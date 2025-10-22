Тренд и уровни - страница 24
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Дак ты путаешь движение по тренду и контртренд. Это совсем две разные песни... По тренду мы можем там возится и возится сколько влезет...
А контртрнед все должно быть четко и понятно.. Хвост нарисовали и валим дальше вниз без откатов... А тут опять наверх захотелось... Не знаю короче. Но даже я не хочу сейчас ложный торговать там. Даже при том, что АТР пройден
согласен, мутная картинка, с одной стороны показывает что к верхам давит, с другой вчерашняя разворотная свечка
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по франку у тебя так?
Он кстати видимо сам в шоке, не знает что делать, Кабель вверх, евро вниз, ну и видимо просто встал в горизонтальном канале
согласен, мутная картинка, с одной стороны показывает что к верхам давит, с другой вчерашняя разворотная свечка
-------------------
по франку у тебя так?
Он кстати видимо сам в шоке, не знает что делать, Кабель вверх, евро вниз, ну и видимо просто встал в горизонтальном канале
Ничего не делаю. Были продажи но закрыла в понедельник... Пока нечего там делать
Ничего не делаю. Были продажи но закрыла в понедельник... Пока нечего там делать
уровни какие, вот я о чем
По Биткоину, зеркальный уровень 34770, предсказывает вчерашняя свечка севера? Или невнятно все
уровни какие, вот я о чем
Надо выходить за пределы этого бара... внутри которого мы ходим.
По Биткоину, зеркальный уровень 34770, предсказывает вчерашняя свечка севера? Или невнятно все
я бы уже убрала этот уровень по центру... если четно ничего не предсказывает мне она
Михалыч в прогнозе
Михалыч в прогнозе
ну вот у него конечно более выгодная цена для покупок
ну вот у него конечно более выгодная цена для покупок
опыта у него конечно не занимать, но очень легко уйти в воображаемый мир, а нужно наоборот, чем ближе к происходящему приближаемся, тем лучше. Вот кстати ситуация с трендом(в данном Нисходящем), и вроде бы свечка с длинным хвостом, но она отличается от ситуации по кабелю, тут Клоуз вчерашней свечи дала значения около уровня, а не как по фунту далеко от уровня, и прям с утра падение, это картинка по Натуральному газу
опыта у него конечно не занимать, но очень легко уйти в воображаемый мир, а нужно наоборот, чем ближе к происходящему приближаемся, тем лучше. Вот кстати ситуация с трендом(в данном Нисходящем), и вроде бы свечка с длинным хвостом, но она отличается от ситуации по кабелю, тут Клоуз вчерашней свечи дала значения около уровня, а не как по фунту далеко от уровня, и прям с утра падение, это картинка по Натуральному газу
Не люблю я этот натуральный газ!! Наверно потому что нам его никак не могут провести)))
но я бы тут стоп получила. После такой свечки вчерашней я бы ждала точку входа в покупки.