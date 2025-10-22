Тренд и уровни - страница 31
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Американский доллар/швейцарский франк, 0,89891 Шорт на Лп, 0,88381, Лонг на ЛП
Канадский доллар, Шорт, 1.29514
Канадский доллар, Шорт, 1.29514
Прежде чкм шортить посмотри где цена находится на более больших ТФ.
Прежде чкм шортить посмотри где цена находится на более больших ТФ.
я имел ввиду вход от уровня на Ложном пробое от уровня, а где находится цена? Поясни, а то не понять идеи
Ауди, проспал ТВх на Пробой от уровня 0,76396
я имел ввиду вход от уровня на Ложном пробое от уровня, а где находится цена? Поясни, а то не понять идеи
Давай посмотрим на недельный график. Что мы там видим?
А видим то, что от этой цены(где нижняя линия) было много реакции.
И отскоки и пробития с последующим тестом(зеркальный уровень и много чего еще.
Так же был перебит последний минимум. Сейчас надо рассмотривать только лонги.
На 4 ч. графике видно большую консолидацию.
Сейчас вообще нежелательно входить в эту пару. Надо дождаться результата. Либо мы увидим ложный пробой.А сейчас просто пробитие.
Либо мы увидим полноценный выход из этой зоны и тест ее сверху. И тогда только лонги.
Если увидим ложный пробой (цена вернется в зону) и тест границы ТО... Можно конечно но очень аккуратно шортить в районе этой зоны. Но я бы не рекомендовал.
В общем как то так. Но вы в праве делать что хотите. Это просто я так вижу.
И еще.
цена может сходить до 1,29400 и от туда пойти на тест зоны.
В случае закрепления цена пойдет до 1,31
Давай посмотрим на недельный график. Что мы там видим?
А видим то, что от этой цены(где нижняя линия) было много реакции.
И отскоки и пробития с последующим тестом(зеркальный уровень и много чего еще.
Так же был перебит последний минимум. Сейчас надо рассмотривать только лонги.
На 4 ч. графике видно большую консолидацию.
Сейчас вообще нежелательно входить в эту пару. Надо дождаться результата. Либо мы увидим ложный пробой.А сейчас просто пробитие.
Либо мы увидим полноценный выход из этой зоны и тест ее сверху. И тогда только лонги.
Если увидим ложный пробой (цена вернется в зону) и тест границы ТО... Можно конечно но очень аккуратно шортить в районе этой зоны. Но я бы не рекомендовал.
В общем как то так. Но вы в праве делать что хотите. Это просто я так вижу.
И еще.
цена может сходить до 1,29400 и от туда пойти на тест зоны.
В случае закрепления цена пойдет до 1,31
понял идею, но ИМХо, можно внутри-дневные движения брать, от уровней, а при них не очень важно глобально что показывает картинка
понял идею, но ИМХо, можно внутри-дневные движения брать, от уровней, а при них не очень важно глобально что показывает картинка
Тогда удачи)))
Тогда удачи)))
это всего лишь предположение, фантазия(о ловле ходов внутри-дня), мониторинг покажет, есть там деньги, или нету
Пошла первая сделка по обновленному алгоритму, Лонг от 81.083