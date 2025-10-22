Тренд и уровни - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Открытый интерес - это объем, на который произошла покупка, либо продажа, и поза после не была закрыта.
Например купил кто в Лонг на лимон и держит, надеясь на рост, в отчете биржи это пройдет - миллион в Лонг открытого интереса, как только он позу свою закроет, то биржа после напишет, нет больше открытого интереса, всем похрен куда пойдет цена
пока есть рынок, ОИ всегда будет
соотношение покупатели/продавцы просто изменится
а каким? Посмотри в терминал, и увидишь какой он, в отчет терминала
вот я тебя и спрашиваю
каким?
ответь конкретно
вот я тебя и спрашиваю
каким?
ответь конкретно
если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда
если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда
ппц...
удачи!
ппц...
удачи!
ну и тебе того же
если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда
Сергей, извини.
Нет никаких уровней заранее. Они видны только на истории. Они образовались в тот момент когда вышла новость или событие произошло и толпа ломанулась в одном направлении. Образовался исторический уровень. Не столь важны сильно лимитки в этом вопросе.
Ренат в данном вопросе прав.
если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда
Если цена не достигнет цены лимитного ордера, он и останется лимитным вечно, иначе станет рыночным если не удалят, но уже не лимитным.)))
Если цена не достигнет цены лимитного ордера, он и останется лимитным вечно, иначе станет рыночным если не удалят, но уже не лимитным.)))
ну не так выразился. Лимитный ордер после исполнения - становиться исполненным, или рыночным. Перепутал рыночный и маркет ордер
Сергей, извини.
Нет никаких уровней заранее. Они видны только на истории. Они образовались в тот момент когда вышла новость или событие произошло и толпа ломанулась в одном направлении. Образовался исторический уровень. Не столь важны сильно лимитки в этом вопросе.
Ренат в данном вопросе прав.
тогда вот это что? поддержка 0,7953. Он был на истории, потом цена через него ходила туда-сюда, а потом опять, уже сегодня он с какой новости вдруг появился?
ну не так выразился. Лимитный ордер после исполнения - становиться исполненным, или рыночным. Перепутал рыночный и маркет ордер
Бывает)
А на счет уровней это глубокое заблуждение толпы. На этом зарабатывают "акулы" рынка.
На сегодняшний день цена предсказуема каждую секунду, а может и меньше даже без никаких уровней. Но это тема для другого разговора.