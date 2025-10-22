Тренд и уровни - страница 31

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Американский доллар/швейцарский франк, 0,89891 Шорт на Лп, 0,88381, Лонг на ЛП


 

Канадский доллар, Шорт, 1.29514


 
Sergey Lazarenko:

Канадский доллар, Шорт, 1.29514


Прежде чкм шортить посмотри где цена находится на более больших ТФ.

 
Aleksandr Yakovlev:

Прежде чкм шортить посмотри где цена находится на более больших ТФ.

я имел ввиду вход от уровня на Ложном пробое от уровня, а где находится цена? Поясни, а то не понять идеи

 

Ауди, проспал ТВх на Пробой от уровня 0,76396


 
Sergey Lazarenko:

я имел ввиду вход от уровня на Ложном пробое от уровня, а где находится цена? Поясни, а то не понять идеи

Давай посмотрим на недельный график. Что мы там видим?

А видим то, что от этой цены(где нижняя линия) было много реакции.

И отскоки и пробития с последующим тестом(зеркальный уровень и много чего еще.

Так же был перебит последний минимум. Сейчас надо рассмотривать только лонги.

На 4 ч. графике видно большую консолидацию.

Сейчас вообще нежелательно входить в эту пару. Надо дождаться результата. Либо мы увидим ложный пробой.А сейчас просто пробитие.

Либо мы увидим полноценный выход из этой зоны и тест ее сверху. И тогда только лонги.

Если увидим ложный пробой (цена вернется в зону) и тест границы ТО... Можно конечно но очень аккуратно шортить в районе этой зоны. Но я бы не рекомендовал.

В общем как то так. Но вы в праве делать что хотите. Это просто я так вижу.

И еще.

цена может сходить до 1,29400 и от туда пойти на тест зоны.

В случае закрепления цена пойдет до 1,31

 
Aleksandr Yakovlev:

Давай посмотрим на недельный график. Что мы там видим?

А видим то, что от этой цены(где нижняя линия) было много реакции.

И отскоки и пробития с последующим тестом(зеркальный уровень и много чего еще.

Так же был перебит последний минимум. Сейчас надо рассмотривать только лонги.

На 4 ч. графике видно большую консолидацию.

Сейчас вообще нежелательно входить в эту пару. Надо дождаться результата. Либо мы увидим ложный пробой.А сейчас просто пробитие.

Либо мы увидим полноценный выход из этой зоны и тест ее сверху. И тогда только лонги.

Если увидим ложный пробой (цена вернется в зону) и тест границы ТО... Можно конечно но очень аккуратно шортить в районе этой зоны. Но я бы не рекомендовал.

В общем как то так. Но вы в праве делать что хотите. Это просто я так вижу.

И еще.

цена может сходить до 1,29400 и от туда пойти на тест зоны.

В случае закрепления цена пойдет до 1,31

понял идею, но ИМХо, можно внутри-дневные движения брать, от уровней, а при них не очень важно глобально что показывает картинка

 
Sergey Lazarenko:

понял идею, но ИМХо, можно внутри-дневные движения брать, от уровней, а при них не очень важно глобально что показывает картинка

Тогда удачи)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Тогда удачи)))

это всего лишь предположение, фантазия(о ловле ходов внутри-дня), мониторинг покажет, есть там деньги, или нету

 

Пошла первая сделка по обновленному алгоритму, Лонг от 81.083


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