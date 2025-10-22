Тренд и уровни - страница 71

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Обзор по рынку Крипто фьючерсов на утро субботы


 

XTZUSDT

Нисходящий тренд в ускорении, понятная структура отката, при ее сломе, Шорт


 

Евро/Американский доллар

Д1, общее направление Шорт, но линии Нисходящего тренда под давлением, это слабость продавцов


Внутри-дня, последний импульс в Шорт имеет состояние Ускорения


 

Английский фунт

Д1, вообще, Нисходящий тренд поломан, вообще нет четкого направления

Внутри-дня вообще, судя по настрою, будет предпринята попытка прорыва на Север, причем серьезная


 

Швейцарский франк

Д1, матрешка, тренд в тренде, и все на Север

Внутри-дня, дикая волатильность после недавнего обновления предыдущей Вершины..


 

Японская йена

Д1, сегодня произошло обновление предыдущей Вершины Недельного ранга, тренд в Лонг

Внутри-дня, сразу после начала американской сессии - начался откат


 

Канадский доллар

Откат в восходящем тренде(Д1), который длился четыре полных дня вроде как бы завершился(остановился), тренд в Лонг показывает слабость, но не он не сломан.

Внутри-дня, Нисходящий тренд жив..


 

Евро/Американский доллар, текущая разметка, внутри-дня


Файлы:
EURUSDMonthly.png  51 kb
EURUSDWeekly.png  70 kb
EURUSDDaily.png  51 kb
 

https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page53#comment_24178010

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Тренд и уровни
Тренд и уровни
  • 2021.08.21
  • www.mql5.com
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали...
 

Ранее утро, Золото, есть направление в Шорт, и нем откат, на открытии Европы с минуту на минуту пробъет


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