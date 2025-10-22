Тренд и уровни - страница 125
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покуда ТС не получил инструкций от Герчика :-)
просто суровая статистика, регулярные уровни на EURUSD M15
программа высчитывает шаг строго-периодичные уровней и их расположение.
Насколько часто свечи пересекают эти уровни:
Цена пересекает сплошные линии чаще чем пунктирные.
совсем чуть-чуть чаще, немногим больше чем погрешность. Напрямую в торговле вряд-ли получится использовать, слишком малая разница, но факт есть факт - в котировках есть периодичность в ценах
Сплошные линии пересеклись свечами 13229 раз, пунктирные 10912.
Дистанция между сплошными линиями высчиталась в 500 пунктов, пунктиры разместились ровно между ними (это не всегда так, не для всех инструментов)
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758969
Виды трендов от Доу. Модели разворота: Удавшийся и неУдавшийся размах
Понедельник явным образом прошёл
Думал, что тренд "покажи с пояснениями не пост-фактум картинку" закончился ?
Понедельник явным образом прошёл
Думал, что тренд "покажи с пояснениями не пост-фактум картинку" закончился ?
я тебе дам теорию, а тренд ты сам определишь. если сможешь конечно
Понедельник явным образом прошёл
Думал, что тренд "покажи с пояснениями не пост-фактум картинку" закончился ?
- - -
Сообразишь?или не можешь?
на истории все умеют рисовать, и с доу поголовно знакомы..
Не отлынивай - представь народу разметку с уровнями, трендом, актуальными точками входа. "вот тут возможно сегодня-завтра будет войти потому что.."
на истории все умеют рисовать, и с доу поголовно знакомы..
Не отлынивай - представь народу разметку с уровнями, трендом, актуальными точками входа. "вот тут возможно сегодня-завтра будет войти потому что.."
шо то не похоже. Так шо, никак не можешь сообразить какой есть тренд? И где он заканчивается, и где появляются признаки разворота.
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Я не обязан что там делать потому что ты захотел. Пойми.
Меня попросили про тренд рассказать, я рассказал, опираюсь на Доу, лучше него никто тренд не описал.
EURUSD
Разворот на Дне, Д1 показывает так, цена остановилась под уровнем. Он Лимитный.
Внутри-дня - пока идет Накопление.
Что важно - после сильного Подьема - нет отката, любое падение - выкупают
покуда ТС не получил инструкций от Герчика :-)
просто суровая статистика, регулярные уровни на EURUSD M15
программа высчитывает шаг строго-периодичные уровней и их расположение.
Насколько часто свечи пересекают эти уровни:
Цена пересекает сплошные линии чаще чем пунктирные.
совсем чуть-чуть чаще, немногим больше чем погрешность. Напрямую в торговле вряд-ли получится использовать, слишком малая разница, но факт есть факт - в котировках есть периодичность в ценах
Сплошные линии пересеклись свечами 13229 раз, пунктирные 10912.
Дистанция между сплошными линиями высчиталась в 500 пунктов, пунктиры разместились ровно между ними (это не всегда так, не для всех инструментов)
уровни - это место, где есть большие деньги.
А что есть там, где ты понарисовал? Что там есть я тебя спрашиваю?
Сразу отвечу - ничего там нет, Пустота с большой буквы, просто какие то формулы, схемы, в которых нет денег.
Поэтому никто не юзает то, что ты пересказываешь
EURUSD
Разворот на Дне, Д1 показывает так, цена остановилась под уровнем. Он Лимитный.
Внутри-дня - пока идет Накопление.
Что важно - после сильного Подьема - нет отката, любое падение - выкупают
Так покупаем или продаём ? с какой цены.. рисуй - "лимитку ставим здесь, потому что..."
или продолжай молоть воду в ступе... :-)