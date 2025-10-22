Тренд и уровни - страница 180
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Давай по теме ветки. Что там по EurUsd, тренд, уровни?
Вернее, что Г говорит по этой паре?
так или к нему в телеграмм канал, и там хоть до посинения заслушайся, или на Ютуб - хоть засмотрись
Бинанс даже плечо по нему до 10 опустил
Золото
Набор позиции в Лонг продолжается. Азиаты не подвели, что скажут европейцы?
Набор позиции в Лонг продолжается. Азиаты не подвели, что скажут европейцы?
Какой набор позиции, кем? Ты терминологию из фьючерсов и акций перетащил на форекс и думаешь стал что-то понимать. А там же за каждой горизонтальной линией лимитный игрок прячется
Какой набор позиции, кем? Ты терминологию из фьючерсов и акций перетащил на форекс и думаешь стал что-то понимать. А там же за каждой горизонтальной линией лимитный игрок прячется
рынок форекс отличается рынка фьючерсов только одним, на нем невозможно высчитать проторгованный объем, потому что он децентрализован. А в остальном все ровно также. Одни покупают Золото за доллары, другие его продают..
Те, у кого Золота становиться больше, избавляются от денег и наоборот.
Или ты думаешь что курс " от фонаря берется"? Каждый грамм Золота на учете, несмотря на децентрализацию, каждый цент.
Набор позиции в Лонг продолжается. Азиаты не подвели, что скажут европейцы?
Котировка дошла до сильного уровня и .. пошла фиксация прибыли, но в связи с тем, что Ап тренд налицо, должно проявиться Дно, место откуда вновь начнутся покупки.
Золото
лимитный игрок
Что это? Мираж чтоли?
Для тех кто думает что просто ттак.
Есть группа покупателей, который убеждены, актив будет расти, так что текущие цены в скором времени будут недосягаемы, поэтому ставят в Лонг лимитные ордера, что в итоге приводит к росту.
Золото
лимитный игрок
Что это? Мираж чтоли?
Для тех кто думает что просто ттак.
Есть группа покупателей, который убеждены, актив будет расти, так что текущие цены в скором времени будут недосягаемы, поэтому ставят в Лонг лимитные ордера, что в итоге приводит к росту.
Это просто флэт, потом цена может пойти куда угодно, вверх или вниз с вероятностью 50/50. А лимитные игроки только в твоей голове, избавься от них
Это просто флэт, потом цена может пойти куда угодно, вверх или вниз с вероятностью 50/50. А лимитные игроки только в твоей голове, избавься от них
примитивные рассуждения - примитивные результаты. ты эту закономерность то хоть заметил?
вот буквально недавно (сутки может чуть более, для прогнозов на D1 это буквально сейчас)
ТС с Герчиком топил за ЗОЛОТО - short (вместе с серебром и нефтью..)
но раз несклалось, нарисовал линию и теперь это вверх
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но ТС в пылу дискуссии нарушил правила Герчика. "об@#сь на инструменте, нельзя сразу вновь фокусировать на него внимание публики." Сверкнуть термином-другим (консолидация..афтешок апстену..сложный пробой) и отложить
поэтому цыганские прогнозы они всегда "разнообразны" по разным-разным инструментам
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