Тренд и уровни - страница 57
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А кто-нибуль общается с тобой?
Смотрю, новый сигнал появился)) А предыдущий куда делся? Слился?
Вообще про тебя ничего не сказал, это про горчака
аа, извиняй тогда
Я не умею сливать, извини
Не ты, оно само сливается? Да? ))
Не ты, оно само сливается? Да? ))
Доказательства?
В твоем профиле доказательства. Сколько уже сигналов сменил? Каждый жил всего по несколько недель.
В твоем профиле доказательства. Сколько уже сигналов сменил? Каждый жил всего по несколько недель.
Доказательств нет, иди лесом
А куда делся предыдущий сигнал?
Каждые полтор-два месяца новый сигнал.
А куда делся предыдущий сигнал?
Каждые полтор-два месяца новый сигнал.
Парни хорош.. Есть вещи поинтереснее, по Биткоину диспозиция внутри-дня изменилась, на Д1 по прежнему доминирует Восходящий тренд, а вот внутри-дня Восходящий тренд сломан, и образовался Нисходящий, причем в Ускорении, после обновления предыдущей Впадины цена ушла в коррекцию, отслеживаем ее завершения и еще по 50 баксов кладем в карман(если все удачно конечно будет).
Общайся по теме ветки, это не твое дело;)
Вот и давай по теме ветки.
И как это не мое дело? Ты тут по ушам катаешь, трейдера из себя изображаешь, хотя ты не трейдер, а сливатор.
Почему мне не должно быть дела?
У тебя крыша уехала давно и далеко. Всех поучаешь, а сам - сливатор.
Ходишь на работу, зарабатываешь деньги, потом сливаешь их выдрипываешься типа ты трейдер. Шопито))