Тренд и уровни - страница 201
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Если кто решил сейчас торговать по US30, то аккуратно, сейчас Я лимитный ниндзя игрок
шикарно хаи покупаешь и еще усредняешся ))))
лучшый пример как торговать никогда нельзя
шикарно хаи покупаешь и еще усредняешся ))))
лучшый пример как торговать никогда нельзя
можно торговать как угодно
но
там логики нет никакой, в этом я согласен
Если кто решил сейчас торговать по US30, то аккуратно, сейчас Я лимитный ниндзя игрок
да вообще жуть..
каждую ночь лютует этот лимитный игрок...куда ни глянь - то поджатие, то полка лимитная
:-)
шикарно хаи покупаешь и еще усредняешся ))))
лучшый пример как торговать никогда нельзя
Что значит нельзя, Я же был лимитным игроком, у Серёги спроси насколько это крутые ниндзя-пацаны.Я же лимитный - значит можно!
Что значит нельзя, Я же был лимитным игроком, у Серёги спроси насколько это крутые ниндзя-пацаны.Я же лимитный - значит можно!
у сереги можно только номер палаты спросить
Что значит нельзя, Я же был лимитным игроком, у Серёги спроси насколько это крутые ниндзя-пацаны.Я же лимитный - значит можно!
Каманчи Лимитный Игрок вышел на тропу войны
вот
"Чем меньше таймфрейм, тем больше риск" - это ваше убеждение или картинка там не ваша?
В любом случае, как человек, торгующий м1, скажу, что это откровеннейшая глупость даже с т.з. арифметики.
"Чем меньше таймфрейм, тем больше риск" - это ваше убеждение или картинка там не ваша?
В любом случае, как человек, торгующий м1, скажу, что это откровеннейшая глупость даже с т.з. арифметики.
М1 это казино. Герчик меньше чем Day не воспринимает серьезно для анализа
М1 это казино. Герчик меньше чем Day не воспринимает серьезно для анализа
На предыдущей странице Лазаренко тоже дал картинку м1 - он больше авторитет, чем Герчик )))
Шутка, конечно. Герчика уважаю, но не путайте жареное с зеленым. Таймфрейм выбирается ПОД МЕТОД и многое другое.
Я говорил не о выборе ТФ, а о сравнении рисков. На каком ТФ стопы (риски) больше? м1 или д1?
И еще в одном вопросе у вас каша - я тоже использую д1 для анализа. А для торговли - м1-м3.