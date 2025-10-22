Тренд и уровни - страница 86
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Нефть марки WTI
Сверху длинные хвосты, выкупают подъемы, в движении вниз, зараженная зона, для хорошего падения, нужно пробить уровни поддержки 82,91 и чуть ниже, 82,43.
Пробой на LTCUSDT. L1 - локальный Ап тренд, Н1 - затухание волатильности
#NZDUSD
С утра дал хороший ход в пробой..
После пролетел много, образовал паранормальный бар.. В текущем моменте консолидируется под ключевым уровнем
#XAGUSD
Рипл вниз собрался, локально
Вот так работает Поджатие..
Д1 - ничего не видно
Н6, уровень, и под ним Накопление, более 3 баров.
Н1, два лимитный касания, факт Поджатие и пробой
Вот так работает Поджатие..
Д1 - ничего не видно
Н6, уровень, и под ним Накопление, более 3 баров.
Н1, два лимитный касания, факт Поджатие и пробой
Новости пробивают любые уровни как нож масло. Новости могут прийти в любой момент.
Это как в саване гуляют себе зебры, а из-за куста львы выскакивают...
Новости пробивают любые уровни как нож масло. Новости могут прийти в любой момент.
Это как в саване гуляют себе зебры, а из-за куста львы выскакивают...
во первых не новость, а трейдеры, которые наслушаются новостей, а после начинают дружно покупать, или продавать, так ведь?
MATICUSDT
во первых не новость, а трейдеры, которые наслушаются новостей, а после начинают дружно покупать, или продавать, так ведь?
Если Вам нравится такая трактовка вопроса то я не против.
А кто тогда формирует уровни, если толпа их легко пробивает как нож масло? Заметьте, именно на новостях))