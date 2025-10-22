Тренд и уровни - страница 23
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вчера был очень хороший ЛП, хвост отменный.. что мы видим? падение... нет. Ближний ретест
так еще Д1 не закрылся.. Еще в процессе переваривания происходит, вот если на Д1 обсуждать, то завтра по закрытию сегодняшей свечи можно будет говорить, поддержит рынок или не поддержит вчерашнюю свечу
Хм, а обоснование какое? Ведь вчера свечка с длинным хвостом, то то есть уровень обладает силой, и дает четкие отбои от себя
и посчитай который раз мы его тестим... даже если там куча лимитов воображаемых стоит то на шестой раз скорее всего их уже разобрали
так еще Д1 не закрылся.. Еще в процессе переваривания происходит, вот если на Д1 обсуждать, то завтра по закрытию сегодняшей свечи можно будет говорить, поддержит рынок или не поддержит вчерашнюю свечу
Ну да завтра еще раз купим. Если дадут...
Ты же хочешь импульсные пробои вроде как
и посчитай который раз мы его тестим... даже если там куча лимитов воображаемых стоит то на шестой раз скорее всего их уже разобрали
а вот посмотри как происходит переваривание свечек с длинным хвостом. Ну я в расчет не беру количество тестов, как то не входит эта идея
Ну да завтра еще раз купим. Если дадут...
Ты же хочешь импульсные пробои вроде как
для Пробоя должна быть предпосылка, свеча на Д1 должна дать Клоуз под уровень, это раз, второе Хай около Клоуз, вот так должно выглядеть для пробоя, тут только Закрытие свечи 1)около уровня, 2)Клоуз около Лоу(для медвежьего тренда(.
а вот посмотри как происходит переваривание свечек с длинным хвостом. Ну я в расчет не беру количество тестов, как то не входит эта идея
что за переваривание. И что эти свечи которые ты обвел тебе дали. Что ты ими хочешь сказать то. не пойму
а вот посмотри как происходит переваривание свечек с длинным хвостом. Ну я в расчет не беру количество тестов, как то не входит эта идея
а по поводу количества тестов... ну это как в боксе)) можно и с первого раза в нокаут отправить... Но вероятнее , что он рухнет если ему прилетит хотя бы пару тройку раз)))
Ну это образно так... Со стеной сравнивают еще и объясняют логику количества ретестов.
для Пробоя должна быть предпосылка, свеча на Д1 должна дать Клоуз под уровень, это раз, второе Хай около Клоуз, вот так должно выглядеть для пробоя, тут только Закрытие свечи 1)около уровня, 2)Клоуз около Лоу(для медвежьего тренда(.
Ясно , согласна. Ну тогда это не твоя ситуация. Просто не торгуешь и все.
что за переваривание. И что эти свечи которые ты обвел тебе дали. Что ты ими хочешь сказать то. не пойму
переваривание это значит появился сигнал свеча с длинным хвостом, как прогноз, но не сразу пошло движение, а чуток попозже, обведенные свечки - была свеча с длинным хвотом как прогнозная, на следующий день цена опять сходила к длинному хвосту.. И только после пошла в направлении, спрогнозированному длинным хвостом
переваривание это значит появился сигнал свеча с длинным хвостом, как прогноз, но не сразу пошло движение, а чуток попозже, обведенные свечки - была свеча с длинным хвотом как прогнозная, на следующий день цена опять сходила к длинному хвосту.. И только после пошла в направлении, спрогнозированному длинным хвостом
Дак ты путаешь движение по тренду и контртренд. Это совсем две разные песни... По тренду мы можем там возится и возится сколько влезет...
А контртрнед все должно быть четко и понятно.. Хвост нарисовали и валим дальше вниз без откатов... А тут опять наверх захотелось... Не знаю короче. Но даже я не хочу сейчас ложный торговать там. Даже при том, что АТР пройден