просто встал в горизонтальном канале


 
Sergey Lazarenko:

согласен, мутная картинка, с одной стороны показывает что к верхам давит, с другой вчерашняя разворотная свечка

-------------------

по франку у тебя так?

Он кстати видимо сам в шоке, не знает что делать, Кабель вверх, евро вниз, ну и видимо просто встал в горизонтальном канале


Ничего не делаю. Были продажи но закрыла в понедельник... Пока нечего там делать

 
SVETLANA LOKSHINA:

Ничего не делаю. Были продажи но закрыла в понедельник... Пока нечего там делать

уровни какие, вот я о чем

 

По Биткоину, зеркальный уровень 34770, предсказывает вчерашняя свечка севера? Или невнятно все


 
Sergey Lazarenko:

уровни какие, вот я о чем


Надо выходить за пределы этого бара... внутри которого мы ходим. 

 
Sergey Lazarenko:

По Биткоину, зеркальный уровень 34770, предсказывает вчерашняя свечка севера? Или невнятно все


я бы уже убрала этот уровень по центру... если четно ничего не предсказывает мне она

 

Михалыч в прогнозе


 
Sergey Lazarenko:

Михалыч в прогнозе


ну вот у него конечно более выгодная цена для покупок 

 
SVETLANA LOKSHINA:

ну вот у него конечно более выгодная цена для покупок 

опыта у него конечно не занимать, но очень легко уйти в воображаемый мир, а нужно наоборот, чем ближе к происходящему приближаемся, тем лучше. Вот кстати ситуация с трендом(в данном Нисходящем), и вроде бы свечка с длинным хвостом, но она отличается от ситуации по кабелю, тут Клоуз вчерашней свечи дала значения около уровня, а не как по фунту далеко от уровня, и прям с утра падение, это картинка по Натуральному газу


 
Sergey Lazarenko:

опыта у него конечно не занимать, но очень легко уйти в воображаемый мир, а нужно наоборот, чем ближе к происходящему приближаемся, тем лучше. Вот кстати ситуация с трендом(в данном Нисходящем), и вроде бы свечка с длинным хвостом, но она отличается от ситуации по кабелю, тут Клоуз вчерашней свечи дала значения около уровня, а не как по фунту далеко от уровня, и прям с утра падение, это картинка по Натуральному газу


Не люблю я этот натуральный газ!! Наверно потому что нам его никак не могут провести)))

но я бы тут стоп получила. После такой свечки вчерашней я бы ждала точку входа в покупки.

1...171819202122232425262728293031...263
Новый комментарий