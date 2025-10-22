Тренд и уровни - страница 139
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Что щас произошло на рынке? Я про пары торгуемые против американского доллара?
Азиатская торговая сессия, резкое падение..
Начало европейской торговой сессии, начался сильный откат, но он происходил очень быстро, так что курс мог измениться на небольшой ликвидности, через полтора часа придут американцы, и резкий подъем смениться не менее резким падением, так что есть хорошая возможность купить на Пике подъема.
Так купи! Где открытая позиция?
или ты предлагаешь нам купить, а ты посмотришь?
Что щас произошло на рынке? Я про пары торгуемые против американского доллара?
Азиатская торговая сессия, резкое падение..
Начало европейской торговой сессии, начался сильный откат, но он происходил очень быстро, так что курс мог измениться на небольшой ликвидности, через полтора часа придут американцы, и резкий подъем смениться не менее резким падением, так что есть хорошая возможность купить на Пике подъема.
Что, что... Модель рисуем! :) Она одна на рынке.
новые термины в ТА: лимитный игрок поджался :-)
(отжался, убежался, отожрался, @#лса...)
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а так да - невозбранная реклама продолжается. На ресурсе MQ - ноль информации, только ссылки внаружу
голый график из одних баров, только засорять MQ накопители, можно просто писать EURUSD buy to 1.37
сам то наверное смотрит график с кучей индикаторов, а выкладывает черный ящикчто-бы люди вдохновились нужно что-бы они сами увидели и поверили в обоснованную картинку
а кто тогда ставит лимитные ордера?
вот смотри
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/759454
Кто угодно,например ты,или я.
Смотрю на евро и вижу: крупный лимитный игрок пришел, сделал поджатие, получился перехай. Думаю входить или нет? (честно говоря, у меня тоже поджало что-то)
Советую не входить, этот лимитный игрок пытается рынок развернуть. Вот вот.
если входить будете с пересиживанием, то вас может ждать большая движуха в связи с выборами
другие дело 250-350п и быстрая смена трендасамое время пойти в отпуск
если входить будете с пересиживанием, то вас может ждать большая движуха
другие дело 250-350п и быстрая смена тренда