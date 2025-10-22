Тренд и уровни - страница 71
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Обзор по рынку Крипто фьючерсов на утро субботы
XTZUSDT
Нисходящий тренд в ускорении, понятная структура отката, при ее сломе, Шорт
Евро/Американский доллар
Д1, общее направление Шорт, но линии Нисходящего тренда под давлением, это слабость продавцов
Внутри-дня, последний импульс в Шорт имеет состояние Ускорения
Английский фунт
Д1, вообще, Нисходящий тренд поломан, вообще нет четкого направления
Внутри-дня вообще, судя по настрою, будет предпринята попытка прорыва на Север, причем серьезная
Швейцарский франк
Д1, матрешка, тренд в тренде, и все на Север
Внутри-дня, дикая волатильность после недавнего обновления предыдущей Вершины..
Японская йена
Д1, сегодня произошло обновление предыдущей Вершины Недельного ранга, тренд в Лонг
Внутри-дня, сразу после начала американской сессии - начался откат
Канадский доллар
Откат в восходящем тренде(Д1), который длился четыре полных дня вроде как бы завершился(остановился), тренд в Лонг показывает слабость, но не он не сломан.
Внутри-дня, Нисходящий тренд жив..
Евро/Американский доллар, текущая разметка, внутри-дня
https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page53#comment_24178010
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Ранее утро, Золото, есть направление в Шорт, и нем откат, на открытии Европы с минуту на минуту пробъет