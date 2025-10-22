Тренд и уровни - страница 243

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[Удален]  
Не понял, продавать или покупать? 😧
 
Grigori.S.B #:

Глянул на твой скриншот. Вообще я не фанат индикаторов. 

У тебя верхний TD3 и средний TD4 практически копируют друг друга. Основное различие чисто косметическое: TD3 - простая желтая линия, а TD4 в виде цветной гистограммы.
Но области выше и ниже 0 совпадают на 100%. Похоже на то как продают один и тот же товар под разными брендами.

Вообще индикаторы - действительно хороший и универсальный товар. Всегда можно найти на ближайшей истории участки, где они "отработали" идеально.
А если индикатор морально устарел, то легкое видоизменение превращает его в новый продукт. Находка для Наставника.

И нижний копирует зигзаг с основного экрана, сегодня его Серёжа забыл убрать

 
Serqey Nikitin #:

" Поймал" - понятие какое-то не серьезное...

Давайте посмотрим на маленький анализ:


Тренд вверх виден не вооруженным глазом аж с 13 января...

Последний откат закончился 13 мая..., и дальше тренд продолжился...  Что здесь не понятно, и что нужно ловить?...


Я понимаю, что размышления Трейдера - потемки..., но против фактов не попрешь...


Но в любом случае, последнее решение остается за САМИМ Трейдером!

куда ставить стоп лосс, так понятен тебе вопрос?

от размера стопа - зависит прибыль

 
Sergey Lazarenko #:

куда ставить стоп лосс, так понятен тебе вопрос?

от размера стопа - зависит прибыль

У меня другой подход к трейдингу.

Стоп - это защита от форс-мажора...,  и только...

А закрытие позиции или фиксация прибыли по СИГНАЛАМ от индикаторов.

 
Serqey Nikitin #:
А закрытие позиции или фиксация прибыли по СИГНАЛАМ от индикаторов.

индикаторы быстро показывают разворот когда обвал (пусть и на М1 200-300п), нет?

в остальных случаях цена закрытия будет возле открытия?

а жесткий стоп можно поставить на уровне возможной консолидации или фиксировано по системе

 
lynxntech #:

индикаторы быстро показывают разворот когда обвал (пусть и на М1 200-300п), нет?

в остальных случаях цена закрытия будет возле открытия?

а жесткий стоп можно поставить на уровне возможной консолидации или фиксировано по системе

Вот и я об этом: "Как потопаешь, так и полопаешь!"...

Индикаторы нужно оптимизировать, настроить и протестировать...  

 
Serqey Nikitin #:

У меня другой подход к трейдингу.

Стоп - это защита от форс-мажора...,  и только...

А закрытие позиции или фиксация прибыли по СИГНАЛАМ от индикаторов.

это всем известно, ты уж сто раз это говорил, конкретно куда ставишь стопы покажи, а мы прикинь сколько там прибыль в этой методе есть

 
Sergey Lazarenko #:

это всем известно, ты уж сто раз это говорил, конкретно куда ставишь стопы покажи, а мы прикинь сколько там прибыль в этой методе есть

Советник ставит стопы автоматически при открытии позиции:

Стоп против форс-мажора...

 
Serqey Nikitin #:

Советник ставит стопы автоматически при открытии позиции:

Стоп против форс-мажора...

риск профит сделки, ты знаешь что это?

Это размер риска к профиты.

Ты хоть в курсе какой он у тебя, насколько я понял, у тебя громадный стоп, ты усредняешься

так ведь?

Серия мелкиз выигрышей, а потом когда направление смениться, громадный лось

И зачем ты с этим дерьмом сюда пришел?

 
Sergey Lazarenko #:

риск профит сделки, ты знаешь что это?

Это размер риска к профиты.

Ты хоть в курсе какой он у тебя, насколько я понял, у тебя громадный стоп, ты усредняешься

так ведь?

Серия мелкиз выигрышей, а потом когда направление смениться, громадный лось

И зачем ты с этим дерьмом сюда пришел?

Настоящий ТРЕЙДУН!

Сам выдумал, сам в это поверил и сам донес эту выдумку до всех!

Поздравляю, у тебя заслуженное звание СТИХОПЛЕТ!

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