Тренд и уровни - страница 162
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Я наверное понимаю кто это.
У него торги проходили на первом полу-часе - часе после открытия рынка, он не торговал всю сессию.
Верно?Если он, то там очень занимательная торговля.
Если честно, то не помню уже. Но подолгу у экрана точно не зависал. У него был дневной план по прибыли и убыткам.
По достижении того или другого вставал и уходил. Без эмоций.
Если честно, то не помню уже. Но подолгу у экрана точно не зависал. У него был дневной план по прибыли и убыткам.
По достижении того или другого вставал и уходил. Без эмоций.
Значит это разные люди.
Там не было убытков, система построена так, что или прибыль, или большая прибыль, но торговля не более часа после открытия.
Всё это транслировалось в прямом эфире на Ютуб, Я более месяца смотрел, но мало что понял, и платформа там навороченная с которой Я не знаком.
#история
Значит это разные люди.
Там не было убытков, система построена так, что или прибыль, или большая прибыль, но торговля не более часа после открытия.
Всё это транслировалось в прямом эфире на Ютуб, Я более месяца смотрел, но мало что понял, и платформа там навороченная с которой Я не знаком.
безубытка торговать невозможно, потому что всегда будет форс мажор и ошибки с направлением
безубытка торговать невозможно, потому что всегда будет форс мажор и ошибки с направлением
Понятное дело, если торговать форекс и при этом видеть суслика на D1, которого нет.
Все эти герчики и их последовали задурили голову, мол с трейда нужно брать по 100500 пп.
Даже жизненный анекдот есть на эту тему
--
и как показывает практика, все остатки денег на М1, на М5 их уже почти нет, а на более высоких = никогда не было и не будет.
Все эти герчики и их последовали задурили голову, мол с трейда нужно брать по 100500 пп.
Даже жизненный анекдот есть на эту тему
Хороший анекдот,но судя по всему сути не знает не один не другой.Вот и суть.
Все эти докторы Элдеры со своими экранами.
Если он доктор, то почему не лечит, а калечит психику недотрейдеров своими убеждениями о каких-то 100пп с одной сделки, иначе успеха не достичь.?
Кто видел хоть одну сделку этих мастеров трейдинга?
Сам Ларри Вильямс говорит на публику: "Если Я вижу 2-3 пункта прибыли - выхожу с рынка". Но в книгах полная противоположность, которой морочат головы.
Все эти докторы Элдеры со своими экранами.
Если он доктор, то почему не лечит, а калечит психику недотрейдеров своими убеждениями о каких-то 100пп с одной сделки, иначе успеха не достичь.?
Кто видел хоть одну сделку этих мастеров трейдинга?
Сам Ларри Вильямс говорит на публику: "Если Я вижу 2-3 пункта прибыли - выхожу с рынка". Но в книгах полная противоположность, которой морочат головы.
А что в книгах?
А что в книгах?
Ну если вы на форуме трейдеров, то должны об этом знать, а не задавать вопросы.