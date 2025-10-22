Тренд и уровни - страница 243
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Глянул на твой скриншот. Вообще я не фанат индикаторов.
У тебя верхний TD3 и средний TD4 практически копируют друг друга. Основное различие чисто косметическое: TD3 - простая желтая линия, а TD4 в виде цветной гистограммы.
Но области выше и ниже 0 совпадают на 100%. Похоже на то как продают один и тот же товар под разными брендами.
Вообще индикаторы - действительно хороший и универсальный товар. Всегда можно найти на ближайшей истории участки, где они "отработали" идеально.
А если индикатор морально устарел, то легкое видоизменение превращает его в новый продукт. Находка для Наставника.
И нижний копирует зигзаг с основного экрана, сегодня его Серёжа забыл убрать
" Поймал" - понятие какое-то не серьезное...
Давайте посмотрим на маленький анализ:
Тренд вверх виден не вооруженным глазом аж с 13 января...
Последний откат закончился 13 мая..., и дальше тренд продолжился... Что здесь не понятно, и что нужно ловить?...
Я понимаю, что размышления Трейдера - потемки..., но против фактов не попрешь...
Но в любом случае, последнее решение остается за САМИМ Трейдером!
куда ставить стоп лосс, так понятен тебе вопрос?
от размера стопа - зависит прибыль
куда ставить стоп лосс, так понятен тебе вопрос?
от размера стопа - зависит прибыль
У меня другой подход к трейдингу.
Стоп - это защита от форс-мажора..., и только...
А закрытие позиции или фиксация прибыли по СИГНАЛАМ от индикаторов.
А закрытие позиции или фиксация прибыли по СИГНАЛАМ от индикаторов.
индикаторы быстро показывают разворот когда обвал (пусть и на М1 200-300п), нет?
в остальных случаях цена закрытия будет возле открытия?
а жесткий стоп можно поставить на уровне возможной консолидации или фиксировано по системе
индикаторы быстро показывают разворот когда обвал (пусть и на М1 200-300п), нет?
в остальных случаях цена закрытия будет возле открытия?
а жесткий стоп можно поставить на уровне возможной консолидации или фиксировано по системе
Вот и я об этом: "Как потопаешь, так и полопаешь!"...
Индикаторы нужно оптимизировать, настроить и протестировать...
У меня другой подход к трейдингу.
Стоп - это защита от форс-мажора..., и только...
А закрытие позиции или фиксация прибыли по СИГНАЛАМ от индикаторов.
это всем известно, ты уж сто раз это говорил, конкретно куда ставишь стопы покажи, а мы прикинь сколько там прибыль в этой методе есть
это всем известно, ты уж сто раз это говорил, конкретно куда ставишь стопы покажи, а мы прикинь сколько там прибыль в этой методе есть
Советник ставит стопы автоматически при открытии позиции:
Стоп против форс-мажора...
Советник ставит стопы автоматически при открытии позиции:
Стоп против форс-мажора...
риск профит сделки, ты знаешь что это?
Это размер риска к профиты.
Ты хоть в курсе какой он у тебя, насколько я понял, у тебя громадный стоп, ты усредняешься
так ведь?
Серия мелкиз выигрышей, а потом когда направление смениться, громадный лось
И зачем ты с этим дерьмом сюда пришел?
риск профит сделки, ты знаешь что это?
Это размер риска к профиты.
Ты хоть в курсе какой он у тебя, насколько я понял, у тебя громадный стоп, ты усредняешься
так ведь?
Серия мелкиз выигрышей, а потом когда направление смениться, громадный лось
И зачем ты с этим дерьмом сюда пришел?
Настоящий ТРЕЙДУН!
Сам выдумал, сам в это поверил и сам донес эту выдумку до всех!
Поздравляю, у тебя заслуженное звание СТИХОПЛЕТ!