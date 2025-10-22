Тренд и уровни - страница 39
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Ну... это жизнь... жизни пофиг к.т.н. или нет, с красным дипломом или синим.
Жизнь учит работать на результат для себя, в ней нет места оценке от 2 до 5-ки.
Там либо есть результат, либо нет.
Жестко, но справедливо.
Говорите по существу вопроса, пожалуйста. Если не доходит о чем речь, лучше молчать до лучших времен.
Это не с неба взятые цифры, а получающиеся в результате расчетов. Поэтому, любые инсуниации с ними недопустимы.
Достаточно, чтобы Вы разбирались во всем. Сальери и Моцарт отдыхают. Оказывается, нас, непонимающих, много на этом свете.
Юсуф, Вы знаете, что я Вас уважаю. И меньше всего я хотел бы Вас чем-то задеть. Но именно из уважения к Вам я говорю Вам в чем Вы не правы. Я могу (чего я в принципе почти никогда не делаю) помочь вам что именно нужно делать и что искать. Но Ваша гордость - это ваши цепи.
Говорите по существу вопроса, пожалуйста. Если не доходит о чем речь, лучше молчать до лучших времен.
Прошу прощения, если Вас задел.
По существу вопроса, стоит говорить, когда вопрос правильный.
Тогда до лучших времен. Желаю Вам скорейшего наступления оных)
#Uniswap
В данный момент если с Д1 смотреть то котировка на Пике своих возможностей, а раз так, то падение будет сильным
Внутри-дня происходит поджатие к поддержки 39,305
Эфир, на Пике своей жизни, на Д1
Внутри-дня подбирается к зеркальному уровню 2874, с целью пробоя
Стоит задуматься, что так не стоит оценивать рынок.
Что такое 153, что такое 83, почему не 100 или 200? А может 300? Ну или на крайняк 35 или все таки может 43?
Это означает, что, потенциал тренда 0,0153 пункта. этот тренд стартовав с 1,1974 имел потенциал роста в 0,0153 пункта: 1,1974+0,0153=1,2127. Действительно, дойдя до этого уровня, евро развернулась, поскольку, кончилось топливо. Теперь понятно? Это было известно к моменту открытия последнего бара и следовало закрыть бай и нажать на селл в краткосрочой перспективе. Разве можно ошибиться в такой ситуации? Но, нужно учесть, что, в зависимости от реальной цены открытия. ситуация может измениться. Тренд остается в целом положительным, пока.
Это означает, что, потенциал тренда 0,0153 пункта. этот тренд стартовав с 1,1974 имел потенциал роста в 0,0153 пункта: 1,1974+0,0153=1,2127. Действительно, дойдя до этого уровня, евро развернулась, поскольку, кончилось топливо. Теперь понятно? Это было известно к моменту открытия последнего бара и следовало закрыть бай и нажать на селл в краткосрочой перспективе. Разве можно ошибиться в такой ситуации? Но, нужно учесть, что, в зависимости от реальной цены открытия. ситуация может измениться. Тренд остается в целом положительным, пока.
"Разве можно ошибиться в такой ситуации?" - естественно, особенно в данном случае.
Во первых: "действительно, дойдя до этого уровня, евро развернулась, поскольку, кончилось топливо." Да это факт.
Во вторых: ваши суждения исходят только от фактов. Если цена и дальше пойдет вы просто скажете что "топливо не закончилось оказывается" и все.
В третьих: на фактах нельзя заработать. Зарабатывают на статистике. На вероятности, что событие скорее произойдет чем не произойдет хотя бы на 65-70% вероятностном уровне. Факты по сути говорят что произошло и не более того. Это все равно что говорить что цена всегда движется вперед по времени, верно, но абсолютно бесполезно с точки зрения спекуляций.
В четвертых: "Но, нужно учесть, что, в зависимости от реальной цены открытия. ситуация может измениться. Тренд остается в целом положительным, пока." Так как вы торгуете по факту, а не по МС и ТВ вы всегда так будете говорить, так как никогда не будете уверены в своих же словах. Потому что см. пункты выше.
Не знаю, может так понятнее будет...Вы вроде далеко не глупый человек.
В отличие от Сальери, Юсуф даже не понимает с чем работает и чего вообще добивается. Да и не только он конечно... но в том числе.
Не уж то вы себя Моцартом считаете;)
Не уж то вы себя Моцартом считаете;)
Я никого не уговариваю и не стараюсь этого сделать.
Но если вы считаете, что я слишком высокого мнения о себе и только мешаю вашим беседам так и скажите я больше не буду никого беспокоить.
Я никого не уговариваю и не стараюсь этого сделать.
Но если вы считаете, что я слишком высокого мнения о себе и только мешаю вашим беседам так и скажите я больше не буду никого беспокоить.