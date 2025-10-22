Тренд и уровни - страница 115

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Bogard_11 #:

Если зависят, то скажите мне, как так получается, что за несколько часов можно рассчитать куда дойдет валюта, и где она развернется (плюс минус 15-20 минут).

Научились же предсказывать погоду, землетрясения, столкновения с астероидами и т.п. явления.
Здесь процессы несколько иные, но тем не менее.

Сделки ведь тоже вызваны некими причинами, они же не имеют чисто рандомный характер.

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Bogard_11 #:

Если зависят, то скажите мне, как так получается, что за несколько часов можно рассчитать куда дойдет валюта, и где она развернется (плюс минус 15-20 минут).

Покажи на примере, задолбал порожняк гонять

 
Nikolai Starkovskii #:

Покажи на примере, задолбал порожняк гонять

На, смотри, если поймешь. :) За 30-50 5-ти минутных бара, до конца движения, уже можно сказать где будет разворот. 30 баров на м5 это 2.5 часа. 50 баров, это больше 4-х часов.

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Bogard_11 #:

На, смотри, если поймешь. :)

Да я думаю уже все поняли кто ты:)

 
Nikolai Starkovskii #:

Да я думаю уже все поняли кто ты:)

Чего вы такой злой? Может человек что то интересное хочет донести,кому нибудь и пригодиться.

 
Nikolai Starkovskii #:

Да я думаю уже все поняли кто ты:)

И все так же поняли, кто вы :)

 
Nikolai Starkovskii #:

Да я думаю уже все поняли кто ты:)

Одним словом - порожняк
[Удален]  
Bogard_11 #:

На, смотри, если поймешь. :)

Ты прям человек -паук. хотя хорошо, когда человек во что-то верит

 
Nikolai Starkovskii #:

Ты прям человек -паук. хотя хорошо, когда человек во что-то верит

А вы во что могли бы поверить? 
Хорошо подумайте и ответьте, чего бы вы хотели. 
 

всё было-бы хорошо, но 95% того что видится в "квадрате гана" - апофения..

проверяется весьма просто - можете на понедельник (или на неделю) нарисовать группу нисходящих диагоналей - от них будет отбиваться котировка. Биться хаями и отскакивать вниз. Некоторые она так и не сможет преодолеть.

Практически вне зависимости от алгоритма построения. Это такой фокус теории вероятности и человеческого восприятия.

оставшиеся 5% - это когда построения (угол наклона и отступ) соответствуют объективно наблюдаемым колебаниям волатильности. Которые в свою очередь, без привлечения знаков задиака и верчения столов, явным образом присутсвуют в периодичности тиковых и реальных объёмов.

но и там - это не предсказания курса, это игры с волатильностью.

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