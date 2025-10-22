Тренд и уровни - страница 150

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov #:

сам не пользуешься своим творчеством, не торгуешь?

Кто в наше время говорит правду???))

Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз.

 
Uladzimir Izerski #:

Кто в наше время говорит правду???))

Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз.

идём к паритету.

 
mvf358 #:

идём к паритету.

Экономически. Да.

 

Доллар к йене перегрет.

USDJPY_iWeekly1

 
mvf358 #:

идём к паритету.

цена давно уже была бы в паритете, если бы никто не торговал на реале ))))))))

 
Renat Akhtyamov #:

цена давно уже была бы в паритете, если бы никто не торговал на реале ))))))))

ха-ха

 
#NZDUSD
#лимитный_уровень

На Н1 проявился лимитный игрок, поле встречи с ним - консолидация под уровнем

Лонг в пробой

 


 
Nikolai Starkovskii #:
Тут наверное вопрос уже к модераторам. ТС упорно публикует голые графики со своими фантазиями. Может меры принять?

всё очевидно проплачено, не деньгами так связями и лич.отношениями

иначе это не объяснимо

 
Sergey Lazarenko #:
#USDCAD
#зеркальный_уровень

Шорт


немного не так как предполагалось пошло

#USDCAD

#лимитный_уровень

#поджатие

 


 
Maxim Kuznetsov #:

всё очевидно проплачено, не деньгами так связями и лич.отношениями

иначе это не объяснимо

смотри сначала на мониторинг своей торговой ТС, а после на мой, и все будет понятно сразу станет.

давай, смотри

1...143144145146147148149150151152153154155156157...263
Новый комментарий