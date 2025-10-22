Тренд и уровни - страница 58
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Вот и давай по теме ветки.
И как это не мое дело? Ты тут по ушам катаешь, трейдера из себя изображаешь, хотя ты не трейдер, а сливатор.
Почему мне не должно быть дела?
Ходишь на работу, зарабатываешь деньги, потом сливаешь их выдрипываешься типа ты трейдер.
Не факт. Он, возможно, мамкины сливает.
Ты ж не доказал, значит болтун. Напиши ещё никому ненужную статью, полегчает
Кому не доказано? Доказано. Здесь и доказывать не надо - оно очевидно.
Кому не доказано? Доказано. Здесь и доказывать не надо - оно очевидно.
Извини, мне не интересно мнение теоретика
Ну еще бы)) Скзать-то нечего.
Парни хорош.. Есть вещи поинтереснее, по Биткоину диспозиция внутри-дня изменилась, на Д1 по прежнему доминирует Восходящий тренд, а вот внутри-дня Восходящий тренд сломан, и образовался Нисходящий, причем в Ускорении, после обновления предыдущей Впадины цена ушла в коррекцию, отслеживаем ее завершения и еще по 50 баксов кладем в карман(если все удачно конечно будет).
на М5 проявилась коррекция, но очень слабенькая, перспектива слабенькая, до предыдущей Впадины близко..
ну и что, получается выруливать на одинаковом объеме, прибыль есть? Насколько я понял такой алгоритм через робота только реализуем? Параметры есть на которых везде работает, или надо постоянно оптимизировать?
Индикатор прибыльный без оптимизации
Биткоин, на М15 коррекция приобрела четкую форму, из трех волн
Риппл, перспективно, Основной Нисходящий тренд в Ускорении, коррекционный откат простой формы, цена вышла за границу канала, и пытается уйти вверх, если не получиться, Шорт на пробой Опорной точки
Риппл, поехали в Шорт, разворот произошел