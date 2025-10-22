Тренд и уровни - страница 149
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евро/американский доллар.
Это откат - детка!
Локальный тренда в лонг.
#лимитный_уровень
#EURUSD
69,35
Если кому интересно покажу свои уровни.
И по евройене.
Если кому интересно покажу свои уровни.
И что? Сигнал где?
Ну в придачу еще EURUSD. Всю ночь рисовал.)
И что? Сигнал где?
У меня этих сигналов как у сучки блох)))
Мне "стыдно" с тобой соревноваться)
Ну в придачу еще EURUSD. Всю ночь рисовал.)
продавать или покупать?
продавать или покупать?
На картинке, если присмотреться хорошенько, видны стрелочки, на которые можно ориентироваться. И еще есть квадратики для мест установки стоп приказов в момент открытия ордера.
На картинке, если присмотреться хорошенько, видны стрелочки, на которые можно ориентироваться. И еще есть квадратики для мест установки стоп приказов в момент открытия ордера.
сам не пользуешься своим творчеством, не торгуешь?