Тренд и уровни - страница 201

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Если кто решил сейчас торговать по US30, то аккуратно, сейчас Я лимитный ниндзя игрок


шикарно хаи покупаешь и еще усредняешся ))))

лучшый пример как торговать никогда нельзя

 
mytarmailS #:

шикарно хаи покупаешь и еще усредняешся ))))

лучшый пример как торговать никогда нельзя

можно торговать как угодно

но

там логики нет никакой, в этом я согласен

 
Vitaly Muzichenko #:

Если кто решил сейчас торговать по US30, то аккуратно, сейчас Я лимитный ниндзя игрок


да вообще жуть..

каждую ночь лютует этот лимитный игрок...куда ни глянь - то поджатие, то полка лимитная

:-)

 
Рынок расслабило
 
mytarmailS #:

шикарно хаи покупаешь и еще усредняешся ))))

лучшый пример как торговать никогда нельзя

Что значит нельзя, Я же был лимитным игроком, у Серёги спроси насколько это крутые ниндзя-пацаны.

Я же лимитный - значит можно!
 
Vitaly Muzichenko #:

Что значит нельзя, Я же был лимитным игроком, у Серёги спроси насколько это крутые ниндзя-пацаны.

Я же лимитный - значит можно!

у сереги можно только номер палаты спросить

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Что значит нельзя, Я же был лимитным игроком, у Серёги спроси насколько это крутые ниндзя-пацаны.

Я же лимитный - значит можно!

Каманчи Лимитный Игрок вышел на тропу войны

.

 
Sergey Lazarenko #:

вот

"Чем меньше таймфрейм, тем больше риск" - это ваше убеждение или картинка там не ваша?

В любом случае, как человек, торгующий м1, скажу, что это откровеннейшая глупость даже с т.з. арифметики.

[Удален]  
Михалыч Трейдинг #:

"Чем меньше таймфрейм, тем больше риск" - это ваше убеждение или картинка там не ваша?

В любом случае, как человек, торгующий м1, скажу, что это откровеннейшая глупость даже с т.з. арифметики.

М1 это казино. Герчик меньше чем Day не воспринимает серьезно для анализа

 
Nikolai Starkovskii #:

М1 это казино. Герчик меньше чем Day не воспринимает серьезно для анализа

На предыдущей странице Лазаренко тоже дал картинку м1 - он больше авторитет, чем Герчик )))

Шутка, конечно. Герчика уважаю, но не путайте жареное с зеленым. Таймфрейм выбирается ПОД МЕТОД и многое другое.

Я говорил не о выборе ТФ, а о сравнении рисков. На каком ТФ стопы (риски) больше? м1 или д1?


И еще в одном вопросе у вас каша - я тоже использую д1 для анализа. А для торговли - м1-м3.

1...194195196197198199200201202203204205206207208...263
Новый комментарий