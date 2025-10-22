Тренд и уровни - страница 8
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совершенно верно... просто так увидеть уровень и тыкать в него смысла особого нет.
Нужна предпосылка для дальнейшего действия. То есть, алгоритм действия. Если то... то я делаю это, если на графике вижу это, то делаю то....
Ну просто так в двух словах парню не объяснить..
Это ему надо так же захотеть, как мне или тебе, перелопатить кучу инфы и сделать свои выводы. только мне почему-то кажется , что ему этого не нужно)
Я не пользуюсь тем, чего нет,ив данном случае уровнями
правильно и делаешь... продолжай в том же духе...
только тогда вопрос... А что есть?? чем ты пользуешься?? в двух словах если получится
правильно и делаешь... продолжай в том же духе...
только тогда вопрос... А что есть?? чем ты пользуешься?? в двух словах если получится
Демо счетом
без комментариев
Пошла движуха(или воображаю?)
Серебро, уровень 24.817, уровень, криво все и косо конечно, но все, Импульс вниз был, поза у б/у, возможно повезло, или чуть позже повезет, Твх на Пробой
Пошла движуха(или воображаю?)
Серебро, уровень 24.817, уровень, криво все и косо конечно, но все, Импульс вниз был, поза у б/у, возможно повезло, или чуть позже повезет, Твх на Пробой
Я боюсь их трогать сейчас)) возможно оно и дальше будет падать, но я бы подождала пробой лоу паранормального бара. Для меня эта точка сейчас имеет наибольшее значение, потому как мы упали и неплохо и остановились почему то именно там в пятницу...
Я боюсь их трогать сейчас)) возможно оно и дальше будет падать, но я бы подождала пробой лоу паранормального бара. Для меня эта точка сейчас имеет наибольшее значение, потому как мы упали и неплохо и остановились почему то именно там в пятницу...
по вчерашнему Лоу взяла в учет уровень? Да и правильно, по Серебру в Инсте тяжело, спред очень большой, по Золоту еще ниче, боле-менее, а по серебру ходы не очень длинные и спред пипец мешает, меня уже вынесло в б/у, неудача, вторая, поху по кроссу тоже вынесло в б/у
-
блин, не для меня, а уровень по паранормальному бару - более информативен, согласен, проспал чо то
по вчерашнему Лоу взяла в учет уровень? Да и правильно, по Серебру в Инсте тяжело, спред очень большой, по Золоту еще ниче, боле-менее, а по серебру ходы не очень длинные и спред пипец мешает, меня уже вынесло в б/у, неудача, вторая, поху по кроссу тоже вынесло в б/у
-
блин, не для меня, а уровень по паранормальному бару - более информативен, согласен, проспал чо то
А ты не отслеживаешь, если бы ты не поставил б-у, а оставил стоп, тебя бы выносило по стопу или может все-таки в твою сторону сделка пошла? или сразу пара не в твою сторону идет?
А что в инсте большой спред по серебру?? 4 цента вроде. Это много разве?
А ты не отслеживаешь, если бы ты не поставил б-у, а оставил стоп, тебя бы выносило по стопу или может все-таки в твою сторону сделка пошла? или сразу пара не в твою сторону идет?
А что в инсте большой спред по серебру?? 4 цента вроде. Это много разве?
смотри, когда входишь внутри-часа, М5,15.. Это пипец, все решаюет мгновенья, ведь стоп у меня был спрятан за последней Вершинкой нисходящего тренда на М15, этого не видно даже на Н1, тут одна надежда на Импульс вниз, он произошел и если обратно идет цена, после импульса, не после проторговки, а именно импульса, а ведь если был импульс - то рынок должен и дальше его поддержать, а если не поддерживает, помнишь? значит коли нету пробоя, то Лп значит будет. Поэтому точно нужно улепетывать
В раннфорекс по среребру комса+спред 1 центов в 4 раза меньше, прикинь мои возможностис точки зрения торговли внутри-часа? В инсте у меня получается по серебру только на глобальных движухах.
Такая тактика или все, или ничего, для такой Твх точно не подходит, вот например как по франку, входа после длиннющей свечи да на верхах, там пойдет
Евро/американский доллар, подходит к поддержке на 1.29296, свечка длиннющая, уровень паранормального бара, когда входить будем? Сразу после касания? или ждем? внутри-час просто летит вниз, нет, буду входить от уровня, франк уже прозевал, ход по евро равен АТР