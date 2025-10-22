Тренд и уровни - страница 241
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кто там про золото спрашивал ? похоже сегодня (то есть уже) начинается движ вниз. по крайней мере локальный
Слышал как-то перл от одного старого китайца 30 лет назад. На вопрос, купит ли он у нас трёх пекинесов, он подумал и сказал на ломаном русском: "Так или иначе будет так".
Ответ так похож на прогноз форекса)
Слышал как-то перл от одного старого китайца 30 лет назад. На вопрос, купит ли он у нас трёх пекинесов, он подумал и сказал на ломаном русском: "Так или иначе будет так".
Ответ так похож на прогноз форекса)
Откуда вы такие депрессивные взялись то?
Нет ни какого тренда,есть коротко временные движения,депрессии тоже нет😁
на нет, и суда нет
В целом, все верно!
Но много непоняток...
1. Как определить, "куда идет тренд"... ?
И это не простой вопрос... Обычно определяют тренд в его ЗАВЕРШЕНИИ... А входить в рынок в КОНЦЕ ТРЕНДА - это самая большая ошибка...
2. Как определить, что тренд продолжится..., и достаточно долго...?
Иначе огромный минус гарантирован...
3. Что означает "дождаться момента для точки входа"...? И как определить вход "с небольшим риском"...?
Как видите, вопросов больше, чем сама идея: " ТРЕНД - твой ДРУГ!"...
на нет, и суда нет
В целом, все верно!
Но много непоняток...
1. Как определить, "куда идет тренд"... ?
И это не простой вопрос... Обычно определяют тренд в его ЗАВЕРШЕНИИ... А входить в рынок в КОНЦЕ ТРЕНДА - это самая большая ошибка...
2. Как определить, что тренд продолжится..., и достаточно долго...?
Иначе огромный минус гарантирован...
3. Что означает "дождаться момента для точки входа"...? И как определить вход "с небольшим риском"...?
Как видите, вопросов больше, чем сама идея: " ТРЕНД - твой ДРУГ!"...
Тему тренда раскрыли уже лет 50 назад, и навряд что к этому раскрытию можно нового добавить.
Джон Мерфи, в своих книжках, их несколько дал, на мой взгляд отличное определение:
Цена движется волнообразно, волнами, образуя Пики и Впадины
Если волны выстраиваются определенным образом, а именно
для Восходящего каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей
для Нисходящего наоборот, каждый последующий Пик и Впадина - ниже предыдущей.
если не выполняются эти условия, то тренда нет.
Идеально описал состояние рынка.
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опираясь на это определение: все трейдеры счас и живут.
В этом есть соль Земли, потому что однозначно в тренде импульс всегда длиннее Коррекции, это видно визуально.
Можно конечно и по индикаторам определять тренд, но в чем суть индикатора? он усредняет, а что это значит? Индюк определит тренд ровно также, но с усреднением, это значит не будет в нем точности той, которое дает графическое построение, дело в том, что важен каждый миллиметр, ведь почему спутники летают уже даже на Марс? Потому что каждый миллиметр учтен на чертежах инженера.
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о точке входа, чтоб найти момент для ТВх, для начала нужно понять как на рынке действуют Продавцы и покупатели, на рынке всего два вида игроков, которые делают эти сами тренда, либо ломают их, продавцы и покупатели, пока ты не разберешься как они действуют, ты не поймешь где открывать позицию, где ставить стоп -лосс и все что с этим связано.
авторов которые тему действий Покупателей и продавцов раскрыли, или пытаются раскрыть - пруд пруди в гугле
Тему тренда раскрыли уже лет 50 назад, и навряд что к этому раскрытию можно нового добавить.
Вы сами поняли, что написали?...
УЖЕ 50 лет все трейдеры работают над стратегией работы по тренду, " а воз и ныне там! "...
Вы не можете ответить на элементарные вопросы по теме...
УДАЧИ!