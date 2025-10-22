Тренд и уровни - страница 125

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покуда ТС не получил инструкций от Герчика :-)

просто суровая статистика, регулярные уровни на EURUSD M15

программа высчитывает шаг строго-периодичные уровней и их расположение.
Насколько часто свечи пересекают эти уровни:

Цена пересекает сплошные линии чаще чем пунктирные. 

совсем чуть-чуть чаще, немногим больше чем погрешность. Напрямую в торговле вряд-ли получится использовать, слишком малая разница, но факт есть факт - в котировках есть периодичность в ценах

Сплошные линии пересеклись свечами 13229 раз, пунктирные 10912. 

Дистанция между сплошными линиями высчиталась в 500 пунктов, пунктиры разместились ровно между ними (это не всегда так, не для всех инструментов)

 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758969

Виды трендов от Доу. Модели разворота: Удавшийся и неУдавшийся размах

Чарльз Доу о трендах
Чарльз Доу о трендах
  • www.mql5.com
Чарльз Доу и его партнер Эдвард Джонс основали фирму DowJones and Company в 1882 году. Он обнародовал свои идеи в серии статей, опубликованных в Wall Street Journal. Теория Доу до сих пор остается
 

Понедельник явным образом прошёл

Думал, что тренд "покажи с пояснениями не пост-фактум картинку" закончился ?

 
Maxim Kuznetsov #:

Понедельник явным образом прошёл

Думал, что тренд "покажи с пояснениями не пост-фактум картинку" закончился ?

я тебе дам теорию, а тренд ты сам определишь. если сможешь конечно

 
Maxim Kuznetsov #:

Понедельник явным образом прошёл

Думал, что тренд "покажи с пояснениями не пост-фактум картинку" закончился ?

Под трендом он имел ввиду следующее, Восходящий тренд: каждый последующий Пик цен и каждый их Спад выше предыдущего. Иными словами Восходящий тренд - график с последовательно повышающимися Вершинами и Впадинами.

Соответственно, для Нисходящего тренда характерно последовательное снижение Впадин и Пиков.

- - - 

Сообразишь?

или не можешь?
 

на истории все умеют рисовать, и с доу поголовно знакомы..

Не отлынивай - представь народу разметку с уровнями, трендом, актуальными точками входа. "вот тут возможно сегодня-завтра будет войти потому что.."

 
Maxim Kuznetsov #:

на истории все умеют рисовать, и с доу поголовно знакомы..

Не отлынивай - представь народу разметку с уровнями, трендом, актуальными точками входа. "вот тут возможно сегодня-завтра будет войти потому что.."

шо то не похоже. Так шо, никак не можешь сообразить какой есть тренд? И где он заканчивается, и где появляются признаки разворота.

 ------

Я не обязан что там делать потому что ты захотел. Пойми. 

Меня попросили про тренд рассказать, я рассказал, опираюсь на Доу, лучше него никто тренд не описал.

 

EURUSD

Разворот на Дне, Д1 показывает так, цена остановилась под уровнем. Он Лимитный.

Внутри-дня - пока идет Накопление.

Что важно - после сильного Подьема - нет отката, любое падение - выкупают

 


 


 



 
Maxim Kuznetsov #:

покуда ТС не получил инструкций от Герчика :-)

просто суровая статистика, регулярные уровни на EURUSD M15

программа высчитывает шаг строго-периодичные уровней и их расположение.
Насколько часто свечи пересекают эти уровни:

Цена пересекает сплошные линии чаще чем пунктирные. 

совсем чуть-чуть чаще, немногим больше чем погрешность. Напрямую в торговле вряд-ли получится использовать, слишком малая разница, но факт есть факт - в котировках есть периодичность в ценах

Сплошные линии пересеклись свечами 13229 раз, пунктирные 10912. 

Дистанция между сплошными линиями высчиталась в 500 пунктов, пунктиры разместились ровно между ними (это не всегда так, не для всех инструментов)

уровни - это место, где есть большие деньги.

А что есть там, где ты понарисовал? Что там есть я тебя спрашиваю?

Сразу отвечу - ничего там нет, Пустота с большой буквы, просто какие то формулы, схемы, в которых нет денег.

Поэтому никто не юзает то, что ты пересказываешь

 
Sergey Lazarenko #:

EURUSD

Разворот на Дне, Д1 показывает так, цена остановилась под уровнем. Он Лимитный.

Внутри-дня - пока идет Накопление.

Что важно - после сильного Подьема - нет отката, любое падение - выкупают

Так покупаем или продаём ? с какой цены.. рисуй - "лимитку ставим здесь, потому что..."

или продолжай молоть воду в ступе... :-)

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