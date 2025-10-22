Тренд и уровни - страница 60

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Sergey Lazarenko:

привет, а как она должна их показать? наскольк с рисунка понятно, выйти из границ, и потом что?

Выход с границы--обратный тест и тут же покупка или продажа. Смотря в какую сторону пошла. Стоп ставиться за этот канал на 5-7 п. ниже

Надеюсь не слишком запутанно)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Выход с границы--обратный тест и тут же покупка или продажа. Смотря в какую сторону пошла. Стоп ставиться за этот канал на 5-7 п. ниже

а на каком тайме отслеживать обратный тест?

 
Sergey Lazarenko:

а на каком тайме отслеживать обратный тест?

Для канадца лучше 15 м. график

 
Aleksandr Yakovlev:

Выход с границы--обратный тест и тут же покупка или продажа. Смотря в какую сторону пошла. Стоп ставиться за этот канал на 5-7 п. ниже

Надеюсь не слишком запутанно)))

вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?

 
Sergey Lazarenko:

вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?

Отправил файл в личку. Знакомься. Пригодится.

 
Sergey Lazarenko:

вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?

а какой паттерн точного пробоя может быть при использовании отложенников?)) - да никакой... 50*50 (и мартин поможет только при таком же соотношении вероятностей верных и fake'овых сигналов, и лучше бы больше вероятности в сторону верных - но это, наверно, не по теор.вер. было бы)...

если по маркету входить, то ещё можно посмотреть VSA (JOC-BTC) ... или банально "pushing Up - holding Lows"... обязательно с SOS в background'e (SOS-LPS, например)... хотя вообще, я, конечно, согласна с 1-й страницей этой ветки

Maxim Romanov:
    По поводу уровней... Да, они есть, но смотреть их лучше и анализировать в стакане. 

  да и в трендовом в принципе лучше по тренду и с тралом и с частичным фиксом... можно и с мартином на входе... имхо

p.s.

на отложенных, действительно, ещё ничего не видно... только если по Технике отгадать, но она д.б. подтверждена объёмами (к сожалению, на fx они только тиковые)... поэтому я обычно всё-таки предпочитаю опираться на ОПЦИОНЫ + CoT + Time (захода OTF, если они однозначно настроены инициировать пробой)... имхо... хотя с OTF'ами (крупняк) и sls побольше надо бы делать( ... но пробить уровень (если его держат!), действительно, могут только они (надо знать их привычки и поведение в рынке)

 
Sergey Lazarenko:

вообщем понятно, уточни только каккой паттерн должен быть, чтоб понять что произошел отбой от границ канала?

Продал на М5 сразу после выхода цены с канала.

Дождусь ретеста на М15. Но иногда бывает, что цена не возвращается.


 

По канадцу все сложилось иначе, цена вверх не пошла , а упала, так что ТВх  по Нисходящему тренду, на слом Опорной точки Коррекционного восходящего отката, поймал ход до следующего зеркального уровня


 

Евро/Американский доллар, естественно давление Нисходящего тренда с Д1 никто не отменял


Внутри-дня есть Восходящий коррекционный откат, и в нем на Пике цена вышла из его границ, так что буду пробовать в Шорт


 

Как то так)))


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