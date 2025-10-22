Тренд и уровни - страница 57

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Dmitry Fedoseev:

А кто-нибуль общается с тобой? 

Смотрю, новый сигнал появился)) А предыдущий куда делся? Слился?

Я не умею сливать, извини
 
Vladimir Baskakov:
Вообще про тебя ничего не сказал, это про горчака

аа, извиняй тогда

 
Vladimir Baskakov:
Я не умею сливать, извини

Не ты, оно само сливается? Да? ))

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Dmitry Fedoseev:

Не ты, оно само сливается? Да? ))

Доказательства?
 
Vladimir Baskakov:
Доказательства?

В твоем профиле доказательства. Сколько уже сигналов сменил? Каждый жил всего по несколько недель.

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Dmitry Fedoseev:

В твоем профиле доказательства. Сколько уже сигналов сменил? Каждый жил всего по несколько недель.

Доказательств нет, иди лесом
 
Vladimir Baskakov:
Доказательств нет, иди лесом

А куда делся предыдущий сигнал?

Каждые полтор-два месяца новый сигнал. 

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Dmitry Fedoseev:

А куда делся предыдущий сигнал?

Каждые полтор-два месяца новый сигнал. 

Общайся по теме ветки, это не твое дело;)
 

Парни хорош.. Есть вещи поинтереснее, по Биткоину диспозиция внутри-дня изменилась, на Д1 по прежнему доминирует Восходящий тренд, а вот внутри-дня Восходящий тренд сломан, и образовался Нисходящий, причем в Ускорении, после обновления предыдущей Впадины цена ушла в коррекцию, отслеживаем ее завершения и еще по 50 баксов кладем в карман(если все удачно конечно будет).


 
Vladimir Baskakov:
Общайся по теме ветки, это не твое дело;)

Вот и давай по теме ветки.

И как это не мое дело? Ты тут по ушам катаешь, трейдера из себя изображаешь, хотя ты не трейдер, а сливатор. 

Почему мне не должно быть дела?

У тебя крыша уехала давно и далеко. Всех поучаешь, а сам - сливатор.

Ходишь на работу, зарабатываешь деньги, потом сливаешь их выдрипываешься типа ты трейдер. Шопито))

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