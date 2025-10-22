Тренд и уровни - страница 150
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сам не пользуешься своим творчеством, не торгуешь?
Кто в наше время говорит правду???))
Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз.
Кто в наше время говорит правду???))
Могу только добавить, что на EURUSD H1 тренд вверх, но в данное время идет коррекционная волна вниз.
идём к паритету.
идём к паритету.
Экономически. Да.
Доллар к йене перегрет.
идём к паритету.
цена давно уже была бы в паритете, если бы никто не торговал на реале ))))))))
цена давно уже была бы в паритете, если бы никто не торговал на реале ))))))))
ха-ха
На Н1 проявился лимитный игрок, поле встречи с ним - консолидация под уровнем
Лонг в пробой
Тут наверное вопрос уже к модераторам. ТС упорно публикует голые графики со своими фантазиями. Может меры принять?
всё очевидно проплачено, не деньгами так связями и лич.отношениями
иначе это не объяснимо
Шорт
немного не так как предполагалось пошло
#USDCAD
#лимитный_уровень
#поджатие
всё очевидно проплачено, не деньгами так связями и лич.отношениями
иначе это не объяснимо
смотри сначала на мониторинг своей торговой ТС, а после на мой, и все будет понятно сразу станет.
давай, смотри