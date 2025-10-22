Тренд и уровни - страница 86

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Нефть марки WTI

Сверху длинные хвосты, выкупают подъемы, в движении вниз, зараженная зона, для хорошего падения, нужно пробить уровни поддержки 82,91 и чуть ниже, 82,43.


 

Пробой на LTCUSDT. L1 - локальный Ап тренд, Н1 - затухание волатильности


 

#NZDUSD

С утра дал хороший ход в пробой..

После пролетел много, образовал паранормальный бар.. В текущем моменте консолидируется под ключевым уровнем

   

 

#XAGUSD


 

Рипл вниз собрался, локально


 

Вот так работает Поджатие..

Д1 - ничего не видно

Н6, уровень, и под ним Накопление, более 3 баров.

Н1, два лимитный касания, факт Поджатие и пробой

 

 


 
Sergey Lazarenko #:

Вот так работает Поджатие..

Д1 - ничего не видно

Н6, уровень, и под ним Накопление, более 3 баров.

Н1, два лимитный касания, факт Поджатие и пробой

 

 


Новости пробивают любые уровни как нож масло. Новости могут прийти в любой момент.

Это как в саване гуляют себе зебры, а из-за куста львы выскакивают...

 
Uladzimir Izerski #:

Новости пробивают любые уровни как нож масло. Новости могут прийти в любой момент.

Это как в саване гуляют себе зебры, а из-за куста львы выскакивают...

во первых не новость, а трейдеры, которые наслушаются новостей, а после начинают дружно покупать, или продавать, так ведь?

 

MATICUSDT

 


 
Sergey Lazarenko #:

во первых не новость, а трейдеры, которые наслушаются новостей, а после начинают дружно покупать, или продавать, так ведь?

Если Вам нравится такая трактовка вопроса то я не против.

А кто тогда формирует уровни, если толпа их легко пробивает как нож масло? Заметьте, именно на новостях)) 

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