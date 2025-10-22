Тренд и уровни - страница 241

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Maxim Kuznetsov #:

кто там про золото спрашивал ? похоже сегодня (то есть уже) начинается движ вниз. по крайней мере локальный

Спасибо, мы готовы
Только пока все красное :)
Из ветки: крупные игроки дробят...
Только представляется ,наверное, что это такое большое и вкусное. И в зависимости от позы...
Но ведь убытки свои они тоже дробят
[Удален]  

Слышал как-то перл от одного старого китайца 30 лет назад. На вопрос, купит ли он у нас трёх пекинесов, он подумал и сказал на ломаном русском: "Так или иначе будет так".

Ответ так похож на прогноз форекса)

 
Aleksei Stepanenko #:

Слышал как-то перл от одного старого китайца 30 лет назад. На вопрос, купит ли он у нас трёх пекинесов, он подумал и сказал на ломаном русском: "Так или иначе будет так".

Ответ так похож на прогноз форекса)

Последние месяцы нет ни какой определённости,что тут можно прогнозить.
 
Откуда вы такие депрессивные взялись то?
Уточню, подверженные депрессии.
Для удачного прогноза нужно две вещи, 
Определить куда идёт тренд
А после того, как стало понятно направление, дождаться момента для точки входа, с небольшим риском.
После тренд вынесет вашу позицию в плюс






 
Sergey Lazarenko #:
Откуда вы такие депрессивные взялись то?
Уточню, подверженные депрессии.
Для удачного прогноза нужно две вещи, 
Определить куда идёт тренд
А после того, как стало понятно направление, дождаться момента для точки входа, с небольшим риском.
После тренд вынесет вашу позицию в плюс






Нет ни какого тренда,есть коротко временные движения,депрессии тоже нет😁
 
Pavel Ustinov #:
Нет ни какого тренда,есть коротко временные движения,депрессии тоже нет😁

на нет, и суда нет

 
Sergey Lazarenko #:

Для удачного прогноза нужно две вещи, 
Определить куда идёт тренд
А после того, как стало понятно направление, дождаться момента для точки входа, с небольшим риском.
После тренд вынесет вашу позицию в плюс

В целом, все верно!

Но много непоняток...

1.  Как определить, "куда идет тренд"... ?

     И это не простой вопрос... Обычно определяют тренд в его ЗАВЕРШЕНИИ...  А входить в рынок в КОНЦЕ ТРЕНДА - это самая большая ошибка...

2.  Как определить, что тренд продолжится..., и достаточно долго...?   

     Иначе огромный минус гарантирован...

3. Что означает  "дождаться момента для точки входа"...?   И как определить вход "с небольшим риском"...?


Как видите, вопросов больше, чем сама идея:   " ТРЕНД - твой ДРУГ!"...

 
Sergey Lazarenko #:

на нет, и суда нет

Он же написал,каждый волен....
 
Serqey Nikitin #:

В целом, все верно!

Но много непоняток...

1.  Как определить, "куда идет тренд"... ?

     И это не простой вопрос... Обычно определяют тренд в его ЗАВЕРШЕНИИ...  А входить в рынок в КОНЦЕ ТРЕНДА - это самая большая ошибка...

2.  Как определить, что тренд продолжится..., и достаточно долго...?   

     Иначе огромный минус гарантирован...

3. Что означает  "дождаться момента для точки входа"...?   И как определить вход "с небольшим риском"...?


Как видите, вопросов больше, чем сама идея:   " ТРЕНД - твой ДРУГ!"...

Тему тренда раскрыли уже лет 50 назад, и навряд что к этому раскрытию можно нового добавить.

Джон Мерфи, в своих книжках, их несколько дал, на мой взгляд отличное определение:

Цена движется волнообразно, волнами, образуя Пики и Впадины

Если волны выстраиваются определенным образом, а именно

для Восходящего каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей 

для Нисходящего наоборот, каждый последующий Пик и Впадина - ниже предыдущей.

если не выполняются эти условия, то тренда нет.

Идеально описал состояние рынка.

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опираясь на это определение: все трейдеры счас и живут.

В этом есть соль Земли, потому что однозначно в тренде импульс всегда длиннее Коррекции, это видно визуально.

Можно конечно и по индикаторам определять тренд, но в чем суть индикатора? он усредняет, а что это значит? Индюк определит тренд ровно также, но с усреднением, это значит не будет в нем точности той, которое дает графическое построение, дело в том, что важен каждый миллиметр, ведь почему спутники летают уже даже на Марс? Потому что каждый миллиметр учтен на чертежах инженера.

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о точке входа, чтоб найти момент для ТВх, для начала нужно понять как на рынке действуют Продавцы и покупатели, на рынке всего два вида игроков, которые делают эти сами тренда, либо ломают их, продавцы и покупатели, пока ты не разберешься как они действуют, ты не поймешь где открывать позицию, где ставить стоп -лосс и все что с этим связано.

авторов которые тему действий Покупателей и продавцов раскрыли, или пытаются раскрыть - пруд пруди в гугле

 
Sergey Lazarenko #:

Тему тренда раскрыли уже лет 50 назад, и навряд что к этому раскрытию можно нового добавить.


Вы сами поняли, что написали?...

УЖЕ 50 лет все трейдеры работают над стратегией работы по тренду,  " а воз и ныне там! "...

Вы не можете ответить на элементарные вопросы по теме...


УДАЧИ!

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