Тренд и уровни - страница 212
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а где собственно анализ ? то есть признание и разбор ошибок в том чмсле.
за сутки - был слит счёт, был ещё один кривой вход.
оно видимо и само по себе шедевры "ТА" :-)
и вообще весь ТА ветки - это "ТАк герчик сказал/прислал_на_бумажке"
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и ещё раз : каким образом рестартован сигнал c удалением прежней истории? пусть куратор ТС ответит
неоднокартно и англ.ветках тоже задают вопросы "как запустить новый сигнал на прежнем счёте или перезапустить сигнал с новым счётом?" .
На все стандартно следует стандартный ответ НИКАК. померла так померла. Только новый счёт + новый сигнал
значит и Герчик ливанул ....
вот и вся песня
значит и Герчик ливанул ....
вот и вся песня
Он слил на золоте. Вопрос: зачем продавал, если золото растёт? Сам же говорил , торгуй по направлению
Он слил на золоте. Вопрос: зачем продавал, если золото растёт? Сам же говорил , торгуй по направлению
трейдер может поменять направление сделки в ручной торговле только после своего умозаключения, что все мол, разворот УЖЕ
тут придется повториться
необходима информация о покупках и продажах
только изменение перевеса развернет направленное движение
ТА вряд ли с таким справитсяно учитывая опыт Сергея, может быть для него и ТА сможет порешать этот вопрос
необходима информация о покупках и продажах
только изменение перевеса развернет направленное движение
ТА вряд ли с таким справится
У меня почему-то справляется. Вот сегодняшний день - вначале короткие продажи,
все остальные ордера - это две покупки (набор позы на разных уровнях):
При том, что первое моё сообщение в этой ветке было о продаже того же золота... в верхнем тренде - тогда упали на 300п.
Это не для хвастовства, а чтобы спросить - что другое, если не ТА может так решать задачи?
Кстати об "информации о покупках и продажах" - давно известно, что максимальный перевес покупок над продажами на конце движения. Это ничего не даёт, т.к. перевес может достаточно долго усиливаться, а вы уже продали. Или в этот момент купили, а уже поздно пить боржоми - резкий разворот, отскок от сильного уровня.
У меня почему-то справляется. Вот сегодняшний день - вначале короткие продажи,
все остальные ордера - это две покупки (набор позы на разных уровнях):
При том, что первое моё сообщение в этой ветке было о продаже - тогда упали на 300п.
Это не для хвастовства, а чтобы спросить - что другое, если не ТА может так решать задачи?
если помогает ТА, то тут опыт прослеживается
ну и как мы привыкли ;) :
если получается на этом заработать, то норм
....
Кстати об "информации о покупках и продажах" - давно известно, что максимальный перевес покупок над продажами на конце движения. Это ничего не даёт, т.к. перевес может достаточно долго усиливаться, а вы уже продали. Или в этот момент купили, а уже поздно пить боржоми - резкий разворот, отскок от сильного уровня.
видимо инфа добыта таким образом, что работает выделенное зеленым
а вообще
просто перевес - развороти чем больше наклоняются весы, тем круче угол движения цены
если помогает ТА, то тут опыт прослеживается
ну и как мы привыкли ;) :
если получается на этом заработать, то норм
Опыт и ЗНАНИЯ. Всё задолго до нас написано, надо изучить! А вы заявили, что ТА вообще не работает.
В ТА нет плохих инструментов. Он как топор - может дров нарубить, а может и... яйца отрубить.
Я задавал вопросы Сергею. Толком он ни на один не ответил. Главный, хотелось бы повторить:
Сергей, ты направление как определяешь? У тебя это главный пункт ТС, а я нигде не видел его четкой формализации.
Может пропустил, тогда сорри, но если реально нет, то у тебя нет торговой системы.
видимо инфа добыта таким образом, что работает выделенное зеленым
а вообще
просто перевес - разворот и чем больше наклоняются весы, тем круче угол движения цены
ТА все эти вопросы решает легко и просто - с одного взгляда на график.
Если же взгляд говорит, что нет ни за, ни против - тупо ищешь сделки по сомнительной, но не отмененной текущей тенденции или сидишь на заборе в ожидании допинфо для прояснения ситуации.
Ничего не надо выдумывать, основано это на постулате: "Тренд скорее продолжится, чем развернется". Если он тренд, конечно, а не выдумка-хотелка.
На золоте тренд не вызывает ни у кого сомнений? - ну и бай!
А для того, чтобы брать контры (как в моём первом сообщении), ТС Сергея плохо подходит.
Кстати, ваш последний абзац - это же чистой воды ТА! ))) Да куда ни кинь - везде ТА даже у тех, кто считает, что им не пользуется.
Объёмы противопоставляют? Любые! - это разве не ТА?! - можно использовать и "настоящие", и тиковые - важно не что, а КАК.
Наверно можно и без ТА. Кижи вон без гвоздей построили! Но с гвоздями проще )
ТА все эти вопросы решает легко и просто - с одного взгляда на график.
Если же взгляд говорит, что нет ни за, ни против - тупо ищешь сделки по сомнительной, но не отмененной текущей тенденции или сидишь на заборе в ожидании допинфо для прояснения ситуации.
Ничего не надо выдумывать, основано это на постулате: "Тренд скорее продолжится, чем развернется". Если он тренд, конечно, а не выдумка-хотелка.
На золоте тренд не вызывает ни у кого сомнений? - ну и бай!
А для того, чтобы брать контры (как в моём первом сообщении), ТС Сергея плохо подходит.
Кстати, ваш последний абзац - это же чистой воды ТА! ))) Да куда ни кинь - везде ТА даже у тех, кто считает, что им не пользуется.
Объёмы противопоставляют? Любые! - это разве не ТА?! - можно использовать и "настоящие", и тиковые - важно не что, а КАК.
Наверно можно и без ТА. Кижи вон без гвоздей построили! Но с гвоздями проще )
Расскажи как легко и просто определяешь тренд
Расскажи как легко и просто определяешь тренд
Попроси вежливо, как в садике учили - может и подскажу пару методов.
Если Сергей разрешит его тему забивать посторонними материалами.