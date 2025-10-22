Тренд и уровни - страница 162

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Vitaly Muzichenko #:

Я наверное понимаю кто это.

У него торги проходили на первом полу-часе - часе после открытия рынка, он не торговал всю сессию.

Верно?

Если он, то там очень занимательная торговля.

Если честно, то не помню уже. Но подолгу у экрана точно не зависал. У него был дневной план по прибыли и убыткам. 
По достижении того или другого вставал и уходил. Без эмоций.

 
Grigori.S.B #:

Если честно, то не помню уже. Но подолгу у экрана точно не зависал. У него был дневной план по прибыли и убыткам. 
По достижении того или другого вставал и уходил. Без эмоций.

Значит это разные люди.

Там не было убытков, система построена так, что или прибыль, или большая прибыль, но торговля не более часа после открытия.

Всё это транслировалось в прямом эфире на Ютуб, Я более месяца смотрел, но мало что понял, и платформа там навороченная с которой Я не знаком.

 
#XBRUSD
Д1, цена подошла к верхней границе широченного канала, хорошее Клоуз, в трендовом движении.
Н1, на открытии рынка - запил, после проявился Лимитный игрок в Шорт и рыночный в Лонг
М5, короткий стоп

#история

 

 


 
Vitaly Muzichenko #:

Значит это разные люди.

Там не было убытков, система построена так, что или прибыль, или большая прибыль, но торговля не более часа после открытия.

Всё это транслировалось в прямом эфире на Ютуб, Я более месяца смотрел, но мало что понял, и платформа там навороченная с которой Я не знаком.

безубытка торговать невозможно, потому что всегда будет форс мажор и ошибки с направлением

 
Sergey Lazarenko #:

безубытка торговать невозможно, потому что всегда будет форс мажор и ошибки с направлением

Понятное дело, если торговать форекс и при этом видеть суслика на D1, которого нет.

 

Все эти герчики и их последовали задурили голову, мол с трейда нужно брать по 100500 пп.

Даже жизненный анекдот есть на эту тему


--

и как показывает практика, все остатки денег на М1, на М5 их уже почти нет, а на более высоких = никогда не было и не будет.

 
Vitaly Muzichenko #:

Все эти герчики и их последовали задурили голову, мол с трейда нужно брать по 100500 пп.

Даже жизненный анекдот есть на эту тему


Хороший анекдот,но судя по всему сути не знает не один не другой.Вот и суть.

 

Все эти докторы Элдеры со своими экранами.

Если он доктор, то почему не лечит, а калечит психику недотрейдеров своими убеждениями о каких-то 100пп с одной сделки, иначе успеха не достичь.?

Кто видел хоть одну сделку этих мастеров трейдинга?

Сам Ларри Вильямс говорит на публику: "Если Я вижу 2-3 пункта прибыли - выхожу с рынка". Но в книгах полная противоположность, которой морочат головы.

 
Vitaly Muzichenko #:

Все эти докторы Элдеры со своими экранами.

Если он доктор, то почему не лечит, а калечит психику недотрейдеров своими убеждениями о каких-то 100пп с одной сделки, иначе успеха не достичь.?

Кто видел хоть одну сделку этих мастеров трейдинга?

Сам Ларри Вильямс говорит на публику: "Если Я вижу 2-3 пункта прибыли - выхожу с рынка". Но в книгах полная противоположность, которой морочат головы.

А что в книгах?

 
Павел-Славянин #:

А что в книгах?

Ну если вы на форуме трейдеров, то должны об этом знать, а не задавать вопросы.

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