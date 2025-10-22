Тренд и уровни - страница 115
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Если зависят, то скажите мне, как так получается, что за несколько часов можно рассчитать куда дойдет валюта, и где она развернется (плюс минус 15-20 минут).
Научились же предсказывать погоду, землетрясения, столкновения с астероидами и т.п. явления.
Здесь процессы несколько иные, но тем не менее.
Сделки ведь тоже вызваны некими причинами, они же не имеют чисто рандомный характер.
Если зависят, то скажите мне, как так получается, что за несколько часов можно рассчитать куда дойдет валюта, и где она развернется (плюс минус 15-20 минут).
Покажи на примере, задолбал порожняк гонять
Покажи на примере, задолбал порожняк гонять
На, смотри, если поймешь. :) За 30-50 5-ти минутных бара, до конца движения, уже можно сказать где будет разворот. 30 баров на м5 это 2.5 часа. 50 баров, это больше 4-х часов.
На, смотри, если поймешь. :)
Да я думаю уже все поняли кто ты:)
Да я думаю уже все поняли кто ты:)
Чего вы такой злой? Может человек что то интересное хочет донести,кому нибудь и пригодиться.
Да я думаю уже все поняли кто ты:)
И все так же поняли, кто вы :)
Да я думаю уже все поняли кто ты:)
На, смотри, если поймешь. :)
Ты прям человек -паук. хотя хорошо, когда человек во что-то верит
Ты прям человек -паук. хотя хорошо, когда человек во что-то верит
всё было-бы хорошо, но 95% того что видится в "квадрате гана" - апофения..
проверяется весьма просто - можете на понедельник (или на неделю) нарисовать группу нисходящих диагоналей - от них будет отбиваться котировка. Биться хаями и отскакивать вниз. Некоторые она так и не сможет преодолеть.
Практически вне зависимости от алгоритма построения. Это такой фокус теории вероятности и человеческого восприятия.
оставшиеся 5% - это когда построения (угол наклона и отступ) соответствуют объективно наблюдаемым колебаниям волатильности. Которые в свою очередь, без привлечения знаков задиака и верчения столов, явным образом присутсвуют в периодичности тиковых и реальных объёмов.
но и там - это не предсказания курса, это игры с волатильностью.