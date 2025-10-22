Тренд и уровни - страница 53
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Эфир, вторые сутки пошли как уперся в уровень сопротивления 3294,23, Опорную точку последнего коррекционного отката, что есть Накопление, так что в Пробой
Утро, воскресенье, Биткоин
Имеем на Д1 Восходящий тренд, внутри-дня цена вышла из границ Восходящего канала, сформировав Нисходящий, на сломе коррекционного отката удалось войти в Шорт, в надежде на сильное падение
Уровень Пробит... Предполагаю 113.208!
Уровень Пробит... Предполагаю 113.208!
привет, прогнозировать внутри-дня, через выходные, не очень благодарное занятие.. За два дня в умах и кошельках трейдеров много чего измениться.. Хотя план неплохой, я от себя могу добавить только одно, налицо притяжение сопротивления 109,834, к нему Поджатие происходит, так что его ретест точно будет, но вот с какими последствиями?
Биткоин, после обновления предыдущей Впадинки Коррекционного отката, дал Импульс вверх, на М15 имеет тренд в Ускорении.. Возможно, это конец коррекции
привет, прогнозировать внутри-дня, через выходные, не очень благодарное занятие.. За два дня в умах и кошельках трейдеров много чего измениться.. Хотя план неплохой, я от себя могу добавить только одно, налицо притяжение сопротивления 109,834, к нему Поджатие происходит, так что его ретест точно будет, но вот с какими последствиями?
Доброго Дня и Отличных Выходных!
Путь цены от 109.000 до 113.000...
Предполагаю займет по времени, от одной недели до трёх недель.
Доброго Дня и Отличных Выходных!
Путь цены от 109.000 до 113.000...
Предполагаю займет по времени, от одной недели до трёх недель.
спасибо, посмотрим, в этих прогнозах есть одна закономерность, зависимость, грубо говоря она вот как выглядит: вероятность исполнения прогноза размером в 1,0 пункт, равна 99%, и другая крайность, вероятность исполнения прогноза размером в 100,0 пунктов, равна 1%.. Так ведь? Че нить измениться на рвнке, и грубок говоря цена улетит завтра вниз и все..
Я лично выход из этой ситуации вижу, коли закономерность есть, чем меньше ход, тем выше вероятность прогноза, то и стараюсь профит ставить в пределах 10% от среднедневного АТР.. Чаще исполняется.
Биткоин, пробую в Лонг, на Ускорении прокатиться
Биткоин, после обновления предыдущей Впадинки Коррекционного отката, дал Импульс вверх, на М15 имеет тренд в Ускорении.. Возможно, это конец коррекции
Наверно из-за твоих 27 евро, вложился по полной, вот биток и рванул
щас уже 43 евро, и они на форе, на Крипте там другой терминал, браузерный от Бинанс, там оборот на сейчас 63 миллиарда(суточный), а объем отркытоого интереса 18 миллиардов, так что мои бабосики ни на что не влияют