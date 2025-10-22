Тренд и уровни - страница 3
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1. уровни существуют только на фондовом рынке и формируются скоплением ордеров из стакана.
2. никаких уровней на Форексе нет, потому что стакана нет (он недоступен).
3. все начерченные уровни для Форекса не имеют никакого статистического подтверждения - цены "уровней" не оказывают на цену никакого влияния и не имеют прогностической способности
ты прям в ступор вводишь, уровень - это значение цены, которое цена не может преодолеть некоторое время, так или не так? Если так, то и на форексе они есть, если не так, то давай определение уровня, чтоб оно показывало уровень на фонде, и не показывало уровень на форе, это к 1,2 пункту, а к третьему, вот те уровень по Золоту, 1955.6, чем те не уровень? уже третий раз отлетела цена как ошпаренная, в чем проблемы? Или это мираж? случайность?
в гугле смотри, там все есть
да не нашел ничего, на какие-то левые сайты попадаю.
Может, кто ссылочку скинет...
ты прям в ступор вводишь, уровень - это значение цены, которое цена не может преодолеть некоторое время, так или не так? Если так, то и на форексе они есть, если не так, то давай определение уровня, чтоб оно показывало уровень на фонде, и не показывало уровень на форе, это к 1,2 пункту, а к третьему, вот те уровень по Золоту, 1955.6, чем те не уровень? уже третий раз отлетела цена как ошпаренная, в чем проблемы? Или это мираж? случайность?
Нет, не так.
Уровень 15000 котировки золота не могут преодолеть ВООБЩЕ НИКОГДА - это уровень?
Уровень - это цена скопления стоп приказов или отложенных ордеров. Вот в этом определение есть какой то смысл - это объясняет прорывы, касания и отскоки
Если бы он что-то умел, то начал бы с фразы: Здравствуйте! Вот мой счёт, на котором торгую ... лет. За это время я сделал ... процентов.
сложная это тема, достоверность какого то утверждения, подтверждённая мониторингом торгового счета, ведь торговля может быть ручная, а может автоматическая.. при ручной точно не добьёшься однообразного исполнения алгоритма,ну может идобъешься, ноя не знаю как, лично я, поэтому и моник при ручной торговле покажет только ловкость исполнителя.
да не нашел ничего, на какие-то левые сайты попадаю.
Может, кто ссылочку скинет...
да не знаю я, не занимаюсь этой темой, ищи другого специалиста
Вот пример наклонного построения уровней - визуально видишь ведь что трендовость подтверждается определенным наклоном - Этот наклон одинаков для всех ТФ валютного инструмента
Нет, не так.
Уровень 15000 котировки золота не могут преодолеть ВООБЩЕ НИКОГДА - это уровень?
Уровень - это цена скопления стоп приказов или отложенных ордеров. Вот в этом определение есть какой то смысл - это объясняет прорывы, касания и отскоки
не так написал, уровень, это значение цены, которое когда то цена достигла на графике, а после не могла преодолеть некоторое время, 1500000 никогда не было в прошлом, поэтому рассматривать нету смысла.
2)про скопление стопприказов и т.п, они вообще то везде есть, и не только на уровне, мне лично кажется более точным, другое - уровень - это значение цены где произошла смена настроения в покупках/продажах, и которое впоследствии привело к значимому событию на рынке, как то Излом(слом тренда), подтверждение тренда(переХай, переЛоу) и т.п.
так что с графиком по Золоту и определением уровня, которое покажет что уровней нга форе нету.
будет такое определение? ИМхо - не будет, но авось будет
далее - от уровней и надо плясать - создавая условия для торговли - Торг.Систему...
условно похожую на примерно такие базовые условия - минимартини - профит или переворот...
только адаптированную на наклон уровней и соответствующее смещение тейков и стопов
Вот пример наклонного построения уровней - визуально видишь ведь что трендовость подтверждается определенным наклоном - Этот наклон одинаков для всех ТФ валютного инструмента
ну конечно, а что может быть что=то другое? Угол наклона всегда будет от 0 и до 90, эмпирически замечено что наиболее стабильный наклон 45% или ококло того, поэтому вопрос: что с этим явлением делать? Как к тренду присоедениться? где ТВх? стопы.. Раскажи, может быть что твой варианат будет позначимее моего?
далее - от уровней и надо плясать - создавая условия для торговли - Торг.Систему...
условно похожую на примерно такие базовые условия - минимартини - профит или переворот...
только адаптированную на наклон уровней и соответствующее смещение тейков и стопов
не понял? Только сразу, если что имеет наклон - это не уровень, а линия, чтоб не создавать хаоса,
поподробнее распиши, на каком нибудь примере, ну чтоб идея понятна была