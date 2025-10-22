Тренд и уровни - страница 60
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привет, а как она должна их показать? наскольк с рисунка понятно, выйти из границ, и потом что?
Выход с границы--обратный тест и тут же покупка или продажа. Смотря в какую сторону пошла. Стоп ставиться за этот канал на 5-7 п. ниже
Надеюсь не слишком запутанно)))
Выход с границы--обратный тест и тут же покупка или продажа. Смотря в какую сторону пошла. Стоп ставиться за этот канал на 5-7 п. ниже
а на каком тайме отслеживать обратный тест?
а на каком тайме отслеживать обратный тест?
Для канадца лучше 15 м. график
Выход с границы--обратный тест и тут же покупка или продажа. Смотря в какую сторону пошла. Стоп ставиться за этот канал на 5-7 п. ниже
Надеюсь не слишком запутанно)))
вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?
вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?
Отправил файл в личку. Знакомься. Пригодится.
вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?
а какой паттерн точного пробоя может быть при использовании отложенников?)) - да никакой... 50*50 (и мартин поможет только при таком же соотношении вероятностей верных и fake'овых сигналов, и лучше бы больше вероятности в сторону верных - но это, наверно, не по теор.вер. было бы)...
если по маркету входить, то ещё можно посмотреть VSA (JOC-BTC) ... или банально "pushing Up - holding Lows"... обязательно с SOS в background'e (SOS-LPS, например)... хотя вообще, я, конечно, согласна с 1-й страницей этой ветки
По поводу уровней... Да, они есть, но смотреть их лучше и анализировать в стакане.
да и в трендовом в принципе лучше по тренду и с тралом и с частичным фиксом... можно и с мартином на входе... имхо
p.s.
на отложенных, действительно, ещё ничего не видно... только если по Технике отгадать, но она д.б. подтверждена объёмами (к сожалению, на fx они только тиковые)... поэтому я обычно всё-таки предпочитаю опираться на ОПЦИОНЫ + CoT + Time (захода OTF, если они однозначно настроены инициировать пробой)... имхо... хотя с OTF'ами (крупняк) и sls побольше надо бы делать( ... но пробить уровень (если его держат!), действительно, могут только они (надо знать их привычки и поведение в рынке)
вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?
Продал на М5 сразу после выхода цены с канала.
Дождусь ретеста на М15. Но иногда бывает, что цена не возвращается.
По канадцу все сложилось иначе, цена вверх не пошла , а упала, так что ТВх по Нисходящему тренду, на слом Опорной точки Коррекционного восходящего отката, поймал ход до следующего зеркального уровня
Евро/Американский доллар, естественно давление Нисходящего тренда с Д1 никто не отменял
Внутри-дня есть Восходящий коррекционный откат, и в нем на Пике цена вышла из его границ, так что буду пробовать в Шорт
Как то так)))