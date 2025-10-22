Тренд и уровни - страница 149

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Sergey Lazarenko #:

евро/американский доллар.

Это откат - детка!

Локальный тренда в лонг.


#лимитный_уровень

#EURUSD


 
#XTIUSD
#выкупной_бар
#зеркальный_уровень

69,35

 

 


 

Если кому интересно покажу свои уровни.

jpy1

 

И по евройене.

JPY2

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Если кому интересно покажу свои уровни.

И что? Сигнал где?

 

Ну в придачу еще EURUSD. Всю ночь рисовал.)

EURUSD4 

 
Nikolai Starkovskii #:

И что? Сигнал где?

У меня этих сигналов как у сучки блох)))

Мне "стыдно" с тобой соревноваться)

 
Uladzimir Izerski #:

Ну в придачу еще EURUSD. Всю ночь рисовал.)

 

продавать или покупать?

 
Renat Akhtyamov #:

продавать или покупать?

На картинке, если присмотреться хорошенько, видны стрелочки, на которые можно ориентироваться. И еще есть квадратики для мест установки стоп приказов в момент открытия ордера. 

 
Uladzimir Izerski #:

На картинке, если присмотреться хорошенько, видны стрелочки, на которые можно ориентироваться. И еще есть квадратики для мест установки стоп приказов в момент открытия ордера. 

сам не пользуешься своим творчеством, не торгуешь?

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