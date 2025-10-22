Тренд и уровни - страница 135

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mvf358 #:

у каждого уровня своё зеркало.

не у каждого, если у каждого то покажи примеры

 

CHFJPY

Восходящий тренд продолжается, каждая последующая Вершина и Впадина - выше предыдущих.

Уровень в пробой - Хай пятничного бара.

 

 

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

CHFJPY

Восходящий тренд продолжается, каждая последующая Вершина и Впадина - выше предыдущих.

Уровень в пробой - Хай пятничного бара.

 

 

 


Ты наверное удивишься, но 99 % форумчан умеют читать графики и видят уровни и экстремумы. 

 
Sergey Lazarenko #:

не у каждого, если у каждого то покажи примеры

похоже у вас особенное зеркало. 

 
Sergey Lazarenko #:

не у каждого, если у каждого то покажи примеры

Зеркальный уровень — это не панацея и не Грааль, существует огромное количество различных ситуаций при отработке зеркального уровня, которые будут интерпретироваться по-разному.

ТФ на минутки  и море зеркал.

 
mvf358 #:
Зеркальный уровень — это не панацея и не Грааль, существует огромное количество различных ситуаций при отработке зеркального уровня, которые будут интерпретироваться по-разному.

ТФ на минутки  и море зеркал.

ты мне что то там объясняешь про зеркальные уровни?

зачем?

 

NZDJPY

Лимитный уровень, Тренд вверх

лимитный уровень

 
Nikolai Starkovskii #:

Ты наверное удивишься, но 99 % форумчан умеют читать графики и видят уровни и экстремумы. 

а что там такого то?

Цена идет постоянно вверх, в Шорт вставать - нелогично, поэтому нужно в Лонг вставать.

Можно конечно по тупому, просто Бай и все, но вопрос встает - где стоп ставить?

А вот тут при попытке в этом вопрос разобраться - придется страдануть, помучиться.

Но дискомфорт - это признак, вопрос поставлен правильно, и если раскопаешь ответ, то получишь награду, наслаждение.

А вообще стоп ставить в месте, есть сидит лимитный игрок например, или откуда начался ПереХай Ап тренда, нет одного решение, все каждый раз индивидуально, но этих вариантов не особо много, и все они поддаются одной идее, роткрытие позиций в направлении тренда, стоп за место, откуда началось движение в направлении тренда

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

а что там такого то?

Цена идет постоянно вверх, в Шорт вставать - нелогично, поэтому нужно в Лонг вставать.

Можно конечно по тупому, просто Бай и все, но вопрос встает - где стоп ставить?

А вот тут при попытке в этом вопрос разобраться - придется страдануть, помучиться.

Но дискомфорт - это признак, вопрос поставлен правильно, и если раскопаешь ответ, то получишь награду, наслаждение.

А вообще стоп ставить в месте, есть сидит лимитный игрок например, или откуда начался ПереХай Ап тренда, нет одного решение, все каждый раз индивидуально, но этих вариантов не особо много, и все они поддаются одной идее, роткрытие позиций в направлении тренда, стоп за место, откуда началось движение в направлении тренда

Что такое перехай? Где на графике нарисованы лимитные игроки? Что такое Поджатие? (у меня было пару раз, но в армии)

 
Nikolai Starkovskii #:

Что такое перехай? Где на графике нарисованы лимитные игроки? Что такое Поджатие? (у меня было пару раз, но в армии)

дружище, я конечно польщен, что ты именно ко мне обращаешься с вопросами по букварю, но я те не учитель первого класса, и учить алфавит к таким как ты не нанимался. К тому же я точно проигрываю гуглу по компетентности.

И я не понимаю, если ты базовых веще не знаешь, то куда ты полез? Биржа сожрет твой депозит, а если точнее, ты будешь работать на своего брокера, и он тебя будет очень ценить

вот посмотри как гугл помогает первоклашкам

какие то сложные вопросы я тебе конечно объясню, но чтоб как произноситься буква -А, это точно не ко мне

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