Тренд и уровни - страница 88

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Sergey Lazarenko #:

Открытый интерес - это объем, на который произошла покупка, либо продажа, и поза после не была закрыта.

Например купил кто в Лонг на лимон и держит, надеясь на рост, в отчете биржи это пройдет - миллион в Лонг открытого интереса, как только он позу свою закроет, то биржа после напишет, нет больше открытого интереса, всем похрен куда пойдет цена

пока есть рынок, ОИ всегда будет

соотношение покупатели/продавцы просто изменится

 
Sergey Lazarenko #:

а каким? Посмотри в терминал, и увидишь какой он, в отчет терминала

вот я тебя и спрашиваю

каким?

ответь конкретно

 
Renat Akhtyamov #:

вот я тебя и спрашиваю

каким?

ответь конкретно

если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда 

 
Sergey Lazarenko #:

если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда 

ппц...

удачи!

 
Renat Akhtyamov #:

ппц...

удачи!

ну и тебе того же

 
Sergey Lazarenko #:

если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда 

Сергей, извини.

Нет никаких уровней заранее. Они видны только на истории. Они образовались в тот момент когда вышла новость или событие произошло и толпа ломанулась в одном направлении. Образовался исторический уровень. Не столь важны сильно лимитки в этом вопросе. 

Ренат в данном вопросе прав.

 
Sergey Lazarenko #:

если был лимитным, то лимитным и останется, на всегда 

Если цена не достигнет цены лимитного ордера, он и останется лимитным вечно, иначе станет рыночным если не удалят, но уже не лимитным.)))

 
Uladzimir Izerski #:

Если цена не достигнет цены лимитного ордера, он и останется лимитным вечно, иначе станет рыночным если не удалят, но уже не лимитным.)))

ну не так выразился. Лимитный ордер после исполнения - становиться исполненным, или рыночным. Перепутал рыночный и маркет ордер

 
Uladzimir Izerski #:

Сергей, извини.

Нет никаких уровней заранее. Они видны только на истории. Они образовались в тот момент когда вышла новость или событие произошло и толпа ломанулась в одном направлении. Образовался исторический уровень. Не столь важны сильно лимитки в этом вопросе. 

Ренат в данном вопросе прав.

тогда вот это что? поддержка 0,7953. Он был на истории, потом цена через него ходила туда-сюда, а потом опять, уже сегодня он с какой новости вдруг появился?


 
Sergey Lazarenko #:

ну не так выразился. Лимитный ордер после исполнения - становиться исполненным, или рыночным. Перепутал рыночный и маркет ордер

Бывает)

А на счет уровней это глубокое заблуждение толпы. На этом зарабатывают "акулы" рынка.

На сегодняшний день цена предсказуема каждую секунду, а может и меньше даже без никаких уровней. Но это тема для другого разговора. 

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