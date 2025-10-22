Тренд и уровни - страница 212

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Maxim Kuznetsov #:

а где собственно анализ ? то есть признание и разбор ошибок в том чмсле.

за сутки - был слит счёт, был ещё один кривой вход.

оно видимо и само по себе шедевры "ТА" :-)

и вообще весь ТА ветки - это "ТАк герчик сказал/прислал_на_бумажке"

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и ещё раз : каким образом рестартован сигнал c удалением прежней истории? пусть куратор ТС ответит

неоднокартно и англ.ветках тоже задают вопросы "как запустить новый сигнал на прежнем счёте или перезапустить сигнал с новым счётом?" .
На все стандартно следует стандартный ответ НИКАК. померла так померла. Только новый счёт + новый сигнал

значит и Герчик ливанул ....

вот и вся песня

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

значит и Герчик ливанул ....

вот и вся песня

Он слил на золоте. Вопрос: зачем продавал, если золото растёт? Сам же говорил , торгуй по направлению 

 
Nikolai Starkovskii #:

Он слил на золоте. Вопрос: зачем продавал, если золото растёт? Сам же говорил , торгуй по направлению 

трейдер может поменять направление сделки в ручной торговле только после своего умозаключения, что все мол, разворот УЖЕ

тут придется повториться

необходима информация о покупках и продажах

только изменение перевеса развернет направленное движение 

ТА вряд ли с таким справится

но учитывая опыт Сергея, может быть для него и ТА сможет порешать этот вопрос
 
Renat Akhtyamov #:

необходима информация о покупках и продажах

только изменение перевеса развернет направленное движение 

ТА вряд ли с таким справится

У меня почему-то справляется. Вот сегодняшний день - вначале короткие продажи,

все остальные ордера - это две покупки (набор позы на разных уровнях):

При том, что первое моё сообщение в этой ветке было о продаже того же золота... в верхнем тренде - тогда упали на 300п.

Это не для хвастовства, а чтобы спросить - что другое, если не ТА может так решать задачи?


Кстати об "информации о покупках и продажах" - давно известно, что максимальный перевес покупок над продажами на конце движения. Это ничего не даёт, т.к. перевес может достаточно долго усиливаться, а вы уже продали. Или в этот момент купили, а уже поздно пить боржоми - резкий разворот, отскок от сильного уровня.

 
Михалыч Трейдинг #:

У меня почему-то справляется. Вот сегодняшний день - вначале короткие продажи,

все остальные ордера - это две покупки (набор позы на разных уровнях):

При том, что первое моё сообщение в этой ветке было о продаже - тогда упали на 300п.

Это не для хвастовства, а чтобы спросить - что другое, если не ТА может так решать задачи?

если помогает ТА, то тут опыт прослеживается

ну и как мы привыкли ;) :

если получается на этом заработать, то норм

 
Михалыч Трейдинг #:

....

Кстати об "информации о покупках и продажах" - давно известно, что максимальный перевес покупок над продажами на конце движения. Это ничего не даёт, т.к. перевес может достаточно долго усиливаться, а вы уже продали. Или в этот момент купили, а уже поздно пить боржоми - резкий разворот, отскок от сильного уровня.

видимо инфа добыта таким образом, что работает выделенное зеленым

а вообще

просто перевес - разворот

и чем больше наклоняются весы, тем круче угол движения цены
 
Renat Akhtyamov #:

если помогает ТА, то тут опыт прослеживается

ну и как мы привыкли ;) :

если получается на этом заработать, то норм

Опыт и ЗНАНИЯ. Всё задолго до нас написано, надо изучить! А вы заявили, что ТА вообще не работает.

В ТА нет плохих инструментов. Он как топор - может дров нарубить, а может и... яйца отрубить.


Я задавал вопросы Сергею. Толком он ни на один не ответил. Главный, хотелось бы повторить:

Сергей, ты направление как определяешь? У тебя это главный пункт ТС, а я нигде не видел его четкой формализации.

Может пропустил, тогда сорри, но если реально нет, то у тебя нет торговой системы. 

 
Renat Akhtyamov #:

видимо инфа добыта таким образом, что работает выделенное зеленым

а вообще

просто перевес - разворот и чем больше наклоняются весы, тем круче угол движения цены

ТА все эти вопросы решает легко и просто - с одного взгляда на график.

Если же взгляд говорит, что нет ни за, ни против - тупо ищешь сделки по сомнительной, но не отмененной текущей тенденции или сидишь на заборе в ожидании допинфо для прояснения ситуации.

Ничего не надо выдумывать, основано это на постулате: "Тренд скорее продолжится, чем развернется". Если он тренд, конечно, а не выдумка-хотелка.

На золоте тренд не вызывает ни у кого сомнений? - ну и бай!


А для того, чтобы брать контры (как в моём первом сообщении), ТС Сергея плохо подходит.

Кстати, ваш последний абзац - это же чистой воды ТА! ))) Да куда ни кинь - везде ТА даже у тех, кто считает, что им не пользуется.

Объёмы противопоставляют? Любые! - это разве не ТА?! - можно использовать и "настоящие", и тиковые - важно не что, а КАК.


Наверно можно и без ТА. Кижи вон без гвоздей построили! Но с гвоздями проще )

[Удален]  
Михалыч Трейдинг #:

ТА все эти вопросы решает легко и просто - с одного взгляда на график.

Если же взгляд говорит, что нет ни за, ни против - тупо ищешь сделки по сомнительной, но не отмененной текущей тенденции или сидишь на заборе в ожидании допинфо для прояснения ситуации.

Ничего не надо выдумывать, основано это на постулате: "Тренд скорее продолжится, чем развернется". Если он тренд, конечно, а не выдумка-хотелка.

На золоте тренд не вызывает ни у кого сомнений? - ну и бай!


А для того, чтобы брать контры (как в моём первом сообщении), ТС Сергея плохо подходит.

Кстати, ваш последний абзац - это же чистой воды ТА! ))) Да куда ни кинь - везде ТА даже у тех, кто считает, что им не пользуется.

Объёмы противопоставляют? Любые! - это разве не ТА?! - можно использовать и "настоящие", и тиковые - важно не что, а КАК.


Наверно можно и без ТА. Кижи вон без гвоздей построили! Но с гвоздями проще )

Расскажи как легко и просто определяешь тренд

 
Nikolai Starkovskii #:

Расскажи как легко и просто определяешь тренд

Попроси вежливо, как в садике учили - может и подскажу пару методов.

Если Сергей разрешит его тему забивать посторонними материалами.

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